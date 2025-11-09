Greenwood giúp Marseille dẫn đầu Ligue 1

Rạng sáng 9/11, ở vòng 12 Ligue 1, bộ đôi người Anh Angel Gomes và Mason Greenwood cùng nhau tỏa sáng khi Marseille có chiến thắng 3-0 trên sân nhà trước Brest.

Greenwood trở thành đầu tàu của Marseille.

Người cũ của Manchester United, Gomes mở tỷ số cho Marseille ở phút 25 bằng cú sút phạt khiến thủ môn Radoslaw Majecki của Brest mắc sai lầm, để bóng lọt qua tay. Sân Vélodrome bùng nổ, nhưng Gomes không phải cựu sao MU duy nhất tỏa sáng trận này.

Phút 33, Mason Greenwood thực hiện thành công quả phạt đền nhân đôi cách biệt cho Marseille. Pha dứt điểm này giúp Greenwood cán mốc 9 bàn thắng và có 4 đường kiến tạo chỉ trong 15 trận cho Marseille ở mùa giải này. Anh đang là một trong những chân sút có hiệu suất cao nhất Ligue 1 2025/26.

Tính xa hơn, trong top 5 giải đấu lớn châu Âu, chỉ Kane, Haaland và Mbappe là ba chân sút khác vượt mốc 10 lần in dấu giày trực tiếp vào bàn thắng (ghi bàn + kiến tạo) như Greenwood. Sau tất cả, Greenwood - vốn từng bị gạt ra khỏi bản đồ bóng đá Anh - giờ đang khiến châu Âu dậy sóng.

Greenwood đang là một trong những chân sút có hiệu suất cao nhất Ligue 1 2025/26.



Sang hiệp hai, Pierre-Emerick Aubameyang đặt dấu chấm hết cho đội khách bằng bàn thắng ấn định tỷ số 3-0 ở phút 82. Hàng công của Marseille thể hiện phong độ hủy diệt trận này khi cả Greenwood, Aubameyang hay Gomes đều chơi xuất sắc.

Với ba điểm có được ở trận này, Marseille đạt 25 điểm và vươn lên vị trí đầu bảng Ligue 1. Họ hơn PSG 1 điểm nhưng chơi nhiều hơn nhà đương kim vô địch 1 trận.

Sau trận, HLV Roberto De Zerbi thể hiện thông điệp rõ ràng: Marseille quyết tâm vô địch giải đấu và phong độ hiện tại chứng minh họ sở hữu đội hình cùng chiến lược đủ sức tranh ngôi vô địch.