Gỡ rối thủ tục chuyển tiền trợ cấp thân nhân ở nước ngoài

Dịch vụ chuyển tiền quốc tế online trên Techcombank Mobile giúp khoảng cách, thời gian và thủ tục chuyển tiền cho thân nhân đang sinh sống tại nước ngoài không còn là trở ngại.

Nhu cầu hỗ trợ tài chính cho người thân sinh sống ở nước ngoài ngày càng tăng khi nhiều gia đình Việt có con du học, bố mẹ định cư, hoặc người thân làm việc tại các quốc gia khác.

Tuy nhiên, khi dòng tiền vượt biên giới, thủ tục chuyển tiền trợ cấp lại nảy sinh không ít điểm nghẽn, từ giấy tờ chứng minh đến yêu cầu minh bạch theo chuẩn quốc tế.

Nhiều điểm nghẽn khi chuyển tiền trợ cấp thân nhân ở nước ngoài

Khó khăn lớn nhất nằm ở hồ sơ chứng minh quan hệ thân nhân. Người gửi phải xuất trình giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn hoặc các tài liệu hợp lệ khác để xác nhận quan hệ gia đình. Với những trường hợp người thân đã sinh sống lâu năm ở nước ngoài hoặc đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ cư trú, việc thu thập đầy đủ các tài liệu này không phải lúc nào cũng thuận lợi.

Song song đó, chứng minh nguồn tiền hợp pháp của người gửi là yêu cầu bắt buộc. Sao kê thu nhập, hợp đồng lao động và giấy tờ thuế phải được lưu trữ rõ ràng. Nếu thiếu chứng từ hoặc thông tin không trùng khớp, giao dịch dễ bị gián đoạn.

Ngoài yếu tố hồ sơ, thời gian xử lý cũng là thách thức khi người thân tại nước ngoài cần thanh toán chi phí sinh hoạt, tiền nhà hoặc bảo hiểm đúng hạn.

Dù ngân hàng số giúp theo dõi giao dịch thuận tiện hơn, việc chuẩn bị đầy đủ hồ sơ ngay từ đầu vẫn là yếu tố quyết định để dòng tiền trợ cấp diễn ra trôi chảy, an toàn và đúng mục đích.

Dễ dàng chuyển tiền quốc tế, thân nhân vững kinh tế với giải pháp từ Techcombank

Để tháo gỡ khó khăn cho khách hàng, Techcombank đã phát triển tính năng chuyển tiền quốc tế an toàn, tiện lợi, dễ dàng, nhanh chóng cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn trên Techcombank Mobile.

Theo đó, khách hàng không cần mở mới tài khoản ngoại tệ, giao dịch chuyển tiền đi nước ngoài được khấu trừ trực tiếp vào tài khoản thanh toán (VND) của khách hàng. Techcombank Mobile hỗ trợ người dùng chuyển tiền bằng nhiều loại ngoại tệ như USD, AUD, CAD, EUR, GBP, JPY, THB, NZD... với tỷ giá và hạn mức được hiển thị trên màn hình Techcombank Mobile.

Khách hàng chỉ cần chuẩn bị hồ sơ và tạo yêu cầu chuyển tiền theo hướng dẫn trên màn hình Techcombank Mobile. Giao dịch sẽ được xử lý chỉ trong 2 giờ làm việc. Nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc cần chỉnh sửa, tỷ giá giao dịch sẽ được giữ nguyên trong 2 ngày kể từ thời điểm tạo yêu cầu thành công.

Đặc biệt, tỷ giá đã được ưu đãi giảm tối đa 120 điểm, áp dụng theo điều kiện, điều khoản từng thời kỳ, tùy số tiền ngoại tệ khách hàng chuyển và phân hạng hội viên Techcombank của khách hàng. Khách hàng có thể chủ động theo dõi và cập nhật trạng thái giao dịch ngay trên Techcombank Mobile.

Truy cập tính năng Chuyển tiền quốc tế trên Techcombank Mobile và thực hiện theo hướng dẫn để chuyển tiền trợ cấp thân nhân ở nước ngoài.

Để giúp khách hàng chuyển tiền trợ cấp thân nhân đúng - đủ - hợp lệ, Techcombank cũng áp dụng hạn mức giao dịch dựa trên GDP bình quân đầu người của nước nhận tiền, theo dữ liệu được cập nhật hàng năm từ Ngân hàng Thế giới.

Việc hỗ trợ chuyển đổi theo GDP giúp khách hàng có thể gửi đủ số tiền để người thân trang trải các khoản chi thực tế mà không bị giới hạn thấp hơn nhu cầu. Khi hạn mức được neo vào chỉ số GDP, giao dịch trợ cấp thân nhân được phân loại rõ ràng, minh bạch, giúp khách hàng thuận lợi giải trình mục đích chuyển tiền.

Trải nghiệm dịch vụ chuyển tiền quốc tế của Techcombank.

Song song với các tiện ích giao dịch, Techcombank còn xây dựng đội ngũ tư vấn chuyên biệt trong lĩnh vực chuyển tiền quốc tế, luôn sẵn sàng đồng hành cùng khách hàng ở từng giai đoạn - từ chuẩn bị hồ sơ, chứng minh nguồn tiền, đến lựa chọn thời điểm giao dịch phù hợp.