Guardiola chia tay Man City

Chiều 22/5, Pep Guardiola thông báo chia tay Man City vào mùa hè này, sau 10 năm gắn bó.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha gia nhập Man City từ năm 2016 và tạo ra cuộc cách mạng tại Etihad với 20 danh hiệu lớn nhỏ, bao gồm 6 Premier League, 1 Champions League, 2 FA Cup, 5 League Cup cùng hàng loạt danh hiệu quốc nội và quốc tế khác. Ông rời đi với tư cách HLV thành công nhất lịch sử CLB.

Theo thông báo từ Man City, Guardiola sẽ không cắt đứt hoàn toàn với hệ thống City Football Group. Ông đảm nhận vai trò đại sứ toàn cầu, đồng thời tham gia cố vấn kỹ thuật và hỗ trợ phát triển chuyên môn cho các CLB trong hệ sinh thái bóng đá của tập đoàn.

Trong lời chia tay giàu cảm xúc, Guardiola nhấn mạnh quyết định ra đi đến một cách tự nhiên: 'Không có lý do cụ thể, nhưng tôi biết đây là thời điểm của mình. Không gì là mãi mãi. Nhưng tình cảm, ký ức và con người nơi đây sẽ còn mãi".

Chủ tịch Khaldoon Al Mubarak và Giám đốc Điều hành Ferran Soriano đều dành những lời tri ân sâu sắc, khẳng định Guardiola không chỉ thay đổi Man City mà còn góp phần định hình lại bóng đá Anh bằng triết lý chiến thuật mang tính cách mạng.

Trong 10 năm tại Etihad, Guardiola phá vỡ hàng loạt kỷ lục Premier League và tạo nên những cột mốc lịch sử như mùa giải 100 điểm, cú ăn ba 2022/23 và chuỗi thống trị 4 chức vô địch quốc gia liên tiếp.

Một kỷ nguyên huy hoàng khép lại, nhưng di sản Guardiola để lại sẽ còn được nhắc đến trong nhiều thập kỷ tới.