Green SM dẫn trước Grab trên thị trường gọi xe taxi ở Việt Nam

Theo báo cáo mới nhất từ Mordor Intelligence, Green SM - tên gọi mới của dịch vụ gọi xe Xanh SM tại thị trường Việt Nam - đã trở thành cái tên dẫn đầu thị trường gọi xe trực tuyến tại Việt Nam.

Cụ thể, báo cáo của Mordor Intelligence cho thấy dịch vụ gọi xe trực tuyến đã tăng trưởng mạnh mẽ trong quý đầu năm nay, chủ yếu do tính tiện lợi từ các nền tảng số. Sự gia tăng mạnh mẽ của nhóm khách hàng quốc tế tại Việt Nam cũng góp phần giúp các dịch vụ gọi xe tăng trưởng mạnh mẽ trong giai đoạn 3 tháng đầu năm 2026.

Trong đó, Green SM tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu thị trường gọi xe taxi công nghệ tại Việt Nam với 54,51% thị phần trong quý đầu năm. Những cái tên xếp sau gồm Grab (40,92% thị phần) và be (4,57% thị phần).

Cũng theo báo cáo của Mordor Intelligence, Green SM còn nhận được những đánh giá cao nhất về chất lượng dịch vụ, độ phủ mạng lưới, số chuyến cũng như doanh thu trung bình theo ngày.

Báo cáo cùa Mordor Intelligence cho thấy số chuyến đi bằng xe điện và xe hybrid tại Việt Nam chiếm khoảng 58,34% giá trị giao dịch, cho thấy nhu cầu di chuyển xanh tại nước ta tiếp tục trong xu hướng tăng trưởng khá mạnh mẽ.

Tại Việt Nam, đội xe dịch vụ chạy taxi của GSM bao gồm nhiều mẫu xe của VinFast như Minio Green, Herio Green, VF e34/Nerio Green, Limo Green. Đơn vị này cũng cung cấp dịch vụ xe ôm công nghệ, với chủ lực là dòng xe Evo - mẫu xe đồng thời là "con gà đẻ trứng vàng" của VinFast ở mảng xe máy điện tại Việt Nam.

Dòng xe van thuần điện EC Van cũng đã được sử dụng cho dịch vụ giao hàng trên ứng dụng Green SM tại Việt Nam.