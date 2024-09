Google, Facebook, Netflix nộp bao nhiêu thuế tại Việt Nam?

Tổng cục Thuế cho biết đã có 106 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký và được cấp mã số thuế qua Cổng thông tin điện tử. Số nộp thuế 8 tháng đầu năm này đã vượt 6.200 tỷ đồng.

Các NCCNN nộp hơn 6.200 tỷ đồng thuế trong 8 tháng đầu năm. Ảnh: Business News Zambia.

Theo báo cáo về tình hình thực hiện công tác thuế tháng 8 đầu năm, Tổng cục Thuế cho biết đã có 106 nhà cung cấp nước ngoài (NCCNN) đăng ký và được cấp mã số thuế qua Cổng thông tin điện tử dành cho NCCNN. Đây là các doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia như Mỹ, Hà Lan, Hàn Quốc, Singapore, Hong Kong (Trung Quốc), Ireland, Thụy Sĩ, Anh, Australia...

Trong 8 tháng đầu năm 2024, các NCCNN đã khai, nộp thuế hơn 6.234 tỷ đồng , tăng 24% so với cùng kỳ 2023 và vượt 25% so với dự toán giao năm 2024. Đây là một trong 17 khoản thu, sắc thuế có tỷ lệ thực hiện dự toán ước đạt trên 70%.

Như vậy, lũy kế từ tháng 3/2022, thời điểm Cổng thông tin điện tử cho NCCNN vận hành, các doanh nghiệp nước ngoài này đã nộp gần 18.000 tỷ đồng tiền thuế tại Việt Nam.

Chiếm tỷ trọng chủ yếu trong số nộp thuế là các ông lớn thuộc lĩnh vực công nghệ như Google, Meta (chủ sở hữu nền tảng Facebook), Netflix, Apple, Microsoft.

Trong chương trình công tác tháng 9, Tổng cục Thuế cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ người nộp thuế là NCCNN thực hiện tuân thủ pháp luật thuế tại Việt Nam. Đồng thời, rà soát, yêu cầu các NCCNN có hoạt động kinh doanh dịch vụ xuyên biên giới vào Việt Nam thực hiện đăng ký, kê khai và nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Bên cạnh đó, cơ quan quản lý sẽ tổ chức tuyên truyền trọng tâm về dự thảo luật thuế sửa đổi bổ sung Luật Thuế GTGT; thuế tối thiểu toàn cầu; chuyển đổi số ngành thuế; hoàn thuế giá trị gia tăng; chuẩn hóa mã số thuế; phòng ngừa rủi ro về hóa đơn; thực hiện nghĩa vụ thuế đối với hoạt động kinh doanh TMĐT, kinh doanh trên nền tảng số; Công tác thanh tra kiểm tra; công tác đôn đốc, thu hồi nợ thuế.

Nhìn chung 8 tháng vừa qua, Tổng cục Thuế ước đạt tổng thu ngân sách cả nước do cơ quan thuế quản lý đạt 1,14 triệu tỷ đồng , bằng 77,2% so với dự toán năm và tăng 17,9% so với cùng kỳ. Trong đó, có 53 địa phương có số thu tăng so với cùng kỳ 2023, chỉ 10 địa phương ghi nhận số thu đi lùi.

Cũng trong giai đoạn này, cơ quan quản lý đã triển khai hơn 38.700 cuộc thanh, kiểm tra, qua đó kiến nghị xử lý gần 40.000 tỷ đồng .