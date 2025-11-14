Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Kinh hãi hàng nghìn con giun đất bò lên vỉa hè, chết khô

  • Thứ sáu, 14/11/2025 15:32 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Hàng nghìn con giun đất bò lên vỉa hè, nằm cuộn thành từng mảng rồi chết khô khiến nhiều người kinh hãi.

Ngày 14/11, người dân sinh sống ở khu đô thị lớn nằm trên địa bàn phường Cẩm Thành (tỉnh Quảng Ngãi) phát hiện hàng nghìn con giun trồi lên mặt đất, bò lên vỉa hè rồi cuộn mình chết la liệt.

Giun dat bo lon nhon anh 1

Giun đất chết la liệt.

Theo người dân địa phương, những ngày qua, trên địa bàn trời không có mưa. Thế nhưng đêm 13/11, giun bắt đầu trồi lên mặt đất, bò cuộn vào nhau thành từng vệt kéo dài trên vỉa hè rồi chết, khiến ai nấy hoang mang.

“Tôi sống ở đây mấy chục năm rồi mà chưa bao giờ thấy cảnh này, nhìn mà rợn hết cả người”, anh N.Q.T. (trú phường Cẩm Thành) nói và thông tin thêm khu đô thị này khá lớn, tuy nhiên giun đất chỉ xuất hiện ở khu vực bãi cỏ rộng hàng trăm mét vuông ngay cổng chính. Giun đất bò lên phần vỉa hè bao quanh khu đất dày đặc. Phần lớn số giun đất này đã chết khô.

Trước đó, cuối năm 2024, hiện tượng tương tự đã xuất hiện tại Vũng Tàu, khi một người dân ghi lại cảnh hàng nghìn con giun đất bò lên tường sau mưa lớn.

Theo các chuyên gia, giun trồi lên mặt đất có thể vì thiếu oxy trong đất, thay đổi nhiệt độ, hoặc khu vực trú ngụ bị bón các loại phân gây nóng như phân gà, phân lân…

Tiến sĩ Lê Thị Mỹ Diệp, Phó chủ tịch thường trực Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi, cho biết hiện tượng giun đất bò lên bề mặt có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân như mưa lớn, đất bị ngập úng, rung động địa chất, thay đổi chất lượng đất do ô nhiễm...

"Nếu giun xuất hiện với mật độ bất thường, đây có thể là dấu hiệu cảnh báo ô nhiễm đất hoặc hệ thống thoát nước kém. Nên kiểm tra môi trường để đảm bảo an toàn”, bà Diệp khuyến nghị.

https://vtcnews.vn/kinh-hai-hang-nghin-con-giun-dat-bo-len-via-he-chet-kho-ar987199.html

Thanh Ba/VTC News

    Sáng 14/11, tàu tuần dương Prairial của Hải quân Pháp bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Đà Nẵng 6 ngày (14/11-19/11), góp phần tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam - Pháp.

