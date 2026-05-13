Vì sao bạn bị muỗi đốt nhiều hơn người khác?

Nhiều người có cảm giác mình luôn là "mục tiêu" của muỗi khi ở giữa đám đông. Theo các nhà khoa học, hiện tượng này có cơ sở rõ ràng.

Một loạt tín hiệu cảm giác, chẳng hạn mùi, nhiệt độ cơ thể và carbon dioxide, có thể khiến muỗi nhắm vào bạn nhiều hơn. Ảnh: Jimmy Chan/Pexels.

Muỗi thực sự bị thu hút bởi một số người nhiều hơn những người khác. Theo Tiến sĩ Frederic Simard, chuyên gia côn trùng học y khoa thuộc Viện Nghiên cứu Phát triển Pháp, không ai là "nam châm hút muỗi" trong mọi thời điểm.

"Mức độ hấp dẫn của mỗi người đối với muỗi phụ thuộc vào nhiều yếu tố sinh học khác nhau, trong đó có khí CO2 thở ra, mùi cơ thể, nhiệt độ và độ ẩm trên da", ông nói.

Theo Straits Times, các nhà nghiên cứu chỉ ra chỉ muỗi cái mới đốt người. Loài côn trùng này sở hữu hệ thống cảm biến đặc biệt nhạy bén, cho phép nhận diện con người từ khoảng cách xa.

Nhà khoa học Thụy Điển Rickard Ignell cho biết giới nghiên cứu đã xác định từ hơn 100 năm trước rằng khí CO2 do con người thở ra là tín hiệu đầu tiên kích hoạt hành vi tìm kiếm vật chủ của muỗi khi chúng còn cách hàng chục mét.

Khi khoảng cách rút ngắn còn khoảng 10 m, muỗi bắt đầu nhận diện mùi cơ thể người. Sự kết hợp giữa mùi cơ thể và khí CO2 khiến chúng bị thu hút mạnh hơn. Ở khoảng cách gần, nhiệt độ cơ thể và độ ẩm trên da tiếp tục ảnh hưởng đến việc muỗi lựa chọn mục tiêu.

Một số quan niệm phổ biến lâu nay, như việc muỗi ưa thích một nhóm máu nhất định, hiện chưa được khoa học chứng minh rõ ràng.

"Theo các dữ liệu hiện có, chưa có cơ sở khoa học đủ mạnh để khẳng định muỗi ưu tiên một nhóm máu cụ thể", tiến sĩ Simard nói. Ông cũng cho biết chưa có bằng chứng cho thấy màu da, màu mắt hay màu tóc ảnh hưởng đến khả năng bị muỗi đốt.

Trong khi đó, mùi cơ thể được xem là yếu tố quan trọng hơn cả. Các nghiên cứu cho thấy cơ thể người có thể phát ra từ 300 đến 1.000 hợp chất mùi khác nhau, phần lớn liên quan đến hệ vi sinh vật trên da.

Theo tiến sĩ Simard, chính hỗn "hợp hóa học này" khiến một số người trở nên hấp dẫn với muỗi hơn người khác.

Trong một nghiên cứu gần đây, giáo sư Rickard Ignell và cộng sự đã cho 42 phụ nữ tiếp xúc với muỗi Aedes aegypti, loài muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết và sốt vàng da, nhằm xác định những yếu tố khiến con người thu hút muỗi.

Kết quả cho thấy những người bị muỗi đốt nhiều nhất, bao gồm cả phụ nữ mang thai ở tam cá nguyệt thứ hai, có nồng độ cao của hợp chất 1-octen-3-ol, còn được gọi là "cồn nấm". Đây là chất được tạo ra trong quá trình phân hủy bã nhờn trên da.

Theo nhóm nghiên cứu, chỉ cần sự thay đổi nhỏ trong nồng độ hợp chất này cũng đủ làm tăng đáng kể khả năng thu hút muỗi.

"Muỗi là loài sinh vật rất phức tạp và thú vị", giáo sư Ignell nhận định.