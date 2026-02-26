Greenland thận trọng với nhà đầu tư bất động sản nước ngoài

Làn sóng quan tâm bất động sản đột biến từ các nhà đầu tư Mỹ đối với thủ đô Nuuk đã thúc đẩy chính quyền Greenland đẩy nhanh dự luật sàng lọc đầu tư nước ngoài.

Thủ đô Nuuk của Greenland ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ nhu cầu mua bất động sản từ người Mỹ. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, thời điểm ông Trump tái khẳng định mong muốn gia tăng quyền kiểm soát với Greenland cũng là lúc nhiều hãng luật tại Nuuk nhận được đề nghị mua hàng loạt bất động sản nơi đây.

"Một số người tỏ ra rất quyết liệt như thể muốn mua mọi thứ đang được rao bán", một luật sư tại thủ đô chia sẻ ẩn danh. Trước đó, thị trường nhà ở tại thị trấn 20.000 dân này hầu như không nằm trong tầm ngắm của giới đầu tư quốc tế.

Lo ngại dòng vốn ngoại có thể đẩy giá nhà lên cao và khiến cư dân địa phương mất cơ hội tiếp cận nguồn cung vốn đã khan hiếm, chính quyền Greenland đã thắt chặt các quy định mua bán từ tháng 2/2025.

Diễn biến này cũng làm thay đổi trọng tâm của dự luật sàng lọc đầu tư vốn được trình lên Quốc hội từ cuối năm ngoái. Ban đầu, dự luật chủ yếu nhằm phòng ngừa sức ảnh hưởng từ Trung Quốc, nhưng hiện đã được điều chỉnh để kiểm soát chặt chẽ hơn các khoản đầu tư mang động cơ chính trị, đảm bảo an ninh và quyền tự quyết của hòn đảo trước những biến động từ Washington.

Nghị sĩ Aqqalu Jerimiassen cho biết Greenland hoan nghênh nhà đầu tư Mỹ nhưng không chấp nhận những mục tiêu chính trị. Ông khẳng định: "Nếu ai đó làm việc cho ông Trump, chúng tôi sẽ phát hiện thông qua luật sàng lọc này. Đây là vấn đề an ninh của chính chúng tôi".

Dự luật dự kiến chính thức được thông qua vào tháng 4 tới, yêu cầu mọi nhà đầu tư nước ngoài phải minh bạch về nguồn gốc dòng vốn. Chính quyền Nuuk sẽ có quyền từ chối các thương vụ nếu phát hiện rủi ro đối với trật tự công cộng hoặc an ninh quốc gia, đặc biệt trong các lĩnh vực hạ tầng trọng yếu như công nghệ thông tin, khai khoáng và thuỷ điện.

Dự luật đề xuất không chỉ đích danh quốc gia nào mà kêu gọi hợp tác với các đồng minh, cho thấy các nhà đầu tư Mỹ và châu Âu có thể sẽ ít bị giám sát hơn so với các nhà đầu tư Trung Quốc. Tuy nhiên, dự luật trao cho Greenland quyền xem xét các khoản đầu tư nước ngoài bị coi là mối đe dọa an ninh.

Luật này chỉ áp dụng cho các khu vực thuộc quyền tài phán của Greenland và không mở rộng đến các hoạt động quân sự của Mỹ trên đảo, vốn vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Đan Mạch. Trong khi đó, Trung Quốc tuyên bố không có ý định cạnh tranh ảnh hưởng ở Greenland.

Nhiều năm qua, hòn đảo này vẫn loay hoay tìm cách đa dạng hóa nền kinh tế nhưng gặp khó khăn do điều kiện khí hậu khắc nghiệt và hạ tầng hạn chế. Trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế năm 2025 chỉ ở mức 0,2%, Greenland đang đối mặt với bài toán nan giải giữa việc thu hút vốn để vực dậy nền kinh tế trì trệ và bảo vệ chủ quyền.

Hiện tại, kế hoạch xây dựng trung tâm dữ liệu trị giá nhiều tỷ USD của Drew Horn, một cựu trợ lý của ông Trump, đang thu hút sự chú ý dù chưa có hồ sơ chính thức nào được đệ trình.

Giới chức Greenland nhấn mạnh rằng họ vẫn chào đón dòng vốn từ Mỹ, nhưng lập trường này có thể thay đổi tùy thuộc vào diễn biến các cuộc đàm phán ngoại giao và sự tôn trọng đối với các quy định sàng lọc mới mà hòn đảo đang thiết lập.