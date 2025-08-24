Gyokeres lập cú đúp trong trận thắng 5-0 của Arsenal

Rạng sáng 24/8, tiền đạo người Thụy Điển ghi 2 bàn giúp Arsenal nhấn chìm Leeds ở vòng 2 Premier League.

Gyokeres mở tài khoản bàn thắng tại Premier League.

Phút 34, Arsenal đang thi đấu bế tắc thì được hưởng quả phạt góc đầu tiên. Ngay lập tức, "Pháo thủ" đã tận dụng để thu về bàn mở tỷ số. Jurrien Timber chạy chỗ khôn ngoan khiến hàng thủ Leeds không kịp phản ứng, trước khi tung cú đánh đầu dũng mãnh từ cự ly gần, hạ nốt thủ môn Lucas Perri.

Bàn mở tỷ số giúp đội chủ nhà giải tỏa áp lực đè nặng. Đến phút 45+1, Timber lại ghi dấu ấn với đường kiến tạo để Bukayo Saka nhân đôi cách biệt. Khi thấy hàng thủ Leeds bắt bài đường chuyền ngang, tuyển thủ Anh sút ngay từ góc hẹp bằng chân phải, làm tung nóc lưới đội khách. Arsenal chỉ có 2 lần dứt điểm trúng đích trong hiệp một, cả 2 đều trở thành bàn thắng.

Khi hiệp hai mới diễn ra được 4 phút, đến lượt Viktor Gyokeres lập công. Từ đường chuyền của Riccardo Calafiori, cựu sao Sporting thoát xuống, đi bóng qua 2 hậu vệ rồi dứt điểm vào góc gần, nâng tỷ số lên 3-0.

Gyokeres có bàn đầu tiên tại Premier League ở cú sút thứ 2 từ đầu mùa. Đây cũng là pha lập công đầu tiên của ngôi sao 27 tuổi tại Anh, kể từ lần xé lưới xé lưới Birmingham City tại Championship năm 2023.

Bàn thắng của Gyokeres.

Bàn thua thứ 3 đánh sập tinh thần chiến đấu của Leeds. Phút 56, chủ nhà có bàn thứ 4, lại từ một pha phạt góc. Timber đánh đấu ngày thi đấu thăng hoa với cú đánh đầu thành bàn thứ 2, đi kèm với đó là 1 đường kiến tạo.

Theo thống kê từ Opta, thầy trò HLV Mikel Arteta ghi đến 33 bàn thắng từ các quả phạt góc tại Premier League kể từ đầu mùa giải 2023/24, nhiều hơn 13 bàn so với đội đứng thứ hai là Liverpool.

Với lợi thế an toàn, HLV Mikel Arteta tự tin rút các trụ cột ra nghỉ. Arsenal thi đấu ung dung trong phần còn lại của trận đấu mà không phải đối đầu với bất kỳ khó khăn nào từ Leeds.

Phút 90+5, chủ nhà được hưởng phạt đền. Sau khi được Declan Rice nhường cơ hội, Gyokeres tung cú sút quyết đoán từ cự ly 11 m, ấn định thắng lợi 5-0.

Trận đấu tại Emirates khép lại chiến thắng đậm dành cho chủ nhà. Arseal vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 6 điểm cùng hiệu số +6. Dù vậy, chiến thắng của đội bóng Bắc London không trọn vẹn khi đội trưởng Martin Odegaard, Saka gặp chấn thương và phải rời sân sớm.