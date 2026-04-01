Giúp chàng trai Hàn 2 năm trước, cô gái Đà Nẵng nhận lại điều bất ngờ

Sang Hàn Quốc du lịch, Ngọc Ánh bất ngờ hội ngộ chàng trai từng được gia đình cô giúp đỡ khi anh gặp sự cố trong chuyến đi Việt Nam cách đây 2 năm.

Tháng 6/2024, một chàng trai người Hàn Quốc sang Đà Nẵng du lịch cùng bạn. Trong chuyến đi, bạn của anh không may gặp tai nạn, bị thương nặng và phải trở về nước ngay trong đêm để phẫu thuật.

Một mình ở lại Việt Nam, chàng trai tình cờ nhận được sự giúp đỡ của gia đình Hoàng Ngọc Ánh (sinh năm 2000). Cả nhà mời vị khách nước ngoài về nhà ăn uống, đi chơi trong thời gian lưu lại.

Sau khi trở về Hàn Quốc, cả hai bên vẫn giữ liên lạc. Chàng trai từng ngỏ ý nếu Ánh có dịp sang Hàn Quốc, hãy liên lạc để gặp lại. Nhưng nhiều người nói với Ánh, đó chỉ là lời xã giao.

Năm 2024, sau khi bạn về Hàn Quốc trước vì tai nạn, chàng trai (áo trắng ngồi giữa) ở lại nhà Ngọc Ánh.

Đến khi có cơ hội sang Hàn Quốc du lịch, Ngọc Ánh vẫn chủ động nhắn tin trước, nhưng không tránh khỏi cảm giác lo lắng. Tuy nhiên, mọi chuyện diễn ra hoàn toàn trái ngược với những gì cô từng nghĩ. Chàng trai năm ấy không chỉ giữ lời mà còn trực tiếp ra đón, nhiệt tình đưa Ánh đi tham quan trong suốt thời gian ở xứ sở kim chi.

“Khi bạn ấy ở Việt Nam, gia đình tôi thường là người chi trả vì nhà đông người hơn. Nên khi tôi sang đây, bạn ấy cũng đứng ra lo hết”, Ánh chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Không dừng lại ở đó, chàng trai còn ngỏ ý muốn đưa Ánh về nhà để gặp bố mẹ như một cách chính thức nói lời cảm ơn vì sự giúp đỡ trước đây. Điều này khiến Ánh cảm thấy rất vui vì lòng tốt đã được đặt đúng chỗ.

Ngọc Ánh được người bạn Hàn Quốc đưa đi chơi, ăn uống.

Theo cô, người bạn Hàn Quốc là người chân thành, dễ mến. Sau cuộc gặp, cả hai vẫn giữ liên lạc và hẹn sẽ gặp lại nếu có dịp sang thăm nhau trong tương lai.

Câu chuyện sau khi được chia sẻ đã thu hút gần 5 triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận. Nhiều người thậm chí còn “đẩy thuyền” cho cặp đôi. Tuy nhiên, Ngọc Ánh cho biết chàng trai đã có bạn gái và mối quan hệ giữa họ chỉ dừng lại ở mức bạn bè.