Tuần trăng mật xa xỉ của Ailee

Ailee và Choi Si Hoon hưởng tuần trăng mật xa hoa tại Maldives. Theo nữ ca sĩ, khu nghỉ dưỡng cô chọn có giá lên đến hơn 20 triệu won một đêm vào mùa cao điểm.

Nữ ca sĩ Ailee và chồng mới cưới, Choi Si Hoon, vừa chia sẻ về tuần trăng mật xa hoa tại Maldives qua video mới, tờ Osen đưa tin.

Trong video có tiêu đề “Tôi đã đi hưởng tuần trăng mật ở Dubai và Maldives”, cặp đôi đưa khán giả khám phá khu nghỉ dưỡng 5 sao nổi tiếng, nơi họ lưu trú sau chuyến bay kéo dài 40 phút.

Ailee và Choi Si Hoon cùng thưởng thức ẩm thực cao cấp, tham gia các hoạt động như dù lượn và ở tại căn biệt thự có giá lên tới 20 triệu won một đêm. Ailee không giấu được sự choáng ngợp: “Nơi này thực sự đẹp. Tôi muốn treo bức tranh phong cảnh này ở nhà”.

Ailee tận hưởng tuần trăng mật tại khu nghỉ dưỡng đắt đỏ. Ảnh: @aileeonline.

Biệt thự sang trọng gồm ba phòng ngủ, hồ bơi trên sân thượng hướng biển, không gian tổ chức tiệc nướng riêng với đầu bếp và nhạc công phục vụ tận nơi. Những dịch vụ đắt đỏ không nằm trong giá phòng. Ailee cho biết vào mùa thấp điểm, giá mỗi đêm khoảng 12,3 triệu won (khoảng 9.000 USD ), còn mùa cao điểm có thể lên đến hơn 20 triệu won.

Khi tham quan căn biệt thự rộng lớn có sức chứa đến 6 người, Choi Si Hoon nói: “Anh sẽ làm việc chăm chỉ để đến đây lần nữa”.

Osen đưa tin ca sĩ Ailee và chồng là Choi Si Hoon tổ chức lễ cưới chiều 20/4 tại Seoul. Hai người cử hành ngày trọng đại tại một khách sạn sang trọng ở Gangnam-gu, Seoul. Lễ cưới do bộ ba diễn viên hài Jung Jae Hyung, Kim Min Soo và Lee Yong Ju dẫn dắt. Phần 1 có Baek Ji Young và Lee Moo Jin trình diễn, phần 2 có Mighty Mouth.

Ailee ra mắt năm 2012 qua phim Dream High 2 của KBS. Sau đó, cô nhanh chóng nổi tiếng và được yêu mến với giọng hát mạnh mẽ qua các ca khúc như Heaven, I’ll Show You và I’ll Go to You Like the First Snow...

Choi Si Hoon, kém Ailee 3 tuổi, từng tham gia mùa đầu tiên của chương trình hẹn hò Địa ngục độc thân trên Netflix năm 2021. Anh hiện điều hành doanh nghiệp F&B và MCN. Cặp sao công khai hẹn hò từ 5/2024, đính hôn tháng 11/2024.