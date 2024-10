Guardiola: 'Messi hay nhất mọi thời'

"Có thể tôi đang thiếu tôn trọng Pele và Diego Maradona, nhưng Messi là cầu thủ hay nhất mọi thời đại", RMC Sport dẫn lời Guardiola. "Tôi chứng kiến cậu ấy trong các buổi tập, cứ ba ngày một lần và những gì Messi làm thật tuyệt vời".

"Mỗi trận đấu, Messi đều có 2 bàn thắng và 3 pha kiến ​​tạo. 15 năm duy trì sự ổn định đó. Khi bạn nhìn thấy Messi thật gần, bạn sẽ nhận ra cậu ấy là độc nhất. Chúng ta thật may mắn khi được chứng kiến ​​cậu ấy chơi bóng. Điều này chỉ xảy ra một lần trong đời", Guardiola nói thêm.

FIFA cũng từng gọi Messi là cầu thủ hay nhất mọi thời đại (GOAT: Greatest of All Time - PV) sau khi cựu sao Barcelona giúp Argentina đánh bại Pháp trong trận chung kết World Cup 2022.

"Cuộc tranh luận về GOAT kết thúc", tài khoản chính thức của FIFA khẳng định. "Giải thưởng lớn nhất hiện trở thành một phần trong bộ sưu tập của cầu thủ vĩ đại. Di sản hoàn tất".

Khi ấy, thông điệp của FIFA được cho là cái tát lớn vào mặt Cristiano Ronaldo. Siêu sao người Bồ Đào Nha chiến đấu cho danh hiệu GOAT với Messi trong hơn một thập kỷ. Tại World Cup 2022, CR7 rời giải với nỗi thất vọng, chỉ ghi 1 bàn cùng Bồ Đào Nha bị loại ở tứ kết.

Leo Messi được coi là hiện tượng chưa từng xuất hiện trước đây. Là một biểu tượng toàn cầu có sức hấp dẫn trải rộng khắp các nền văn hóa, anh bốn 4 lần vô địch Champions League cùng Barcelona, ​​vô địch World Cup cùng Argentina và giành được 8 Quả bóng vàng, thành tích vô tiền khoáng hậu.

