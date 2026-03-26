Công an Hà Nội thông tin vụ xế hộp Lexus gây tai nạn liên hoàn

Liên quan đến vụ tai nạn trên đường Trung Kính, theo Công an Hà Nội, nguyên nhân sơ bộ ban đầu xác định do tài xế xe Lexus RX350 không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ.

Khoảnh khắc xe Lexus gây tai nạn liên hoàn ở phố Trung Kính Đêm 25/3, một ôtô con hiệu Lexus đã gây tai nạn liên hoàn trên phố Trung Kính (Hà Nội), hậu quả khiến hai người bị thương, 5 ôtô và 2 xe máy hư hỏng.

Ngày 26/3, Công an TP Hà Nội thông tin về vụ tai nạn liên hoàn trên đường Trung Kính (Hà Nội), xảy ra vào đêm 25/3.

Theo đó, khoảng 23h25 tại khu vực ngã tư Trung Kính - Hạ Yên Quyết, phường Yên Hòa, TP Hà Nội xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa nhiều phương tiện, khiến một người bị thương, nhiều phương tiện hư hỏng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, anh V.Q.C (SN 1987, trú tại Cầu Giấy, TP Hà Nội) điều khiển xe ôtô biển kiểm soát 30K-201.XX lưu thông trên đường Trung Kính theo hướng từ Trần Duy Hưng đi Xuân Thủy.

Khi đến khu vực ngã tư Trung Kính - Hạ Yên Quyết, ôtô do anh V.Q.C điều khiển, xảy ra va chạm với ôtô biển kiểm soát 30L-665.XX đi cùng chiều phía trước.

Sau va chạm, ôtô 30K-201.XX tiếp tục lao về phía trước, lấn sang phần đường ngược chiều và va chạm với 4 ôtô và 1 mô tô.

Cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn tài xế ngay tại hiện trường.

Vụ tai nạn làm anh C.T.H (người điều khiển mô tô, SN 1992, trú tại phường Đông Ngạc, Hà Nội) bị thương. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện E; 6 xe ôtô và một xe mô tô bị hư hỏng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an phường Yên Hoà và các đơn vị liên quan tổ chức phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường, tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Kết quả ban đầu cho thấy, anh V.Q.C và các lái xe ôtô, mô tô đều không vi phạm nồng độ cồn, không có chất kích thích trong cơ thể.

Theo Công an TP Hà Nội, nguyên nhân sơ bộ xác định do anh V.Q.C điều khiển phương tiện không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.