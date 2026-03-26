Góc quay khác lộ tình tiết bất ngờ vụ xe Lexus tông liên hoàn

  • Thứ năm, 26/3/2026 13:28 (GMT+7)
Đoạn clip ghi lại hình ảnh trước khi gây tai nạn liên hoàn, xe Lexus va chạm với ôtô màu đen và cố tình đẩy phương tiện này về phía trước.

Góc quay khác vụ xế hộp Lexus trên đường Trung Kính Đêm 25/3, ô tô Lexus va chạm với một ôtô lưu thông phía trước tại khu vực đèn đỏ, sau đó tăng tốc, lao sang làn đường ngược chiều và đâm vào các phương tiện khác.

Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ ôtô Lexus gây tai nạn liên hoàn tại nút giao phố Trung Kính khiến một người bị thương nặng, vào khuya 25/3.

Theo hình ảnh từ góc camera trên cao, trước khi gây tai nạn liên hoàn, ôtô Lexus va chạm với ôtô màu đen tại nút giao Trung Kính - Hạ Yên Quyết (phường Yên Hòa).

Trước khi gây tai nạn liên hoàn, ôtô Lexus va chạm với ôtô khác.

Trong clip, hai tài xế dường như xảy ra tranh cãi, một phụ nữ đứng gần hai phương tiện. Chiếc Lexus bám sát đuôi ôtô màu đen. Một lúc sau, xe Lexus tăng ga, đẩy ôtô màu đen lao về phía trước.

Khi phương tiện này bị đẩy lệch sang bên phải, ôtô Lexus bất ngờ lao nhanh sang phần đường ngược chiều tông liên tiếp 5 ôtô và một xe máy đang dừng chờ đèn đỏ.

Cú tông mạnh làm tài xế xe máy bị gãy tay, chân. Nạn nhân được xác định là anh C.T.H. (SN 1992, trú tại phường Đông Ngạc, Hà Nội).

Sau khi gây tai nạn, ôtô Lexus lật ngửa, phần đầu và đuôi xe biến dạng, mảnh vỡ văng tung tóe khắp mặt đường.

Theo Công an Hà Nội, nguyên nhân vụ tai nạn do tài xế V.Q.C. (SN 1987, ở Cầu Giấy, Hà Nội) lái xe Lexus không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ.

Kết quả ban đầu cho thấy, V.Q.C. và những tài xế liên quan không vi phạm nồng độ cồn, không có chất kích thích trong cơ thể.

Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý.

https://vtcnews.vn/goc-quay-khac-lo-tinh-tiet-bat-ngo-vu-o-to-lexus-tong-lien-hoan-6-xe-ar1009592.html

Minh Tuệ/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

