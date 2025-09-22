Góc khuất ít biết của Quả bóng vàng

Chỉ còn ít giờ nữa, chủ nhân của Quả bóng vàng 2025 sẽ được xướng tên.

Messi đã có 8 lần giành QBV.

Trong khi Lamine Yamal và Ousmane Dembele đang là những ứng viên nặng ký nhất cho danh hiệu cao quý, thì phía sau ánh hào quang của lễ trao giải lại tồn tại những câu chuyện gây tranh cãi về quy trình bầu chọn - nơi từng có nhà báo bị loại bỏ vì thiếu sự khách quan.

Theo quy định, Quả bóng Vàng do tạp chí France Football tổ chức sẽ được quyết định bởi hội đồng quốc tế gồm các nhà báo thể thao chuyên trách, mỗi quốc gia trong top 100 BXH FIFA nam và top 50 FIFA nữ có một đại diện. Mỗi nhà báo chọn ra 10 cầu thủ từ danh sách rút gọn 30 cái tên, với thang điểm từ 15 xuống 1. Tiêu chí bầu chọn dựa trên màn trình diễn cá nhân, tầm ảnh hưởng và tinh thần fair-play.

Thế nhưng vào năm 2023, Enrique Wolff - cựu hậu vệ Real Madrid và River Plate, đồng thời là đại diện bầu chọn của Argentina - đã gây tranh cãi khi điền cả bốn cầu thủ đồng hương vào top 5 gồm Lionel Messi, Lautaro Martinez, Julian Alvarez và Emiliano Martinez. Dù Messi cuối cùng vẫn giành Quả bóng Vàng thứ 8, quyết định của Wolff khiến BTC cho rằng ông “đã mất đi tính khách quan”.

Vincent Garcia, tổng biên tập France Football, chia sẻ thẳng thắn: “Người ta có thể bầu theo sở thích, theo cảm xúc. Nhưng quan trọng là sự đáng tin cậy. Không phải ai cũng vượt qua được thử thách này. Trường hợp của Wolff là ví dụ, ông ấy đã chọn cả bốn cầu thủ Argentina vào top 5, và theo quan điểm của chúng tôi, đó là thiếu khách quan. Vì thế, Wolff không còn tiếp tục được tham gia bầu chọn”.

QBV cũng chứa đựng nhiều tranh cãi.

Quả bóng vàng vốn nhiều lần dính tai tiếng liên quan đến quy trình bỏ phiếu. Đáng chú ý nhất là bê bối năm 2018 - mùa giải Luka Modric đoạt giải - khi một “nhà báo ma” từ Comoros có tên Abdou Bonia được ghi nhận có quyền bầu chọn. Người này được cho là làm việc cho trang albaladcomores.com, nhưng thực tế tờ báo đã ngừng hoạt động 6 năm và không hề tồn tại ai tên Bonia.

Chỉ sau lễ trao giải, sự thật mới được phanh phui. Lá phiếu giả mạo ấy chọn Kylian Mbappe số 1, tiếp theo là Modric, Cristiano Ronaldo, Eden Hazard và Mohamed Salah. May mắn thay, kết quả chung cuộc không bị ảnh hưởng khi Modric vẫn đăng quang với 277 điểm.

Quả bóng Vàng luôn được xem là chuẩn mực của sự công nhận dành cho những cá nhân xuất sắc nhất thế giới. Thế nhưng, những câu chuyện bên lề như “nhà báo mất khách quan” hay “nhà báo giả mạo” phần nào khiến giải thưởng này chịu vết gợn trong mắt người hâm mộ.

Dẫu vậy, uy tín của Quả bóng vàng vẫn đứng vững nhờ sức nặng lịch sử và danh sách huyền thoại từng đăng quang. Khi cái tên chủ nhân mới chuẩn bị được công bố, người ta lại hy vọng rằng cuộc chơi năm nay - giữa Yamal, Dembele cùng những ứng viên còn lại - sẽ thực sự phản ánh đúng tinh thần: vinh danh sự xuất sắc, công bằng và trong sáng của bóng đá.