Grealish giờ ra sao

Khi hợp đồng quảng cáo còn nhiều hơn số lần góp dấu giày vào bàn thắng, phải chăng đã đến lúc anh tìm kiếm một khởi đầu mới?

Những hình ảnh ăn mừng đầy phấn khích của Grealish sau khi Man City giành cú ăn 3 lịch sử năm 2023 còn in đậm trong tâm trí người hâm mộ. Cầu thủ với vẻ ngoài lãng tử trở thành gương mặt đại diện của chiến thắng, của những bữa tiệc và những màn diễu hành tưng bừng.

Thế nhưng, chỉ hơn một năm sau, sự nghiệp của Grealish tại Etihad lao dốc không phanh. Kể từ Giáng sinh, anh chỉ thi đấu vỏn vẹn 33 phút ở Premier League và thậm chí bị Pep Guardiola bỏ rơi trên ghế dự bị trong 4/6 trận gần nhất. Đáng báo động hơn, Grealish mới có 1 kiến tạo tại Premier League mùa này - ít hơn cả thủ môn Ederson (2 kiến tạo).

Trớ trêu là trong khi đóng góp chuyên môn suy giảm, sự nghiệp quảng cáo của Grealish lại bùng nổ. Từ Gucci, Pepsi, Puma, Bose, Airwayz drones đến Kinetica Sports Nutrition, anh trở thành gương mặt quảng cáo đình đám, thay vì nhân tố chủ chốt của Man City.

Grealish từng là cái tên "không thể thiếu" với người hâm mộ Anh, một ngôi sao có sức hút đặc biệt dù không phải lúc nào cũng đá chính. Tuy nhiên, điều đó thay đổi vào mùa hè năm ngoái khi anh bị Gareth Southgate loại khỏi danh sách dự Euro 2024. Việc một cầu thủ trị giá 100 triệu bảng không thể góp mặt trong đội hình "Tam sư" là cú sốc lớn, ngay cả với chính đồng đội của anh.

Pep Guardiola không ngại chỉ ra vấn đề của Grealish. Sau trận thắng 4-1 trước West Ham hôm 4/1, khi được hỏi vì sao lựa chọn Savinho thay vì cựu sao Aston Villa, Pep thẳng thắn trả lời: "Savinho đang có phong độ tốt hơn Jack, thế nên tôi chọn cậu ấy".

"Tôi muốn có phiên bản Jack giúp chúng tôi vô địch Champions League. Nhưng để đạt được điều đó, Jack cần chứng tỏ bản thân mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng. Tôi không nghi ngờ gì về khả năng của cậu ấy - nhưng tôi muốn thấy điều đó trên sân", ông kết luận.

Câu nói của Pep như một lời cảnh tỉnh. Có vẻ như, cũng giống như Marcus Rashford ở MU, Grealish không có sự chuẩn bị đủ tốt cả trong tập luyện lẫn thi đấu. Hệ quả là anh ngày càng mất dần chỗ đứng.

Kể từ khi gia nhập Man City với mức phí kỷ lục 100 triệu bảng năm 2021, Grealish luôn bị đặt câu hỏi về khả năng thích nghi với lối chơi của Pep. Ở Aston Villa, anh là "đầu tàu", được tự do phô diễn kỹ thuật cá nhân. Nhưng tại Man City, Grealish bị ràng buộc trong một hệ thống chiến thuật chặt chẽ, nơi những pha rê bóng phóng khoáng không còn là ưu tiên hàng đầu.

Thậm chí, ngay cả khi chơi cho tuyển Anh, Grealish cũng thường xuyên phải ngồi dự bị, vì Southgate tin rằng anh chỉ tỏa sáng khi là "cá lớn trong ao nhỏ". Ngược lại, trong hệ thống của những đội bóng hàng đầu, tầm ảnh hưởng của anh bị thu hẹp đáng kể.

Dẫu vậy, Grealish không phải mẫu cầu thủ "hào nhoáng nhưng vô dụng" như một số nhận định. Anh từng là một chiến binh trên sân, sẵn sàng chịu những pha phạm lỗi liên tục từ đối thủ. Nhưng với việc Man City sở hữu loạt ngôi sao tấn công như Savinho, Phil Foden, Bernardo Silva, Jeremy Doku, và tân binh Omar Marmoush, cơ hội để Grealish lấy lại vị trí ngày càng mong manh.

Hợp đồng của Grealish với Man City kéo dài đến năm 2027, nhưng có lẽ hè 2025 là thời điểm thích hợp để tìm kiếm một thử thách mới. Grealish có quá nhiều tài năng để chỉ ngồi dự bị tại Etihad. Grealish cần lấy lại bản sắc, sự ngẫu hứng và tinh thần chiến đấu từng giúp anh trở thành một nhà vô địch Champions League.

Liệu Grealish có đủ dũng khí để bước ra khỏi vùng an toàn và tìm lại chính mình? Câu trả lời sẽ có vào mùa hè này.

