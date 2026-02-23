Bất chấp lời từ chối, ông Trump quyết gửi tàu đến Greenland

Ông Trump cho biết sẽ điều tàu bệnh viện tới Greenland, bất chấp việc chính quyền sở tại đã gửi thông điệp “không cần, xin cảm ơn”.

Tàu bệnh viện cơ động USNS Comfort là một trong hai tàu bệnh viện đang hoạt động của Hải quân Mỹ hiện nay. Ảnh: New York Times.

Ngày 22/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ điều một tàu bệnh viện của Mỹ tới Greenland, vùng lãnh thổ thuộc Đan Mạch mà ông từng thể hiện tham vọng giành quyền kiểm soát. Điều đáng chú ý là trước đó, chính quyền hòn đảo Bắc Cực đã khẳng định họ không cần.

“Làm việc cùng Thống đốc tuyệt vời của bang Louisiana, Jeff Landry, chúng tôi quyết định sẽ gửi một tàu bệnh viện tuyệt vời tới Greenland để chăm sóc cho những người đang đau ốm và chưa được chăm sóc đầy đủ tại đó. Con tàu đang lên đường”, ông Trump viết trên mạng xã hội, kèm hình minh họa tàu bệnh viện hải quân USNS Mercy.

Động thái của ông Trump gây sửng sốt. Hiện chưa rõ tuyên bố của ông Trump dựa trên cơ sở nào, bởi Greenland và Đan Mạch đều vận hành hệ thống y tế công miễn phí cho người dân.

Bài đăng của ông Trump được đưa ra sau khi Bộ Chỉ huy Liên hợp Bắc Cực của Đan Mạch thông báo đã sơ tán một thủy thủ Mỹ cần điều trị khẩn cấp khỏi một tàu ngầm hoạt động tại vùng biển của Greenland trong ngày 22/2. Sau đó, binh sĩ này được giao cho cơ quan y tế Greenland điều trị và đã được chuyển tới một bệnh viện ở thủ đô Nuuk.

Hải quân Mỹ hiện có hai tàu bệnh viện cơ động là USNS Mercy và USNS Comfort, tham gia phục vụ khi quân đội triển khai nhiệm vụ, đồng thời tham gia cứu trợ thảm họa và hoạt động nhân đạo.

Theo trang theo dõi hàng hải Marinetraffic.com, tàu Mercy đang neo đậu tại Mobile, bang Alabama, Mỹ. Vị trí hiện tại của tàu Comfort chưa rõ, song dữ liệu cho thấy con tàu này cũng từng ở Mobile hồi đầu tháng. Nhiều khả năng cả hai tàu hiện đều chưa sẵn sàng để lên đường ngay lập tức.

CNN cho biết đã liên hệ Nhà Trắng và văn phòng Thống đốc bang Louisiana để làm rõ thông tin. Lầu Năm Góc cũng đã tiếp nhận câu hỏi và chuyển tới Bộ Tư lệnh Phương Bắc Mỹ. Cơ quan này tiếp tục chuyển câu hỏi tới Hải quân Mỹ, song chưa có phản hồi nào được đưa ra.

Thống đốc bang Louisiana, ông Jeff Landry, được ông Trump bổ nhiệm làm đặc phái viên của Mỹ về Greenland hồi tháng 12/2025. Sau đăng tải của ông Trump, ông Landry viết trên mạng xã hội rằng ông “tự hào được hợp tác” với Tổng thống Mỹ trong “vấn đề quan trọng này”.

Trước đó, Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen vốn đã đáp lại ý tưởng của ông Trump bằng tuyên bố ngắn gọn: “Không cần, xin cảm ơn”.

Ông Nielsen nêu rõ: “Ý tưởng của Tổng thống Trump về việc gửi tàu bệnh viện của Mỹ tới Greenland được ghi nhận. Nhưng chúng tôi có hệ thống y tế công, nơi việc điều trị là miễn phí cho mọi công dân. Đó là lựa chọn có chủ đích của chúng tôi, là nền tảng của xã hội chúng tôi. Ở Mỹ thì khác, ở đây, người dân phải trả tiền để được gặp bác sĩ”.

Ông nhấn mạnh Greenland “sẵn sàng đối thoại và hợp tác”, song đề nghị Washington trao đổi trực tiếp thay vì đưa ra “những tuyên bố ít nhiều mang tính ngẫu hứng trên mạng xã hội”. Theo ông, đối thoại và hợp tác đòi hỏi sự tôn trọng, các quyết định liên quan đến Greenland sau cùng phải được đưa ra bởi chính Greenland.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen ngày 23/2 cũng lên tiếng bảo vệ hệ thống y tế của Đan Mạch, mô hình vốn cũng được áp dụng tương tự tại Greenland. Bà Frederiksen viết trên Facebook rằng bà “hạnh phúc được sống ở một quốc gia nơi mọi người đều có thể tiếp cận dịch vụ y tế miễn phí và bình đẳng, nơi phí bảo hiểm hay mức độ giàu có không ảnh hưởng đến chất lượng điều trị”.