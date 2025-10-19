Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Gyokeres lại lạc nhịp

  Chủ nhật, 19/10/2025 07:22 (GMT+7)
Viktor Gyokeres tiếp tục tịt ngòi trong chiến thắng tối thiểu 1-0 của Arsenal trước Fulham ở vòng 8 Ngoại hạng Anh.

Gyokeres trải qua 7 trận liên tiếp không ghi bàn cho Arsenal, 9 trận liên tiếp trên mọi đấu trường.

Trên sân Craven Cottage, Arsenal giành 3 điểm nhờ pha lập công duy nhất của Leandro Trossard sau tình huống phối hợp cố định quen thuộc. Dù kết quả giúp "Pháo thủ" tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng, màn trình diễn của tiền đạo Gyokeres lại trở thành tâm điểm bàn tán và không theo chiều hướng tích cực.

Trước Fulham, Gyokeres không để lại nhiều dấu ấn. Anh không có bàn thắng, không kiến tạo, không đường chuyền tạo cơ hội, chỉ hoàn thành 5/9 đường chuyền, để mất bóng 8 lần và có 4 pha xử lý lỗi. Đó là trận thứ 9 liên tiếp trên mọi đấu trường mà bản hợp đồng 60 triệu bảng của Arsenal không thể nổ súng.

Dù vậy, HLV Mikel Arteta vẫn tỏ rõ niềm tin tuyệt đối vào cậu học trò người Thụy Điển. "Cậu ấy đã rất gần với bàn thắng hôm nay. Gyokeres có vài cơ hội và chúng tôi đều mong cậu ấy sẽ ghi bàn", Arteta chia sẻ với BBC. "Cách cậu ấy làm việc, di chuyển và hi sinh cho tập thể là phi thường. Chúng tôi yêu quý và luôn cố gắng hỗ trợ cậu ấy. Tôi tin bàn thắng sẽ đến".

Chiến lược gia người Tây Ban Nha hiểu rằng dù Gyokeres đang gặp hạn ghi bàn, vai trò của anh vẫn quan trọng trong cách vận hành của đội. Sự năng nổ và khả năng thu hút hậu vệ đối phương của Gyokeres mở ra không gian cho các đồng đội như Saka, Martinelli hay Trossard tỏa sáng.

Tuy nhiên, nếu chuỗi khô hạn này kéo dài, áp lực chắc chắn sẽ gia tăng. Với Arsenal đang trong cuộc đua vô địch khốc liệt, những kỳ vọng dành cho Gyokeres – người từng ghi 43 bàn cho Sporting mùa trước – không thể chỉ dừng ở nỗ lực và tinh thần chiến đấu.

HLV Potter giải cứu Isak, Gyokeres

Liên đoàn Bóng đá Thụy Điển (SvFF) đang tiến gần đến việc bổ nhiệm Graham Potter làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia nam nước này.

26:1570 hôm qua

Isak, Gyökeres không cứu được Thụy Điển

Bóng đá Bắc Âu chưa bao giờ chìm sâu đến thế. Ba trận thua liên tiếp, không một bàn thắng - Thụy Điển giờ đây chẳng khác gì cái bóng nhạt nhòa của chính họ trong quá khứ.

16:00 14/10/2025

Sự đối lập khó tin giữa Haaland với Isak, Gyokeres

Màn trình diễn chói sáng của Erling Haaland ở tuyển Na Uy khiến anh bị đem ra so sánh với bộ đôi Viktor Gyokeres và Alexander Isak của tuyển Thụy Điển tại vòng loại World Cup 2026.

06:21 14/10/2025

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

