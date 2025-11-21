Ngày 21/11, lãnh đạo UBND phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai đã xác nhận và chính thức lên tiếng về vụ việc hàng trăm con giun đất bất ngờ bò lên mặt đường đi bộ tại địa phương.

Những ngày qua, nhiều người dân đi tập thể dục tại Trung tâm Thể dục thể thao phường Trảng Dài (khu phố 3A) đã bàng hoàng phát hiện một lượng lớn giun đất bò lên kín một đoạn mặt đường đi bộ quanh sân banh.

Giun đất bò lên mặt đường.

Một số người dân nhanh chóng dùng điện thoại quay lại hình ảnh và đăng tải lên mạng xã hội, khiến thông tin lan truyền nhanh chóng, gây hoang mang trong cộng đồng.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo UBND phường Trảng Dài đã trực tiếp đến hiện trường để khảo sát, xác minh. Qua xác minh thực tế, nhận thấy giun chỉ bò lên ở một đoạn đường khoảng 10m với số lượng khoảng vài trăm con.

Lý giải về hiện tượng này, lãnh đạo phường nhận định đây là hiện tượng tự nhiên, không có gì "kỳ biến" hay bất thường. Khúc cua nơi phát hiện giun bò lên là vị trí ngay cống thoát nước, trũng thấp hơn nên hứng toàn bộ nguồn nước từ sân banh và khu vực xung quanh. Bên trong đường đi bộ là bãi đất trống, cỏ mọc dày, tạo điều kiện thuận lợi cho giun đất sinh sống với số lượng lớn.

Người dân cũng hoảng hốt khi thấy giun đất quá nhiều.

Do những ngày qua mưa nhiều, khu vực trên bị úng nước. Giun đất hô hấp qua da, khi thiếu oxy trong đất do bị úng ngập, chúng buộc phải trồi lên mặt đất để thở.

Trước đó, ở phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi cũng ghi nhận hàng nghìn con giun đất bò thành từng mảng dày đặc trên vỉa hè. Cuối năm 2024, tại TP. Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) cũng xảy ra hiện tượng tương tự.