'Siêu AI tạo video' Google Veo 3 sẽ mang tới cơ hội gì?

Sự xuất hiện của Google Veo 3 mang đến cơ hội mới trong lĩnh vực sáng tạo, song vẫn còn lo ngại về đạo đức, tính nguyên bản và tôn trọng tác quyền.

Mô hình Veo 3 được Google giới thiệu tại I/O 2025. Ảnh: Android Authority.

Veo 3 là một trong những mô hình AI tạo video mới nhất của Google. Chỉ trong vài giây, người dùng có thể tạo các video ngắn với đầy đủ chuyển động, hiệu ứng ánh sáng, hội thoại và nhạc nền mà không cần thiết bị ghi hình chuyên dụng.

Từ đầu năm đến nay, nhiều mô hình AI tạo video xuất hiện với tốc độ chóng mặt. Ví dụ, Sora của OpenAI nổi bật với những video 60 giây chân thực, bên cạnh ByteDance Seedance, Runway Gen-4 và Kling AI. Trong khi đó, Veo 3 của Google nổi bật nhờ khả năng tạo video sắc nét và âm thanh đồng bộ chỉ từ một dòng lệnh văn bản.

Trong bối cảnh Google Veo 3 ra mắt rộng rãi tại Việt Nam, người dùng có thêm công cụ hỗ trợ làm việc, học tập hữu ích. Dù vậy, tính hiệu quả và ứng dụng cao của Veo 3 còn phụ thuộc lớn vào cách sử dụng.

Tác động đến lĩnh vực sáng tạo

Phản ứng của công chúng tại Việt Nam về Veo 3 có phần trái chiều, vừa hào hứng vừa thận trọng, đặc biệt là tác động của công cụ trong lĩnh vực sáng tạo.

Ông Tom Nguyễn, giảng viên ngành Truyền thông số tại Khoa Truyền thông và Thiết kế, Đại học RMIT Việt Nam, cho rằng các công cụ AI tạo sinh không xuất hiện chỉ để tước đi việc làm hay cảm hứng sáng tạo, mà đang hỗ trợ người sáng tạo tập trung vào giá trị cốt lõi.

“Trong các công ty của tôi, AI giúp giải phóng thời gian để các nghệ sĩ tập trung sáng tạo. Đội ngũ hiệu ứng hình ảnh (VFX) có thể xử lý các chuỗi cảnh phức tạp linh hoạt hơn. Nhóm phát triển game không còn mất thời gian lập trình từ đầu.

Trong sản xuất đồ chơi, chúng tôi có thể tìm ra vật liệu và kỹ thuật tốt hơn chỉ trong vài phút thay vì mất hàng ngày như trước đây”, ông Tom chia sẻ.

Google Flow là một trong những công cụ tạo video sử dụng mô hình Veo 3. Ảnh: Google.

Bên cạnh tự động hóa các công đoạn lặp đi lặp lại hoặc quá nặng về kỹ thuật, ông Tom nhận định AI có thể giúp nhà sáng tạo đảm nhận những vai trò mang tính định hướng như giám đốc nghệ thuật, giám tuyển hay chiến lược gia sáng tạo.

Ngoài quy trình nội bộ, các công cụ như Veo 3 còn có thể thay đổi cách nhóm sáng tạo trình bày ý tưởng với khách hàng. Ví dụ, thay vì dùng bảng trình bày trực quan (moodboard) hay slide tĩnh, các đội ngũ có thể tạo ra video chuyển động ngắn, mô phỏng quảng cáo hoặc những đoạn trailer.

“Mức độ trực quan này giúp khách hàng hình dung ý tưởng rõ ràng hơn và dễ đồng thuận với đề xuất của nhóm sáng tạo, kể cả các ý tưởng mang tính thử nghiệm”, ông Tom nhấn mạnh.

Theo đại diện RMIT Việt Nam, sự chuyển dịch này có thể định hình tương lai của ngành sáng tạo, đặc biệt với những người làm sáng tạo trẻ tại Việt Nam. Các vai trò truyền thống như biên tập viên, họa sĩ hoạt hình có thể không còn giữ vị trí trung tâm. Thay vào đó, một số vị trí mới có thể xuất hiện như kể chuyện dựa trên câu lệnh, đạo diễn hình bằng AI...

“Bạn không còn cần ngân sách lớn hay ê-kíp quay phim, chỉ cần trí tưởng tượng và câu lệnh rõ ràng”, ông Tom chia sẻ. Nói cách khác, đây có thể là bước ngoặt cho các nghệ sĩ kỹ thuật số, nhà sáng tạo nội dung và doanh nghiệp nhỏ đang tìm kiếm cách tạo dấu ấn trên thị trường.

Vẫn còn lo ngại

Ngoài tác động tích cực, một số ý kiến cho rằng những công cụ AI tạo sinh có thể “bào mòn” sự sáng tạo. Khi nhiều người dùng chung công cụ, sản phẩm có thể mang cảm giác sản xuất hàng loạt và khá giống nhau. Do đó, ông Tom cho rằng người làm sáng tạo cần nỗ lực hơn vào chất riêng của mình.

“Tại Việt Nam, điều đó đồng nghĩa việc khai thác ngôn ngữ địa phương, sắc thái cảm xúc, lối kể chuyện truyền thống và chiều sâu văn hóa. AI có thể bắt chước hình ảnh, nhưng sẽ không thể tái tạo phần hồn ẩn sâu bên trong trừ khi chúng ta cho phép chúng làm điều đó”, ông Tom nhấn mạnh.

Cơn sốt Veo 3 tại Việt Nam cũng dấy lên lo ngại về tình trạng tin giả hoặc deepfake, các video AI được tạo theo hướng tranh cãi để câu view.

Trả lời Tri Thức - Znews, ông Tom cho rằng tình trạng trên có thể khó kiểm soát triệt để, song người dùng sẽ nhận thức rõ hơn về video giả mạo theo thời gian.

“Sẽ không thể kiểm soát chất lượng và số lượng nội dung do AI tạo ra. Các tổ chức và doanh nghiệp có thể tạo các hướng dẫn nhằm thúc đẩy nhận thức và sự thận trọng.

Theo thời gian, tôi tin rằng khán giả sẽ ngày càng ý thức rõ hơn về thông tin nhân tạo. Sự hoài nghi, nhận thức cũng như tư duy phản biện tổng thể sẽ tăng lên. Ai đó có thể đánh lừa công chúng trong vài tháng, nhưng không thể trong vài năm”, ông Tom nhấn mạnh.

Ông Tom Nguyễn, giảng viên ngành Truyền thông số tại Khoa Truyền thông và Thiết kế, Đại học RMIT Việt Nam. Ảnh: RMIT Việt Nam.

Bản quyền cũng là chủ đề đáng thảo luận. Trước khi Veo 3 xuất hiện, các mô hình AI tạo sinh gây tranh cãi trong cộng đồng sáng tạo, với những cáo buộc về nội dung bản quyền bị các công ty như Google, OpenAI sử dụng để đào tạo mô hình. Kể cả người dùng cũng có thể tạo nội dung dựa trên ý tưởng của người khác thông qua AI.

Theo nhận định của đại diện RMIT Việt Nam, ý tưởng gốc luôn được đánh giá cao nhất theo thời gian. Sẽ có tranh cãi về bản quyền trong thời gian đầu, song khán giả nói chung không mấy hứng thú với những tác phẩm không có tính sáng tạo.

“Các tổ chức như Google và OpenAI sẽ luôn nỗ lực hết mình để đạt ranh giới của tính hợp pháp. Chúng ta thường nói họ ‘nên’ hành xử đạo đức, nhưng điều đó sẽ không bao giờ thực sự xảy ra. Những yếu tố giữ họ trong khuôn khổ là quan hệ trước công chúng và việc giảm thiểu rủi ro”, ông Tom nói thêm.

Giáo dục hướng đến sáng tạo

Các công cụ như Veo 3 xuất hiện trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh chiến lược quốc gia về chuyển đổi số, kinh tế sáng tạo và phát triển AI.

Theo ông Tom, tác động của AI tạo sinh có thể lan rộng trong nền kinh tế sáng tạo đang phát triển tại Việt Nam, từ các công ty quảng cáo, nhà sáng tạo nội dung, nhà thiết kế trò chơi độc lập (indie) và startup phát triển nội dung giáo dục.

“Với công cụ phù hợp, một đội nhóm nhỏ, thậm chí chỉ một người, có thể sản xuất video mang chất điện ảnh để kể chuyện, làm marketing hoặc phục vụ mục tiêu giáo dục. Đây là bước tiến có thể mang đến sân chơi công bằng hơn, giúp nhân tài trong nước cạnh tranh trên sân chơi toàn cầu”, ông Tom nhấn mạnh.

Các công cụ AI tạo video như Veo 3 có thể thay đổi các công việc xoay quanh tính sáng tạo. Ảnh: Pexels.

Đó là lý do giáo dục là lĩnh vực cần được ưu tiên trong quá trình chuyển đổi này. Một số đề xuất của ông Tom như xây dựng chương trình đào tạo truyền thông ưu tiên tư duy sáng tạo, đạo đức nghề nghiệp, tập trung mục đích thay vì kỹ năng chuyên môn đơn thuần.

“Sinh viên nên được dạy cách thiết lập câu lệnh sao cho sâu sắc như khi lên kịch bản, đồng thời học cách kiểm chứng nội dung nghiêm ngặt như với nội dung mà các em tự tạo. Vấn đề không nằm ở chỗ thay thế sự sáng tạo, mà là mở rộng cách chúng ta hiểu và vận dụng điều này”, đại diện RMIT Việt Nam cho biết.

Cuối cùng, ông Tom lưu ý tương lai thuộc về những ai biết hợp tác chứ không phải cạnh tranh với AI. Thay vì cố gắng “đánh bại AI”, con người có thể dùng nó để kể những câu chuyện chỉ con người mới kể được.

“Những dòng lệnh có thể thay thế máy quay nhưng không thể thay thế cảm hứng và góc nhìn sáng tạo của con người”, ông Tom chia sẻ.