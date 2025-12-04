Greenfeed vào Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Đông Nam Á của Fortune

Lần đầu tiên công bố tại khu vực Đông Nam Á, xếp hạng "Fortune 100 Best Companies to Work For" đã vinh danh tập đoàn nông nghiệp - thực phẩm Greenfeed Việt Nam.

Ngày 2/12, Fortune chính thức giới thiệu danh sách 100 Best Companies to Work For tại Đông Nam Á, tôn vinh những doanh nghiệp lấy con người và văn hóa làm trọng tâm, đồng thời kiến tạo môi trường làm việc tin cậy, đổi mới và hiệu quả.

Bảng xếp hạng được Great Place To Work đồng thực hiện, dựa trên khảo sát Trust Index độc quyền tổng hợp hơn 630.000 phản hồi ẩn danh từ hơn 1,36 triệu người lao động trong khu vực.

Việc Greenfeed tiếp tục được ghi nhận ở cấp độ khu vực phản ánh bước tiến chiến lược trong hành trình mở rộng toàn cầu. Trong đó, con người phù hợp và văn hóa doanh nghiệp là nền tảng cốt lõi.

Khởi đầu từ một nhà máy thức ăn chăn nuôi, qua hơn hai thập kỷ, Greenfeed đã phát triển thành hệ thống hàng chục nhà máy và trang trại tại Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar và đang từng bước hiện diện ra quốc tế.

Trong bối cảnh hội nhập, doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư chuẩn hóa quy trình vận hành và chất lượng sản phẩm theo chuẩn toàn cầu để tăng tính cạnh tranh. Ở mảng thức ăn chăn nuôi, Greenfeed liên tục ứng dụng các tiến bộ từ chuyên gia trong và ngoài nước.

Danh mục sản phẩm thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm và thức ăn thủy sản đạt nhiều chứng nhận uy tín như ISO 22000, HACCP, GLOBAL GAP và BAP.

Hệ thống trang trại được thiết kế theo chuẩn quốc tế, với heo giống độc quyền GF24 (Camborough 48) là kết quả hợp tác chuyển giao công nghệ với PIC (Mỹ) cho năng suất đến 32 con cai sữa/nái/năm, phù hợp điều kiện khí hậu và thực tiễn chăn nuôi tại Việt Nam.

Hình ảnh hoạt động tại nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Greenfeed.

Heo thịt được nuôi bằng thức ăn sạch, không chất cấm, đáp ứng tiêu chuẩn ISO 22000 và quy trình chăn nuôi hiệu quả trong chuỗi thực phẩm lành 3F Plus.

Để phát triển đội ngũ nhân sự đa thế hệ và đa quốc gia, Greenfeed chọn theo đuổi triết lý "Nuôi dưỡng tài năng - Khởi sinh điều lành".

Loạt chương trình thu hút và giữ chân nhân tài được xây dựng dựa trên ba trụ cột: Chăm sóc chu toàn (Care), Nuôi dưỡng nhân tài (Grow) và Lan tỏa điều lành (Share).

Từ năm 2023, Greenfeed triển khai chương trình Greencare trên toàn hệ thống, hướng đến chăm sóc toàn diện cho đội ngũ nhân sự qua các hoạt động khám sức khỏe định kỳ, tiêm vaccine, quà Tết, ngày hội Greenfeed Day dành cho nhân viên và gia đình, câu lạc bộ thể thao Outrace và các chương trình teambuilding.

Trong khuôn khổ Greencare, doanh nghiệp cũng tăng cường đào tạo an toàn sản xuất và tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho nhân sự tại Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar.

Nhân sự khu vực được tiếp cận chương trình đào tạo và lộ trình phát triển cá nhân tương tự đội ngũ tại Việt Nam, nhằm thúc đẩy tính đa dạng, công bằng và hòa nhập (DE&I) trong môi trường làm việc.

Chiến lược phát triển nhân tài được triển khai thông qua hệ thống chương trình Leader for Goodness (L4G) gồm 5 nhánh: GreenSeed, GreenShine, GreenLead, GreenExperts, G30+, cùng các khóa học theo khung năng lực. Mỗi năm, Greenfeed triển khai hơn 49.000 giờ đào tạo, trung bình ghi nhận trên 5.000 lượt tham gia.

Greenfeed cũng khuyến khích tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội trong đội ngũ nhân sự nước ngoài.

Từ tháng 4 đến tháng 9, doanh nghiệp triển khai chuỗi hoạt động hỗ trợ các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề từ trận động đất tại Myanmar, trao quà tận tay người dân địa phương, hỗ trợ sửa chữa chuồng trại, cung cấp thiết bị và tái đàn bằng heo con để từng bước ổn định cuộc sống. Tổng giá trị hỗ trợ đạt hơn 550 triệu đồng.

Tháng 11 vừa qua, đội ngũ nhân sự tại Campuchia đã chung tay trao tặng học cụ và hỗ trợ thực phẩm dinh dưỡng cho học sinh địa phương với mong muốn đồng hành cùng các em trong năm học mới.