GrabFood triển khai ‘Giải đấu quán đỉnh’ giúp đối tác tăng doanh thu

Chương trình “Giải đấu quán đỉnh” 2026 được tổ chức nhằm hỗ trợ đối tác nhà hàng, quán ăn địa phương gia tăng đơn hàng, gắn kết hơn với người dùng và tăng doanh thu.

Đây là năm thứ hai liên tiếp GrabFood thực hiện chương trình “Giải đấu quán đỉnh” để hỗ trợ đối tác nhà hàng tăng trưởng. Từ hơn 45.000 lượt bình chọn trong năm 2025, năm nay, giải đấu quy tụ gần 7.000 đối tác nhà hàng tại 18 tỉnh, thành khắp cả nước tham gia tranh tài. Không dừng ở thi đua tăng đơn hàng, giải đấu còn là cơ hội để nhà hàng, quán ăn quảng bá món ăn đặc trưng và là sân chơi để quán thể hiện sự sáng tạo trong cách tương tác với người dùng.

“Giải đấu quán đỉnh” 2026 được thiết kế với 4 bảng thi đấu tương ứng 4 nhóm ẩm thực quen thuộc gồm cơm, bún, bánh mì và đồ uống. Các nhà hàng, quán ăn sẽ lựa chọn các món ăn nổi bật để tranh tài với quán khác trong cùng bảng đấu. Mỗi đơn hàng GrabFood tương đương một lượt bình chọn từ người dùng. Với thể thức này, các quán được khuyến khích triển khai nhiều hoạt động truyền thông sáng tạo trên mạng xã hội, chương trình ưu đãi hay tương tác với khách hàng để thu hút thêm sự ủng hộ từ người dùng. Đặc biệt, sau vòng thi tại địa phương, những quán có kết quả nổi bật sẽ tiếp tục bước vào vòng đấu liên tỉnh, trước khi tiến đến chung kết toàn quốc dự kiến diễn ra vào tháng 6.

Ông Trần Hoàng Tuấn, Giám đốc Phát triển thị trường, Grab Việt Nam, cho biết: “Sau mùa đầu tiên, chúng tôi ghi nhận sự tham gia tích cực từ đối tác và người dùng, đồng thời thấy rõ tiềm năng của mô hình này trong việc giúp nhà hàng quảng bá những món ăn gắn liền thương hiệu. ‘Giải đấu quán đỉnh’ không chỉ là cuộc cạnh tranh đơn hàng, mà còn là cơ hội để các quán hiểu rõ hơn nhu cầu của khách hàng và tăng cường xây dựng thương hiệu trên GrabFood. Qua chương trình này, chúng tôi mong muốn tiếp tục đồng hành các đối tác nhà hàng, đặc biệt là quán nhỏ và vừa tại địa phương, nâng cao trải nghiệm dịch vụ và phát triển bền vững hơn trên nền tảng số”.

“Giải đấu quán đỉnh”sử dụng hành vi đặt đơn hàng GrabFood của người dùng để ghi nhận kết quả, qua đó phản ánh mức độ yêu thích thực tế của người dùng đối với từng thương hiệu. Điều này mang đến cho nhà hàng thêm dữ liệu và góc nhìn thực tế về hành vi người dùng để tối ưu sản phẩm, trải nghiệm dịch vụ và cách tiếp cận khách hàng. Ngoài ra, với cơ chế thi đấu liên tỉnh, nhiều quán ăn địa phương cũng có thêm cơ hội tiếp cận người dùng ở nhiều khu vực khác nhau thông qua chính những món ăn gắn liền thương hiệu, đồng thời tạo nên cuộc đua nơi người dùng không chỉ ủng hộ quán ăn yêu thích mà còn dành sự quan tâm cho đại diện đến từ địa phương.

Song song đó, nhiều ưu đãi hấp dẫn được triển khai trong thời gian diễn ra chương trình, bao gồm ưu đãi giảm đến 50% áp dụng cho một số món ăn nhất định, ưu đãi giảm 50% (tối đa 35.000 đồng) cho đơn GrabFood từ 50.000 đồng.

