Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Greenwood giúp Marseille dẫn đầu Ligue 1

  • Chủ nhật, 9/11/2025 06:35 (GMT+7)
  • 22 phút trước

Rạng sáng 9/11, ở vòng 12 Ligue 1, bộ đôi người Anh Angel Gomes và Mason Greenwood cùng nhau tỏa sáng khi Marseille có chiến thắng 3-0 trên sân nhà trước Brest.

Greenwood trở thành đầu tàu của Marseille.

Người cũ của Manchester United, Gomes mở tỷ số cho Marseille ở phút 25 bằng cú sút phạt khiến thủ môn Radoslaw Majecki của Brest mắc sai lầm, để bóng lọt qua tay. Sân Vélodrome bùng nổ, nhưng Gomes không phải cựu sao MU duy nhất tỏa sáng trận này.

Phút 33, Mason Greenwood thực hiện thành công quả phạt đền nhân đôi cách biệt cho Marseille. Pha dứt điểm này giúp Greenwood cán mốc 9 bàn thắng và có 4 đường kiến tạo chỉ trong 15 trận cho Marseille ở mùa giải này. Anh đang là một trong những chân sút có hiệu suất cao nhất Ligue 1 2025/26.

Tính xa hơn, trong top 5 giải đấu lớn châu Âu, chỉ Kane, Haaland và Mbappe là ba chân sút khác vượt mốc 10 lần in dấu giày trực tiếp vào bàn thắng (ghi bàn + kiến tạo) như Greenwood. Sau tất cả, Greenwood - vốn từng bị gạt ra khỏi bản đồ bóng đá Anh - giờ đang khiến châu Âu dậy sóng.

Greenwood anh 1

Greenwood đang là một trong những chân sút có hiệu suất cao nhất Ligue 1 2025/26.


Sang hiệp hai, Pierre-Emerick Aubameyang đặt dấu chấm hết cho đội khách bằng bàn thắng ấn định tỷ số 3-0 ở phút 82. Hàng công của Marseille thể hiện phong độ hủy diệt trận này khi cả Greenwood, Aubameyang hay Gomes đều chơi xuất sắc.

Với ba điểm có được ở trận này, Marseille đạt 25 điểm và vươn lên vị trí đầu bảng Ligue 1. Họ hơn PSG 1 điểm nhưng chơi nhiều hơn nhà đương kim vô địch 1 trận.

Sau trận, HLV Roberto De Zerbi thể hiện thông điệp rõ ràng: Marseille quyết tâm vô địch giải đấu và phong độ hiện tại chứng minh họ sở hữu đội hình cùng chiến lược đủ sức tranh ngôi vô địch.

Garnacho liên tục tỏa sáng

Sau bàn thắng vào lưới Qarabag ở Champions League, cựu sao MU ghi dấu ấn với cú đúp kiến tạo giúp Chelsea đánh bại Wolves 3-0 ở vòng 11 Premier League vào rạng sáng 9/11.

2 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Greenwood Kylian Mbappe Marseille

  • Kylian Mbappe

    Kylian Mbappe

    Kylian Mbappé là cầu thủ bóng đá người Pháp gốc Cameroon-Algérie thi đấu ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Paris Saint-Germain tại Ligue 1 và Đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp. Anh là cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử bóng đá Pháp ghi bàn ở đấu trường World Cup.

    • Ngày sinh: 20/12/1998
    • Nơi sinh: Bondy, Pháp
    • Vị trí: Tiền đạo
    • Chiều cao: 1.78 m

Đọc tiếp

Ban thang 'dien ro' cua Luis Diaz hinh anh

Bàn thắng 'điên rồ' của Luis Diaz

22 phút trước 06:35 9/11/2025

0

Luis Diaz tiếp tục tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Bayern Munich khi ghi một bàn thắng đẳng cấp trong trận hòa 2-2 với Union Berlin ở vòng 10 Bundesliga hôm 8/11.

Fati sa sut, Monaco tham bai hinh anh

Fati sa sút, Monaco thảm bại

22 phút trước 06:35 9/11/2025

0

Rạng sáng 9/11, ở vòng 12 Ligue 1, Lens đè bẹp Monaco với tỷ số 4-1 ngay tại sân Stade Louis II, khi đội chủ nhà kết thúc trận đấu với chỉ 10 người.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý