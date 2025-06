Gyokeres chọn giữa MU và Arsenal

Tiền đạo người Thụy Điển được cả Arsenal và MU theo đuổi trong hè năm nay. MU được cho là rất muốn có Gyokeres khi HLV Ruben Amorim từng làm việc cùng anh tại Sporting. Tuy nhiên, theo Record, Gyokeres quyết định không đến Old Trafford và Arsenal là bến đỗ tiềm năng nhất.

Ban lãnh đạo MU liên hệ trực tiếp với Gyokeres và Sporting trong tuần này, nhưng lời đề nghị từ "Quỷ đỏ" không đủ sức thuyết phục tiền đạo 27 tuổi. Việc không có suất dự cúp châu Âu là điểm trừ dành cho CLB chủ sân Old Trafford.

Về phía Arsenal, họ gửi đề nghị đầu tiên trị giá 55 triệu bảng nhưng bị từ chối. Đáng chú ý, Gyokeres được cho là cảm thấy tức giận vì từng đạt thỏa thuận "ngầm" với Sporting rằng sẽ được ra đi nếu nhận được đề nghị ở mức giá đó.

Rắc rối khác phát sinh từ điều khoản trong hợp đồng giữa Gyokeres và Sporting khi anh gia nhập CLB từ Coventry năm 2023. Người đại diện của Gyokeres sẽ được hưởng 10% nếu có đội nào trả 51 triệu bảng mà bị từ chối. Điều này buộc Chủ tịch Sporting, ông Frederico Varandas, phải tìm cách bù đắp khoản tiền thiếu hụt nếu bán rẻ hơn.

Arsenal chuẩn bị đưa ra lời đề nghị thứ hai. Tuy nhiên, mọi chuyện lúc này phụ thuộc vào việc người đại diện của Gyokeres và Sporting có đạt được tiếng nói chung hay không. Nếu không, Sporting sẽ yêu cầu kích hoạt điều khoản giải phóng trị giá 84 triệu bảng.

Trong khi đó, MU khả năng chuyển hướng sang Victor Osimhen. Dù vậy, chân sút người Nigeria phải giảm lương để cập bến sân Old Trafford.

