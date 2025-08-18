Greenfeed được vinh danh 'Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2025'

Vượt lên nhiều đề cử, Greenfeed ghi tên vào danh sách “Nơi làm việc tốt nhất châu Á" năm 2025 tại lễ trao giải HR Asia Awards diễn ra ngày 14/8.

Giải thưởng khẳng định sự đồng lòng và tiếng nói nhất quán của đội ngũ nhân viên, cùng chiến lược nhân sự bài bản của Greenfeed hơn hai thập kỷ phát triển.

HR Asia Awards (HRAA) là giải thưởng quốc tế uy tín, tôn vinh các công ty với chính sách nhân sự xuất sắc và môi trường làm việc chuyên nghiệp. Kết quả được đánh giá thông qua khảo sát ẩn danh nhân viên và phỏng vấn lãnh đạo, dựa trên mô hình độc quyền T.E.A.M. (Total Engagement Assessment Model), qua đó đo lường mức độ gắn kết giữa nhân viên và tổ chức.

Tập thể Greenfeed nhận giải thưởng.

Greenfeed nằm trong danh sách nhận giải với các chỉ số vượt trội so với thị trường. Theo đó, chỉ số Core - nền tảng cốt lõi (đánh giá văn hóa, phong cách lãnh đạo, sáng kiến nội bộ) đạt 4,16 điểm so với điểm trung bình là 3,86; chỉ số Self - cảm nhận cá nhân (đánh giá mức độ gắn kết của nhân viên thông qua cảm xúc, suy nghĩ và giá trị cá nhân) đạt 4,33 điểm so với điểm trung bình là 3,96; chỉ số Group - tinh thần tập thể (đánh giá sự tin tưởng, hỗ trợ và gắn bó trong môi trường làm việc tập thể) đạt 4,41 điểm so với điểm trung bình là 4,04.

Trước đó, vào tháng 7, Greenfeed đạt chứng nhận “Great Place to Work” dành cho môi trường làm việc xuất sắc, khẳng định hướng đi xây dựng môi trường làm việc dựa trên nền tảng tin tưởng, sẻ chia và giá trị nội bộ vững chắc.

Xác định chiến lược DE&I (đa dạng - công bằng - hòa nhập) trong văn hóa tổ chức, Greenfeed thúc đẩy tính minh bạch và tôn trọng sự khác biệt trong môi trường làm việc. Chính sách tuyển dụng và đào tạo phát triển mở rộng cơ hội cho mọi đối tượng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng thiết kế phúc lợi riêng dành cho lao động nữ, giúp họ vừa phát huy năng lực vừa cân bằng cuộc sống.

Là lực lượng nòng cốt cho sự phát triển của ngành, thế hệ nhân sự trẻ luôn được Greenfeed chú trọng. Doanh nghiệp đặt mục tiêu nâng cao năng lực chuyên môn và truyền cảm hứng để thế hệ trẻ thêm yêu nghề, thông qua nhiều chương trình ươm mầm tài năng: Hợp tác hơn 40 trường đại học - cao đẳng, trao hơn 50 suất học bổng mỗi năm, tiếp nhận hơn 550 thực tập sinh và thu hút hơn 2.280 sinh viên tham gia hội thảo nghề nghiệp. Trước mỗi thay đổi nhân sự, doanh nghiệp tạo cơ hội điều chuyển nội bộ hoặc giới thiệu việc làm bên ngoài, kèm hỗ trợ đào tạo kỹ năng và kết nối tuyển dụng.

Nhận thức rõ mỗi cá nhân là một “ẩn số” riêng biệt, Greenfeed xây dựng chính sách nhân sự phù hợp từng thế hệ, từ Baby Boomers đến Gen Z, Gen Alpha. Thay vì chỉ tập trung yếu tố “cân bằng” (work-life balance), doanh nghiệp hướng đến “phù hợp” (work-life fit), để nhân viên được sống đúng với bản thân trong cả công việc lẫn đời sống cá nhân. Các câu lạc bộ thể thao - văn hóa như chạy bộ, zumba, yoga, tennis… được duy trì thường xuyên nhằm tăng kết nối giữa lãnh đạo và nhân viên.

Hoạt động teambuilding định kỳ hàng năm dành cho toàn bộ nhân viên.

Doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư vào hoạt động đào tạo qua Học viện Greenfeed, chương trình Leaders for Goodness và kế hoạch phát triển cá nhân hóa (IDP), ưu tiên đề bạt nội bộ trước khi tuyển bên ngoài. Song song, doanh nghiệp tận dụng nguồn lực từ chuyên gia và mô hình Gig Economy để tăng tính linh hoạt, mở cơ hội cho nhiều nhóm lao động.

Tại Greenfeed, hành trình của mỗi nhân viên - từ ngày đầu gia nhập đến khi rời đi, luôn được quan tâm và đồng hành sát sao. Thay vì tìm người giỏi nhất, doanh nghiệp chọn người phù hợp để cùng đồng hành phát triển bền vững và khai phóng tiềm năng từng cá nhân.

Với chủ đề “Multi-Generation Synergy - sức mạnh kết nối đa thế hệ”, HR Asia Awards 2025 tôn vinh các tổ chức xây dựng môi trường hòa hợp, nơi mọi thế hệ cùng đóng góp và lớn mạnh. Việc Greenfeed được xướng tên tại lễ trao giải là sự ghi nhận cho hành trình bền bỉ kiến tạo môi trường làm việc lành mạnh, nơi sự hạnh phúc và giá trị nhân văn được sẻ chia qua từng thế hệ.