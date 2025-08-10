Greenwood bị tuyển thủ Anh xé áo

Tyrone Mings xé áo Mason Greenwood trong vụ xô xát giữa các cầu thủ Aston Villa và Marseille ở trận giao hữu rạng sáng 10/8.

Áo đấu của cựu cầu thủ Manchester United gần như bị xé toạc.

Trận giao hữu đầy căng thẳng giữa Aston Villa và Marseille tại sân Velodrome kết thúc với chiến thắng 3-1 nghiêng về đội bóng Pháp. Tuy nhiên, kết quả trận đấu bị lu mờ bởi hành vi của các cầu thủ, đặc biệt là vụ va chạm giữa trung vệ Tyrone Mings của Aston Villa và Mason Greenwood của Marseille.

Aston Villa cầm hòa Marseille với tỷ số 1-1 cho đến khi Pierre-Emerick Aubameyang vào sân từ băng ghế dự bị và ghi hai bàn thắng trong 15 phút cuối, ấn định chiến thắng cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, tâm điểm của trận đấu nằm ở những phút cuối khi các cầu thủ bắt đầu mất kiểm soát.

Áo đấu của Greenwood bị xé rách nghiêm trọng sau một vụ đối đầu với Mings. Trung vệ của Aston Villa can thiệp khi Greenwood xảy ra tranh cãi với đồng đội của Mings, Amadou Onana.

Sau pha tranh chấp giữa Greenwood và Onana ở giữa sân, đôi bên lời qua tiếng lại. Ngay lập tức, Mings tiến đến xô xát với. Dù Aubameyang cố gắng can ngăn, anh không thể kéo Mings ra khỏi Greenwood.

Kết quả là áo đấu của cựu cầu thủ Manchester United gần như bị xé toạc, chỉ còn lại những mảnh vải tả tơi. Vụ đụng độ giữa Mings và Greenwood sau đó làm nóng bầu không khí trận đấu.

Cũng cần nhớ rằng Mings và Greenwood từng là đồng đội với nhau ở tuyển Anh trong giai đoạn 2020-2021. Song, ở trận giao hữu vừa qua, Mings dường như không kiêng dè gì người đồng đội cũ.