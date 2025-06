MU chốt phương án thay Gyokeres, cổ phiếu bật dậy ngoạn mục

Tiền đạo người Nigeria trải qua mùa giải bùng nổ trong màu áo Galatasaray với 32 bàn thắng sau 37 trận. Anh đến Thổ Nhĩ Kỳ theo dạng cho mượn từ Napoli, bởi không nằm trong kế hoạch của HLV Antonio Conte. Galatasaray muốn giữ lại, tuy nhiên sự quan tâm từ các đại gia Saudi Arabia và cả MU khiến thương vụ trở nên khó đoán.

Tuy nhiên, rào cản lớn nhất nằm ở mức lương của Osimhen. Tại Galatasaray, anh nhận tới 300.000 bảng/tuần sau thuế, tương đương khoảng 500.000 bảng nếu chuyển sang Anh. Đây là mức lương vượt khả năng chi trả hiện tại của "Quỷ đỏ".

Sau khi chi 62 triệu bảng để chiêu mộ Matheus Cunha từ Wolves, MU buộc phải đẩy bớt cầu thủ để cân bằng ngân sách. Hai cái tên nằm trong diện bị thanh lý là Rasmus Hojlund và Alejandro Garnacho.

Theo CIES, Hojlund hiện được định giá 68 triệu bảng, dù chưa để lại nhiều dấu ấn kể từ khi chuyển đến MU với mức giá 72 triệu bảng. CLB chỉ cần bán được khoảng 38 triệu bảng là hòa vốn theo tính toán khấu hao hợp đồng. Napoli và Inter Milan đang theo đuổi Hojlund.

Trong khi đó, Garnacho được định giá 54 triệu bảng và nếu bán, toàn bộ khoản tiền thu được là lợi nhuận thuần theo luật công bằng tài chính. HLV Ruben Amorim đã thông báo sao trẻ Argentina tìm bến đỗ mới trong hè này.

Một tin tích cực hiếm hoi là cổ phiếu MU tăng trở lại. Sau thất bại ở chung kết Europa League, giá cổ phiếu MU từng tụt xuống dưới 10 bảng, mức thấp nhất kể từ khi Sir Jim Ratcliffe đầu tư vào CLB hơn một năm trước.

Tuy nhiên, những tuần qua chứng kiến sự hồi phục mạnh mẽ, có lúc đạt đỉnh 14,51 bảng/cổ phiếu và nâng giá trị thị trường của MU lên gần 2,5 tỷ bảng, dù còn cách xa mức 4,54 tỷ bảng như kỳ vọng ban đầu.

Dẫu vậy, MU vẫn oằn mình vì khoản nợ khổng lồ. Theo Deloitte, CLB chủ sân Old Trafford hiện gánh khoản nợ 482 triệu bảng. Con số này thấp hơn Tottenham nhưng chi phí trả nợ hàng năm của MU lại cao hơn, lên tới 61 triệu bảng.

Quỹ lương mùa trước của MU cũng lên tới 365 triệu bảng, chỉ xếp sau Man City và Liverpool. Trong khi đó, những thương vụ thất bại trong quá khứ khiến CLB mất 186 triệu bảng cho chi phí khấu hao và Ineos phải bơm thêm 159 triệu bảng để duy trì hoạt động.

Về mặt tổ chức, MU đang tuyển hai vị trí truyền thông cấp cao để chuẩn bị cho mùa giải 2025/26, cho thấy CLB quyết tâm làm mới bộ mặt hình ảnh sau một năm đáng quên. Có thể thấy ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" đang tập trung giảm rủi ro và tối ưu hóa hiệu quả trên mọi khía cạnh, đặc biệt là việc ưu tiên đem về những tân binh hiểu rõ Premier League.

