H'Hen Niê phản bác tin đồn đời tư

Trưa 31/5, H'Hen Niê lên tiếng phủ nhận tin đồn về đời sống tình cảm trên trang cá nhân 344.000 lượt theo dõi. Trong bài viết, hoa hậu đăng tải ảnh bình luận của tài khoản mạng xã hội J.L nói cô từng đi khách nước ngoài. Theo đó, H'Hen Niê khẳng định tin đồn sai sự thật.

Thay vì tỏ ra bức xúc, H'Hen Niê tiếp cận sự việc với tâm lý thoải mái. Bên dưới bài viết, H'Hen Niê cùng nhiều khán giả để lại bình luận hài hước xoay quanh sự việc. Ngoài ra, một số khán giả cho rằng bình luận của tài khoản J.L là vô căn cứ nhằm bôi nhọ, cần phải xử lý.

Trước đó một ngày, tối 30/5, H'Hen Niê chia sẻ thông tin mang thai con đầu lòng. Nàng hậu hạnh phúc khoe bụng bầu trong bộ áo dài màu vàng. Trong ảnh, H'Hen Niê đặt tay lên bụng, nở nụ cười rạng rỡ.

H’Hen Niê và bạn trai có 7 năm yêu nhau trước khi về chung một nhà. Hai người có thời gian ngắn chia tay, thậm chí trên Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, hoa hậu bật khóc và thừa nhận chưa thể vượt qua nỗi đau của mối tình tan vỡ. Sau đó, họ quay về bên nhau, đồng thời thoải mái hơn trong việc công khai tình cảm.

Đúng ngày Valentine 14/2, H’Hen Niê xác nhận đã đăng ký kết hôn với nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi. Một tháng sau, hoa hậu tổ chức lễ cưới tại quê nhà cô ở Đắk Lắk.

