Green SM dẫn trước Grab trên thị trường gọi xe taxi ở Việt Nam

  • Thứ sáu, 24/4/2026 06:56 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Xanh SM, hay có tên mới là Green SM, được gọi tên như đơn vị dẫn đầu thị trường gọi xe taxi công nghệ tại Việt Nam.

Theo báo cáo mới nhất từ Mordor Intelligence, Green SM - tên gọi mới của dịch vụ gọi xe Xanh SM tại thị trường Việt Nam - đã trở thành cái tên dẫn đầu thị trường gọi xe trực tuyến tại Việt Nam.

Cụ thể, báo cáo của Mordor Intelligence cho thấy dịch vụ gọi xe trực tuyến đã tăng trưởng mạnh mẽ trong quý đầu năm nay, chủ yếu do tính tiện lợi từ các nền tảng số. Sự gia tăng mạnh mẽ của nhóm khách hàng quốc tế tại Việt Nam cũng góp phần giúp các dịch vụ gọi xe tăng trưởng mạnh mẽ trong giai đoạn 3 tháng đầu năm 2026.

Trong đó, Green SM tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu thị trường gọi xe taxi công nghệ tại Việt Nam với 54,51% thị phần trong quý đầu năm. Những cái tên xếp sau gồm Grab (40,92% thị phần) và be (4,57% thị phần).

Cũng theo báo cáo của Mordor Intelligence, Green SM còn nhận được những đánh giá cao nhất về chất lượng dịch vụ, độ phủ mạng lưới, số chuyến cũng như doanh thu trung bình theo ngày.

Báo cáo cùa Mordor Intelligence cho thấy số chuyến đi bằng xe điện và xe hybrid tại Việt Nam chiếm khoảng 58,34% giá trị giao dịch, cho thấy nhu cầu di chuyển xanh tại nước ta tiếp tục trong xu hướng tăng trưởng khá mạnh mẽ.

Tại Việt Nam, đội xe dịch vụ chạy taxi của GSM bao gồm nhiều mẫu xe của VinFast như Minio Green, Herio Green, VF e34/Nerio Green, Limo Green. Đơn vị này cũng cung cấp dịch vụ xe ôm công nghệ, với chủ lực là dòng xe Evo - mẫu xe đồng thời là "con gà đẻ trứng vàng" của VinFast ở mảng xe máy điện tại Việt Nam.

Dòng xe van thuần điện EC Van cũng đã được sử dụng cho dịch vụ giao hàng trên ứng dụng Green SM tại Việt Nam.

Xanh SM dẫn đầu thị trường gọi xe công nghệ trong 15 tháng liên tiếp

Theo báo cáo nghiên cứu thị trường gọi xe 4 bánh Việt Nam quý IV/2025 do Mordor Intelligence thực hiện, Xanh SM giữ vị thế dẫn đầu thị trường trong 15 tháng liên tiếp.

17:00 7/2/2026

Phúc Hậu

  • VinFast

    VinFast

    VinFast là công ty thuộc tập đoàn VinGroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Đầu tháng 9/2017, VinGroup công bố thành lập dự án VinFast. Hai mẫu xe đầu tiên của VinFast là Lux A2.0 và Lux SA2.0 đã xuất hiện tại Paris Motoshow 2018.

    • Thành lập: 2017
    • Người sáng lập: Phạm Nhật Vượng
    • Trực thuộc: VinGroup

Xe xanh tại Việt Nam đang ở thời hoàng kim?

Xe xanh - bao gồm ôtô thuần điện và xe hybrid - tiếp tục trải qua một năm khá thành công tại Việt Nam. Xu hướng mua sắm của khách hàng thay đổi cộng với các chính sách hỗ trợ đang giúp xe xanh tăng trưởng tốt.

Hãng nào làm xe điện 'xanh' nhất?

Một nghiên cứu chỉ ra phần lớn nhà sản xuất ôtô châu Âu dường như có thể sản xuất xe điện theo cách "sạch" hơn.

