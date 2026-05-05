40 quán ăn ‘trứ danh’ của thành phố Cần Thơ được vinh danh

Grab Việt Nam vừa tổ chức chương trình vinh danh Quán “trứ danh” Cần Thơ, trong khuôn khổ Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 13 tại quảng trường phường Bình Thủy, TP Cần Thơ.

Chương trình nhằm ghi nhận những quán ăn tiêu biểu đã góp phần làm phong phú bản sắc ẩm thực địa phương, đồng thời giới thiệu thêm các trải nghiệm đặc trưng của vùng đất Tây Đô đến đông đảo du khách.

Sáng kiến Quán “trứ danh” tôn vinh ẩm thực địa phương

Theo báo cáo của Momentum Works, thị trường giao đồ ăn trực tuyến tại Việt Nam tiếp tục duy trì quy mô đáng kể, với tổng giá trị giao dịch (GMV) năm 2025 ước tính khoảng 2,1 tỷ USD . Trong bối cảnh đó, GrabFood tiếp tục giữ vị thế là một trong những nền tảng dẫn đầu thị trường, góp phần đưa đa dạng lựa chọn ẩm thực đến gần hơn với người dùng và du khách.

Grab đồng hành cùng người dân và du khách tại Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ.

Sáng kiến Quán “trứ danh” đã được Grab tiên phong triển khai từ năm 2025, hướng đến việc tôn vinh các quán ăn, nhà hàng góp phần gìn giữ và lan tỏa bản sắc ẩm thực địa phương. Đồng thời, sáng kiến này cũng tạo thêm cơ hội để các đối tác được tiếp cận rộng rãi hơn trên nền tảng số. Bên cạnh việc được ghi nhận tại sự kiện, các quán ăn được vinh danh còn xuất hiện trong bộ sưu tập Quán “trứ danh” trên GrabFood, qua đó gia tăng khả năng hiển thị và kết nối với đông đảo người dùng.

Sự kết hợp giữa hoạt động trực tiếp và quảng bá trên nền tảng công nghệ cho thấy vai trò của GrabFood trong việc kết nối ẩm thực địa phương với nhu cầu tiêu dùng hiện đại, đồng thời hỗ trợ đối tác thúc đẩy đối tác nhà hàng tăng trưởng bền vững. Theo một khảo sát của Cardas Research & Consulting, GrabFood là thương hiệu giao đồ ăn số một trong việc giúp các đối tác nhà hàng mở rộng phạm vi khách hàng, hỗ trợ kinh doanh và vận hành, cũng như thúc đẩy và tạo ra doanh số cho đối tác nhà hàng.

Lan tỏa bản sắc ẩm thực Cần Thơ

Danh sách Quán “trứ danh” được xây dựng từ nhiều nguồn tham chiếu nhằm đảm bảo tính khách quan và thực tiễn. Quá trình lựa chọn có kết hợp với nguồn thông tin từ người dùng GrabFood tại Cần Thơ trong năm 2025, bao gồm lượt đặt món, đánh giá, phản hồi trải nghiệm và mức độ hài lòng. Bên cạnh đó, việc xây dựng danh sách còn tham khảo thông tin giới từ đơn vị chuyên môn là Liên chi hội Đầu bếp chuyên nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long, cùng ý kiến từ cộng đồng trên các nền tảng địa phương. Các tiêu chí về an toàn thực phẩm, chất lượng phục vụ và quyền lợi người tiêu dùng cũng được xem xét trong quá trình đánh giá.

Chương trình vinh danh 40 nhà hàng, quán ăn thuộc ba hạng mục:

Hương vị trứ danh:Tôn vinh 15 quán ăn gắn với hương vị đặc trưng của địa phương, góp phần gìn giữ và lan tỏa nét riêng của địa phương. Một số đại diện tiêu biểu gồm: Bánh cống Cần Thơ, bánh ướt cây me, lẩu vịt nấu chao Thành Giao, bánh xèo 7 Tới, cơm gà Lê Trang...

Được yêu thích nhất:Ghi nhận 15 nhà hàng, quán ăn nhận nhiều đánh giá tích cực từ cộng đồng người dùng về chất lượng món ăn và trải nghiệm dịch vụ trên ứng dụng Grab. Một số đại diện gồm: Cơm gà Tiền Ký, Dì Năm - cơm tấm Long Xuyên, NGON - Trà hoa cao sản, cơm nhà Cô Ba, hủ tiếu và bún Thái Dì Tư...

Ngôi sao tăng trưởng: Vinh danh 10 đơn vị có bước phát triển nổi bật, chủ động đổi mới và đạt tốc độ tăng trưởng ấn tượng trên nền tảng GrabFood. Một số đại diện gồm: Sinh tố 228, cơm quê Bếp Xưa, trà sữa An Viên, San Thai - trà sữa Thái đậm vị...

Grab Việt Nam vinh danh 40 Quán "trứ danh" Cần Thơ.

Ông Nguyễn Thiện Thành, Trưởng phòng Quản lý Du lịch, Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ, chia sẻ: “Chương trình Quán ‘trứ danh’ Cần Thơ là một hoạt động ý nghĩa trong việc tôn vinh những giá trị ẩm thực đặc trưng của địa phương, đồng thời góp phần gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa vùng sông nước. Thông qua sự phối hợp cùng Grab Việt Nam, chương trình không chỉ giúp các quán ăn tiêu biểu được biết đến rộng rãi hơn, mà còn mở ra thêm cơ hội kết nối với du khách trong và ngoài nước. Chúng tôi kỳ vọng những hoạt động như vậy sẽ góp phần nâng cao sức hút của du lịch địa phương, đưa ẩm thực trở thành một điểm nhấn trong hành trình khám phá Tây Đô”.

Ông Trần Hoàng Tuấn, Giám đốc Phát triển thị trường, Grab Việt Nam, chia sẻ: “Cần Thơ sở hữu bản sắc ẩm thực rất riêng, là một phần quan trọng trong sức hút của địa phương đối với du khách. Nhờ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ hỗ trợ và tạo điều kiện tổ chức chương trình Quán ‘trứ danh’, chúng tôi có cơ hội lan tỏa mạnh mẽ hơn những giá trị ẩm thực đặc sắc của địa phương đến đông đảo người dùng và du khách. Thông qua nền tảng công nghệ và hệ sinh thái Grab, chúng tôi mong muốn có thể kết nối nhiều hơn những trải nghiệm bản địa đến du khách trong và ngoài nước. Qua đó, Grab có thể góp phần quảng bá hình ảnh Cần Thơ, thúc đẩy du lịch địa phương, cũng như hỗ trợ các quán ăn phát triển bền vững trong thời đại số”.

Chương trình vinh danh Quán “trứ danh” Cần Thơ tiếp tục nối dài hành trình quảng bá ẩm thực địa phương mà Grab đã triển khai tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước như Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng và TP.HCM. Việc chương trình đến với trung tâm kinh tế, du lịch của vùng Đồng bằng sông Cửu Long góp phần giới thiệu những hương vị đặc trưng của miền Tây Nam Bộ đến đông đảo người dùng và du khách. Thông qua sự kết hợp giữa hoạt động thực tế và nền tảng số, GrabFood sẽ góp phần tạo thêm động lực để ẩm thực địa phương trở thành điểm nhấn trong trải nghiệm du lịch tại mỗi điểm đến.