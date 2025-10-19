Greewood gây kinh ngạc

Rạng sáng 19/10, tiền đạo người Anh ghi 4 bàn trong chiến thắng 6-2 của Marseille trước Le Havre ở vòng 8 Ligue 1.

Greenwood thăng hoa.

Lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp, Mason Greenwood ghi 4 bàn trong một trận đấu. Chân sút sinh năm 2001 có phong độ ấn tượng khi góp công vào 9 bàn thắng (6 bàn, 3 kiến tạo) chỉ sau 8 lần ra sân tại giải vô địch quốc gia Pháp mùa này.

Trận đấu trên sân Velodrome diễn ra không mấy suôn sẻ, khi Marseille bị dẫn trước ở phút 24. Tuy nhiên, tấm thẻ đỏ của Gautier Lloris sau pha phạm lỗi với Pierre Emerick Aubameyang đã khiến cục diện trận đấu thay đổi 180 độ.

Phút 35, Greenwood ghi bàn gỡ hòa cho chủ nhà từ chấm 11 m, qua đó mở ra ngày thi đấu thăng hoa chưa từng có trong sự nghiệp. Phút 67, 72 và 76, cựu tiền đạo MU ghi liền 3 bàn để giúp Marseille vượt lên dẫn 4-1. Pha lập công thứ 4 đã cho thấy những phẩm chất tốt nhất của tiền đạo người Anh gốc Jamaica, đó là tốc độ, khả năng giữ thăng bằng và sự quyết đoán khi đối mặt thủ môn.

"MU sắp mua lại Greenwood với giá 100 triệu euro", một tài khoản mỉa mai đội bóng cũ của cầu thủ 24 tuổi. "Tôi chưa bao giờ đánh giá thấp Greenwood, cậu ấy thực sự tài năng", người thứ 2 nhận xét. "Tiền đạo cánh thuận hai chân, tốc độ tốt, thật khó để tìm ra ai tốt hơn Greenwood tại Ligue 1", người thứ 3 bình luận.

Sau 4 bàn thắng của Greenwood, đến lượt Robinio Vaz, Michael Murillo lập công cho chủ nhà. Những phút cuối, Le Havre vớt lại chút danh dự bằng bàn rút ngắn tỷ số còn 2-6 của Abdoulaye Toure.

Marseille duy trì mạch bất bại từ đầu mùa để vươn lên dẫn đầu Ligue 1 với 18 điểm, hơn PSG 1 điểm.