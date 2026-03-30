Gỡ nút thắt phát triển nhà ở 'bình dân' tại TP. HCM

Nhà ở “bình dân” bao gồm nhà ở xã hội, nhà ở vừa túi tiền, đây là những phân khúc luôn được người dân chờ đợi nhưng số lượng dự án lại rất ít.

Mới đây, Dự án nhà ở xã hội tại số 234 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng, TP.HCM thông báo mở bán 750 căn hộ và tiếp nhận hồ sơ. Ngay lập tức đã có 12.000 người đăng ký. Điều này cho thấy, sức hút không hề nhỏ của phân khúc nhà ở bình dân, với nhu cầu rất lớn.

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, đại diện một doanh nghiệp bất động sản lớn tại TP.HCM thừa nhận, doanh nghiệp này đang thực hiện nhiều dự án căn hộ tại thành phố với mức giá 50-150 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, căn hộ trong tầm giá 50 triệu đồng/m2 bán đắt như tôm tươi, trong khi đó, những căn hộ giá cả trăm triệu đồng/m2 lại có thanh khoản rất chậm.

Dự án căn hộ giá 50 triệu đồng/m2 được doanh nghiệp này triển khai ở khu vực Bình Dương cũ. Trong khi đó, tại khu vực TP.HCM cũ, doanh nghiệp lại triển khai dự án căn hộ giá cả trăm triệu đồng/m2.

Nhà ở vừa túi tiền đang rất khan hiếm tại khu vực TP.HCM cũ. Ảnh minh họa: Đại Việt.

Theo ghi nhận của PV, khu vực Bình Dương đang được xem là “thủ phủ” của nhà ở giá vừa túi tiền. Tuy nhiên, nhu cầu phân khúc này không chỉ tập trung tại đây mà trải rộng khắp TP.HCM. Người dân ở các khu vực như Bình Tân, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè… cũng rất cần những căn hộ có mức giá phù hợp.

Hiện nay, phân khúc căn hộ có giá khoảng 40 triệu đồng/m2 gần như đã “biến mất” tại khu vực TP.HCM cũ. Những căn hộ 2 phòng ngủ với mức giá khoảng 2,5 tỷ đồng cũng không còn xuất hiện trên thị trường, trong khi đây lại là tầm giá phù hợp và được người thu nhập trung bình, thu nhập thấp mong đợi.

Đối với nhà ở xã hội, trong 3 tháng đầu năm, TP.HCM chỉ có 1 dự án đủ điều kiện huy động vốn, bán nhà ở hình thành trong tương lai. Tính chung, toàn thành phố hiện có 11 dự án nhà ở xã hội đang thi công, với khoảng 9.700 căn hộ. Trong khi đó, mục tiêu giai đoạn 2026-2030 là phát triển hơn 181.000 căn nhà ở xã hội. Nếu không được triển khai quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ, mục tiêu này sẽ khó đạt được.

Tháo gỡ khó khăn bằng nhiều phương án

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) cho biết, việc phát triển nhà ở thương mại vừa túi tiền đang rất cần thiết. Những căn hộ 1-2 phòng ngủ có giá 2- 5 tỷ đồng tại TP.HCM luôn được săn tìm. Thế nhưng, đến năm 2025, TP.HCM hầu như không còn loại nhà ở vừa túi tiền, mà chỉ còn nhà ở cao cấp.

“Chỉ sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu thì TP.HCM mới được bổ sung thêm nguồn cung nhà ở vừa túi tiền", ông Châu nói.

Thống kê của HoREA, trong năm 2025, TP.HCM chỉ có 26 dự án nhà ở thương mại đủ điều kiện huy động vốn với gần 17.000 căn nhà, bao gồm hơn 11.000 căn hộ và gần 6.000 nhà ở riêng lẻ. Điều này cho thấy, nguồn cung nhà ở thương mại vẫn còn quá ít và chỉ bằng 39% so với năm 2017.

Chính vì thiếu nguồn cung nhà ở thương mại, đặc biệt là thiếu nguồn cung nhà ở vừa túi tiền và nhà ở xã hội nên giá nhà tại TP.HCM vẫn neo ở mức cao. Giá căn hộ tại TP.HCM vẫn đang ở mức trên dưới 100 triệu đồng/m2, vượt quá khả năng chi trả của người có thu nhập trung bình, thu nhập thấp tại đô thị.

Các dự án nhà ở vừa túi tiền luôn được người dân săn tìm. Ảnh minh họa: Đại Việt.

Theo ông Châu, TP.HCM có một số doanh nghiệp đã tham gia xây dựng nhà ở vừa túi tiền từ năm 2008 với việc đóng góp khoảng 6.000 căn hộ cho thị trường. Tuy nhiên, Luật Nhà ở 2005, 2014, 2023 có nhiều mặt hạn chế, chưa tạo điều kiện cho doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng tham gia phát triển nhà ở "bình dân".

Chính vì những bất cập này, Chính phủ đã chỉ đạo xây dựng Nghị quyết về thí điểm phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp, xem xét bổ sung vào Luật Nhà ở 2023 khi sửa đổi Luật nhà ở 2023 để lấp đầy "khoảng trống" chính sách về phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp.

Ông Châu chia sẻ, tính đến tháng 2/2026, TP.HCM đã thông qua tổng cộng 182 khu đất với tổng diện tích gần 14,2 triệu/m2 để giúp tháo gỡ vướng mắc về pháp lý và tăng nguồn cung nhà ở. Thành phố sẽ tập trung tái cấu trúc tình trạng lệch pha cơ cấu sản phẩm của phân khúc cao cấp và nhà ở xã hội, nhà ở vừa túi tiền.

Chủ tịch HoREA đề nghị các tập đoàn, doanh nghiệp bất động sản hưởng ứng, tham gia thực hiện chương trình phát triển nhà ở xã hội để thực hiện mục tiêu hoàn thành 199.400 căn hộ nhà ở xã hội vào năm 2030. Trước hết là tham gia đấu giá 8 dự án nhà ở xã hội trong năm 2026.

Hiệp hội cũng đề nghị các tập đoàn, doanh nghiệp tham gia thực hiện các dự án nhà ở thương mại vừa túi tiền, phù hợp với thu nhập trung bình, thu nhập thấp tại đô thị. Đặc biệt là những người dưới 45 tuổi, người mới mua nhà lần đầu.

HoREA cũng đề nghị các doanh nghiệp tích cực tham gia các dự án cải tạo, xây dựng lại 474 khu nhà chung cư cũ trên địa bàn TP.HCM. Tái định cư cho các hộ dân thật thỏa đáng, góp phần chỉnh trang, tái thiết đô thị.

Bên cạnh đó, HoREA cũng đề nghị các doanh nghiệp hưởng ứng tham gia các dự án di dời, tái định cư nhà dân sống trên kênh rạch.

Mới đây, trong buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Xây dựng và TP.HCM, đại diện chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn TP.HCM cũng kiến nghị nhiều vấn đề như: chi phí bồi thường đất tính theo khung giá Nhà nước thấp hơn nhiều so với thực tế, khó tiếp cận vốn tín dụng, lãi suất cao, thủ tục cấp phép xây dựng kéo dài, chi phí vật liệu xây dựng và đầu vào tăng cao…

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết trước áp lực lớn mục tiêu hoàn thành hơn 28.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2026 và mục tiêu dài hạn đến 2030, Bộ Xây dựng yêu cầu TP.HCM phải chuyển mạnh từ "chủ trương” sang hành động cụ thể. Thành phố cần đẩy nhanh phê duyệt, cấp phép và khởi công dự án ngay trong các tháng tới, đồng thời coi nhà ở xã hội là chỉ tiêu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội.