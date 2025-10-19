Gyokeres lại lạc nhịp

Viktor Gyokeres tiếp tục tịt ngòi trong chiến thắng tối thiểu 1-0 của Arsenal trước Fulham ở vòng 8 Ngoại hạng Anh.

Gyokeres trải qua 7 trận liên tiếp không ghi bàn cho Arsenal, 9 trận liên tiếp trên mọi đấu trường.

Trên sân Craven Cottage, Arsenal giành 3 điểm nhờ pha lập công duy nhất của Leandro Trossard sau tình huống phối hợp cố định quen thuộc. Dù kết quả giúp "Pháo thủ" tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng, màn trình diễn của tiền đạo Gyokeres lại trở thành tâm điểm bàn tán và không theo chiều hướng tích cực.

Trước Fulham, Gyokeres không để lại nhiều dấu ấn. Anh không có bàn thắng, không kiến tạo, không đường chuyền tạo cơ hội, chỉ hoàn thành 5/9 đường chuyền, để mất bóng 8 lần và có 4 pha xử lý lỗi. Đó là trận thứ 9 liên tiếp trên mọi đấu trường mà bản hợp đồng 60 triệu bảng của Arsenal không thể nổ súng.

Dù vậy, HLV Mikel Arteta vẫn tỏ rõ niềm tin tuyệt đối vào cậu học trò người Thụy Điển. "Cậu ấy đã rất gần với bàn thắng hôm nay. Gyokeres có vài cơ hội và chúng tôi đều mong cậu ấy sẽ ghi bàn", Arteta chia sẻ với BBC. "Cách cậu ấy làm việc, di chuyển và hi sinh cho tập thể là phi thường. Chúng tôi yêu quý và luôn cố gắng hỗ trợ cậu ấy. Tôi tin bàn thắng sẽ đến".

Chiến lược gia người Tây Ban Nha hiểu rằng dù Gyokeres đang gặp hạn ghi bàn, vai trò của anh vẫn quan trọng trong cách vận hành của đội. Sự năng nổ và khả năng thu hút hậu vệ đối phương của Gyokeres mở ra không gian cho các đồng đội như Saka, Martinelli hay Trossard tỏa sáng.

Tuy nhiên, nếu chuỗi khô hạn này kéo dài, áp lực chắc chắn sẽ gia tăng. Với Arsenal đang trong cuộc đua vô địch khốc liệt, những kỳ vọng dành cho Gyokeres – người từng ghi 43 bàn cho Sporting mùa trước – không thể chỉ dừng ở nỗ lực và tinh thần chiến đấu.