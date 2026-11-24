Cổ phiếu HBC của Xây dựng Hòa Bình đã mất hơn 56% giá trị từ đầu năm, xuống mức thấp nhất kể từ năm 2014, trong bối cảnh doanh nghiệp vẫn gánh khoản nợ hơn 15.000 tỷ đồng.

Xây dựng Hòa Bình là một trong những nhà thầu xây dựng có tên tuổi tại Việt Nam, do ông Lê Viết Hải sáng lập. Ảnh: HBC.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 23/11, cổ phiếu HBC của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (UPCoM: HBC) tạm dừng ở mức 2.800 đồng/cổ phiếu, thấp nhất kể từ giữa năm 2014.

Nếu tính riêng từ đầu năm đến nay, cổ phiếu doanh nghiệp do ông Lê Viết Hải làm Chủ tịch HĐQT đã mất hơn 56% giá trị. Riêng trong phiên giao dịch ngày 20/11, thị giá HBC thậm chí có thời điểm lùi về 2.700 đồng/cổ phiếu.

Không chỉ liên tục giảm về vùng đáy mới, cổ phiếu HBC còn ghi nhận thanh khoản khá khiêm tốn, với khối lượng giao dịch chủ yếu dao động quanh vài trăm nghìn đơn vị mỗi phiên.

Đáng chú ý, diễn biến kém tích cực của cổ phiếu HBC diễn ra trong giai đoạn ngành xây dựng trong nước đang rất sôi động với hàng loạt dự án hạ tầng quy mô lớn được triển khai. Kéo theo là khối lượng công việc các nhà thầu xây dựng đảm trách cũng ngày một tăng.

Với riêng Xây dựng Hòa Bình, nhà thầu này cũng đang từng bước phục hồi quy mô doanh thu sau những năm kinh doanh khó khăn. Tuy nhiên, sự phục hồi này chưa đi cùng với cải thiện về lợi nhuận, trong khi bài toán tái cơ cấu tài chính vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Thị giá HBC xuống thấp nhất 12 năm. Ảnh: Trading View.

Doanh thu tăng, lợi nhuận giảm sâu

Tính chung 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của nhà thầu này đạt gần 4.737 tỷ đồng , tăng hơn 70% so với cùng kỳ, đồng thời vượt mức thực hiện của cả năm 2025. Dù vậy, lợi nhuận sau thuế hợp nhất chỉ đạt gần 63 tỷ đồng , giảm khoảng 74%.

Với kết quả này, Xây dựng Hòa Bình vẫn còn cách khá xa mục tiêu doanh thu 10.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 250 tỷ đồng đề ra cho năm nay.

Trong khi quy mô doanh thu dần được cải thiện, chi phí tài chính vẫn là một trong những áp lực lớn đối với hiệu quả kinh doanh của Hòa Bình.

Chỉ riêng 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã ghi nhận gần 291 tỷ đồng chi phí lãi vay. Con số này tương đương hơn 65% khoản lợi nhuận gộp gần 445 tỷ đồng mà nhà thầu tạo ra trong cùng kỳ.

Tiếp tục tái cơ cấu nợ

Áp lực chi phí lãi vay của Xây dựng Hòa Bình đến trong bối cảnh cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp vẫn phụ thuộc phần lớn vào nợ phải trả.

Tại thời điểm cuối tháng 9, nhà thầu này có tổng tài sản hơn 17.230 tỷ đồng , trong khi nợ phải trả lên tới gần 15.200 tỷ đồng , chiếm hơn 88% tổng nguồn vốn.

Trong đó, dư nợ vay và thuê tài chính ở mức 3.925 tỷ đồng . Hai ngân hàng có dư nợ cho vay lớn nhất tại Hòa Bình là BIDV và VietinBank, lần lượt hơn 1.646 tỷ đồng và gần 1.300 tỷ đồng .

Ở chiều ngược lại, phần lớn tài sản của doanh nghiệp vẫn nằm ở các khoản phải thu. Tính đến cuối quý III, giá trị các khoản phải thu ngắn hạn của Hòa Bình lên tới gần 11.000 tỷ đồng , chiếm khoảng 64% tổng tài sản, trong đó riêng phải thu khách hàng đạt hơn 6.800 tỷ đồng .

Doanh nghiệp cũng đã phải trích lập hàng trăm tỷ đồng dự phòng đối với các khoản phải thu khách hàng, phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng và các khoản phải thu khác.

Cùng với việc thu hồi công nợ, thời gian qua, Xây dựng Hòa Bình tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ với các nhà cung cấp, nhà thầu phụ nhằm giảm bớt nghĩa vụ thanh toán bằng tiền.

Gần đây nhất, trong tháng 9, doanh nghiệp đã phát hành hơn 51,4 triệu cổ phiếu để hoán đổi hơn 514 tỷ đồng công nợ với 99 chủ nợ. Đáng chú ý, mức giá phát hành hoán đổi là 10.000 đồng/cổ phiếu, cao gấp gần 3,6 lần thị giá HBC hiện nay.

Bên cạnh việc xử lý công nợ, xóa lỗ lũy kế cũng là một trong những nhiệm vụ của Hòa Bình trong quá trình tái cơ cấu tài chính và thực hiện mục tiêu đưa cổ phiếu trở lại sàn HoSE.

Dù đã kinh doanh có lãi trở lại từ năm 2024 sau hai năm liên tiếp thua lỗ, đến cuối tháng 9 năm nay, nhà thầu này vẫn còn khoản lỗ lũy kế hơn 2.011 tỷ đồng .

Cổ phiếu HBC hiện được giao dịch trên UPCoM sau khi bị hủy niêm yết bắt buộc trên HoSE vào năm 2024. Ban lãnh đạo Xây dựng Hòa Bình từng đặt mục tiêu đưa cổ phiếu trở lại sàn HoSE vào năm 2028.