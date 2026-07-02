GS Nguyễn Thị Ngọc Phượng: Ở lại để cùng TP.HCM hồi sinh suốt 50 năm

Nửa thế kỷ gắn bó với TP.HCM, GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng xúc động nói nếu được chọn lại, bà vẫn ở lại để chứng kiến thành phố hồi sinh và cống hiến trọn đời cho ngành y.

GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng phát biểu tại Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng 2/7. Ảnh: Duy Hiệu.

Tại Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026), sáng 2/7, GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng, nguyên Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, đã có bài phát biểu xúc động khi nhìn lại hành trình hơn nửa thế kỷ gắn bó với TP.HCM và ngành y.

Đối với bà, trong tâm khảm của mỗi người con đất Việt, đặc biệt là người dân Nam Bộ, thế kỷ XX luôn ghi dấu hai cột mốc lịch sử đặc biệt: ngày 30/4/1975 - ngày đất nước thống nhất và ngày 2/7/1976, khi thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

"Tôi may mắn là chứng nhân của một giai đoạn lịch sử cách mạng", bà mở đầu bằng những ký ức về 50 năm trước, khi quyết định ở lại quê hương, ở lại một thành phố vừa bước ra khỏi chiến tranh.

50 năm đồng hành cùng thành phố

Theo GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng, những ngày đầu sau hòa bình là quãng thời gian gian khó. Cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, các bệnh viện thiếu thốn đủ bề, nhưng trong lòng người dân luôn tràn đầy niềm tin vào một tương lai mới.

Nhắc về những năm tháng ở Bệnh viện Từ Dũ, nữ giáo sư nhớ những đêm thức trắng cùng đồng nghiệp, chắt chiu từng đơn vị máu, từng chai dịch truyền để cứu sản phụ. Bà cũng không quên những đứa trẻ sinh ra với dị tật ở Làng Hòa Bình hay những bệnh nhân vượt qua vô vàn khó khăn để giành lấy sự sống.

Phòng lab hiện đại tại đơn vị Hỗ trợ sinh sản, khoa Hiếm muộn, Bệnh viện Từ Dũ hồi năm 2023. Ảnh: Duy Hiệu.

Đặc biệt, hình ảnh những cặp vợ chồng hiếm muộn bền bỉ theo đuổi hành trình thụ tinh trong ống nghiệm vẫn luôn in đậm trong ký ức của bà.

"Chúng tôi luôn tự nhủ rằng máy móc có thể thiếu, thuốc men có thể thiếu, nhưng trách nhiệm của người thầy thuốc thì chưa bao giờ được phép thiếu. Khi mỗi em bé cất tiếng khóc chào đời, đó là hạnh phúc của một gia đình, là tương lai của một đất nước", bà nói.

Cũng chính từ những điều bình dị nhưng đầy tính nhân văn ấy đã thôi thúc bà cùng các cộng sự kiên trì theo đuổi hành trình đòi công lý cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Nhìn lại chặng đường 50 năm kể từ khi thành phố mang tên Bác, bà cảm thấy như đang xem lại chính cuộc đời mình.

"Mỗi bước trưởng thành của thành phố cũng là từng bước trưởng thành của tôi và của biết bao thế hệ người thầy thuốc đã lặng lẽ gìn giữ sự sống, chăm lo sức khỏe nhân dân", bà chia sẻ.

GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng nhận giải thưởng Ramon Magsaysay tại Philippines vào tháng 11/2024. Ảnh: BVCC.

"Nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ ở lại"

GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng cho rằng, nếu năm ấy bà lựa chọn rời đi, có lẽ sẽ không bao giờ được chứng kiến thành phố hồi sinh từng ngày.

Bà cũng sẽ không có cơ hội cùng đồng nghiệp xây dựng Bệnh viện Từ Dũ trở thành trung tâm sản phụ khoa hàng đầu cả nước, càng không được chứng kiến hàng vạn em bé của các cặp vợ chồng hiếm muộn cất tiếng khóc đầu đời ngay trên quê hương mình.

"Đó là lựa chọn của cuộc đời tôi - lắm gian khó mà giàu tình yêu. Cũng như TP.HCM, khó khăn không phải để chùn bước mà là để tìm cách vượt qua", bà nói.

Trong suốt 50 năm qua, đội ngũ y bác sĩ làm việc trong điều kiện còn nhiều thiếu thốn nhưng vẫn từng bước làm chủ các kỹ thuật y học hiện đại. Nếu trước đây ngành y phải học hỏi từ bạn bè quốc tế thì hôm nay, y học Việt Nam đã có thể tự tin sánh vai với nhiều quốc gia trong khu vực. TP.HCM cũng đang trở thành trung tâm y học chuyên sâu của cả nước với vị thế ngày càng được khẳng định.

Bác sĩ Phượng và các em nhỏ tại làng Hòa Bình, Bệnh viện Từ Dũ.

Đi cùng sự phát triển của thành phố, điều khiến bà thấm thía nhất là giá trị của hai chữ "dấn thân".

Theo nữ giáo sư, tầm vóc của một thành phố không chỉ được đo bằng những tòa nhà cao tầng, những đại lộ hay cao tốc hiện đại, mà còn được tạo nên bởi những con người bình dị đã âm thầm cống hiến tuổi trẻ, tình yêu và trí tuệ cho nơi mình sống.

"Và tôi chỉ là một trong những người đó", bà nói. "Có người hỏi tôi, sau hơn nửa thế kỷ làm nghề, đâu là phần thưởng lớn nhất? Đó không phải là danh hiệu, huân chương. Phần thưởng quý nhất với tôi là được gặp lại những em bé năm nào nay đã sinh ra, trưởng thành, học đại học; được chứng kiến lớp bác sĩ trẻ tiếp tục nối dài con đường của thế hệ đi trước, và được nhìn thấy TP.HCM ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình, luôn khát vọng vươn lên để xứng đáng với tên gọi thiêng liêng mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh".

Nữ giáo sư cũng chia sẻ niềm hạnh phúc khi các con, các cháu nay đều thành đồng nghiệp, tiếp tục gắn bó với nghề y.

"Niềm hạnh phúc gia đình song hành với niềm tự hào được góp một phần nhỏ bé của mình để chăm lo cho sự sống và hạnh phúc của biết bao gia đình Việt Nam. Đó chính là niềm vinh dự lớn nhất trong cuộc đời tôi", bà bày tỏ.

Khép lại bài phát biểu, GS Nguyễn Thị Ngọc Phượng nói rằng nếu thời gian quay trở lại 50 năm trước, bà vẫn sẽ đưa ra lựa chọn như ngày ấy.

"Nếu được lựa chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn ở lại thành phố này - TP.HCM thân yêu. Tôi vẫn sẽ chọn nghề y, vẫn sẽ chọn Bệnh viện Từ Dũ và Làng Hòa Bình để giữ gìn và trao đi tinh thần dấn thân cho đội ngũ y khoa trẻ của thế hệ tương lai", bà nhấn mạnh.