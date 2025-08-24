Greenwood rực sáng

Đêm 23/8, tiền đạo người Anh ghi bàn và kiến tạo giúp Marseille thắng đậm Paris FC 5-2 ở vòng 2 Ligue 1.

Greenwood và Aubameyang tỏa sáng.

Mùa giải mới đã khởi tranh nhưng phong độ của Mason Greenwood vẫn chưa có dấu hiệu chững lại. Trước đối thủ mới lên hạng, cựu tiền đạo Man Utd ghi dấu ấn đậm nét với 1 bàn và 2 kiến tạo. Thậm chí, anh còn có thể lập cú đúp vào lưới Paris FC, nếu không đá hỏng phạt đền ở phút 85.

Bên cạnh Greenwood, Pierre-Emeric Aubameyang cũng có màn ra mắt đầy ấn tượng trước sự chứng kiến của người hâm mộ Marseille. Phút 24, cựu đội trưởng Arsenal chọn vị trí để đón cú đá phạt góc của Greenwood, trước khi dứt điểm từ cự ly gần, nâng tỷ số lên 2-0. Đến phút 73, Aubameyang hoàn tất cú đúp sau một pha chạy chỗ ấn tượng.

Theo Opta, Aubameyang đã ghi dấu giày vào tổng cộng 300 bàn thắng (237 bàn, 63 kiến tạo). Tính riêng ở top 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, thành tích của lão tướng người Gabon chỉ kém Robert Lewandowski (453) và Harry Kane (340) và Mohamed Salah (329).

Bàn thắng của Greenwood, Aubameyang, Pierre-Emile Hojbjerg và Robinio Vaz giúp Marseille nhấn chìm tân binh Paris FC trên sân nhà, qua đó mang về chiến thắng đầu tiên ở mùa giải mới.

Ở vòng tiếp theo, Marseille sẽ chạm trán Lyon, trong khi Paris FC trở về sân nhà để tiếp đón Metz. Đây là cơ hội để đội bóng thủ đô giành điểm số đầu tiên tại Ligue 1 2025/26.