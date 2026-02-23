Greenland thẳng thừng từ chối tàu bệnh viện Mỹ

Chính quyền Greenland tuyên bố không cần tàu bệnh viện Mỹ hỗ trợ, khẳng định hệ thống y tế công của hòn đảo đủ năng lực chăm sóc sức khỏe miễn phí cho người dân.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội, Thủ hiến Jens-Frederik Nielsen cho biết đã ghi nhận đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc điều tàu bệnh viện tới hỗ trợ, song nhấn mạnh: “Không, xin cảm ơn”, theo AFP.

Theo ông Nielsen, Greenland từ lâu đã lựa chọn mô hình y tế công miễn phí như một nền tảng cốt lõi của xã hội. “Đó là quyết định có chủ đích và phản ánh giá trị mà chúng tôi theo đuổi. Ở Mỹ, người dân phải trả tiền khi đi khám chữa bệnh, còn chúng tôi thì không”, ông nêu rõ, ngầm bác bỏ lập luận rằng đảo quốc Bắc Cực này thiếu năng lực chăm sóc y tế.

Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen. Ảnh: Reuters.

Người đứng đầu chính quyền Greenland đồng thời khẳng định hòn đảo luôn sẵn sàng đối thoại và hợp tác với các đối tác quốc tế, bao gồm Mỹ. Tuy nhiên, ông kêu gọi các bên “trao đổi trực tiếp thay vì đưa ra phát ngôn trên mạng xã hội”, đồng thời nhấn mạnh mọi cuộc thảo luận cần dựa trên sự tôn trọng đối với các quyết định nội bộ của Greenland.

Cùng ngày, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen cũng lên tiếng ủng hộ quan điểm này. Ông cho biết người dân Greenland được chăm sóc y tế tại chỗ theo nhu cầu thực tế và sẽ được chuyển về Đan Mạch nếu cần điều trị chuyên sâu.

“Không có nhu cầu về bất kỳ sáng kiến y tế đặc biệt nào tại Greenland”, ông Poulsen nói thêm, đồng thời cho biết chưa nhận được thông tin chính thức về kế hoạch triển khai tàu bệnh viện Mỹ.

Trước đó, ngày 21/1, Tổng thống Trump thông báo Mỹ sẽ điều một tàu bệnh viện hiện đại tới Greenland nhằm “chăm sóc cho rất nhiều người ốm đau chưa được điều trị”. Dù không nêu đích danh con tàu, ông đăng kèm hình ảnh cho thấy tàu bệnh viện USNS Mercy đang hướng về vùng núi phủ tuyết.

USNS Mercy thuộc lớp tàu bệnh viện Mercy - một trong những lớp tàu lớn nhất trong biên chế hải quân Mỹ, chỉ xếp sau các siêu tàu sân bay lớp Nimitz và Gerald R. Ford về kích thước. Ban đầu được đóng như siêu tàu chở dầu trong thập niên 1970, các tàu này được hải quân Mỹ mua lại và hoán cải thành tàu bệnh viện, đưa vào hoạt động từ giai đoạn 1986-1987.

Tàu bệnh viện USNS Mercy tại San Diego, bang California, Mỹ ngày 10/10/2023. Ảnh: US Navy.

Mỗi tàu dài khoảng 272 m, lượng giãn nước hơn 70.000 tấn, có thể bố trí 1.000 giường bệnh cùng 12 phòng phẫu thuật và hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại. Ngoài nhiệm vụ chăm sóc thương binh cho lực lượng hải quân, các tàu lớp Mercy thường được triển khai trong các chiến dịch nhân đạo quốc tế, hỗ trợ khu vực xảy ra xung đột hoặc thảm họa thiên tai.

Động thái đề xuất điều tàu bệnh viện diễn ra trong bối cảnh quan hệ liên quan đến Greenland tiếp tục thu hút sự chú ý. Tại World Economic Forum ở Thụy Sĩ hồi tháng 1, ông Trump cho biết đã trao đổi với lãnh đạo NATO về một khuôn khổ thỏa thuận liên quan đến Greenland, đồng thời tái khẳng định mong muốn kiểm soát hòn đảo nhưng không có ý định sử dụng vũ lực.

Trước đó không lâu, quân đội Đan Mạch đã điều trực thăng đưa một thủy thủ từ tàu ngầm Mỹ ngoài khơi Greenland vào bệnh viện tại thủ phủ Nuuk để cấp cứu. Tuy nhiên, nguyên nhân và tình trạng của người này không được công bố.