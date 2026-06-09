Giroud gây ngỡ ngàng ở tuổi 39

Tiền đạo Olivier Giroud tiếp tục chứng minh tuổi tác chỉ là con số khi gia hạn hợp đồng với Lille thêm một mùa giải.

Giroud chưa có ý định giải nghệ. Ảnh: Reuters.

Theo L'Equipe, Giroud hoàn tất các cuộc đàm phán với ban lãnh đạo Lille để kéo dài thời gian gắn bó với sân Pierre-Mauroy. Chủ tịch Olivier Letang cũng xác nhận đội bóng hoàn toàn tin tưởng vào khả năng đóng góp của tiền đạo sinh năm 1986, người vẫn duy trì khát khao thi đấu mạnh mẽ dù đã bước sang giai đoạn cuối sự nghiệp.

Mùa giải vừa qua, cựu tiền đạo Arsenal và tuyển Pháp tiếp tục cho thấy giá trị của mình trong màu áo Lille. Giroud ra sân 44 trận trên mọi đấu trường, thường xuyên đóng vai trò thủ lĩnh trên hàng công. Anh ghi được 11 bàn thắng, trong đó có 4 pha lập công quan trọng tại Europa League, góp công lớn giúp đội bóng cạnh tranh ở cả đấu trường quốc nội lẫn châu lục.

Không chỉ đóng góp về chuyên môn, Giroud còn được đánh giá cao nhờ kinh nghiệm và tầm ảnh hưởng trong phòng thay đồ. Chính điều đó khiến Lille quyết định giữ chân nhà vô địch World Cup 2018 thêm một năm.

Mùa giải tới cũng hứa hẹn mang đến nhiều điều thú vị cho Giroud khi anh sẽ làm việc dưới quyền tân HLV Davide Ancelotti, con trai của Carlo Ancelotti. Nhà cầm quân 36 tuổi là con trai của Carlo Ancelotti và từng nhiều năm đảm nhiệm vai trò trợ lý cho người cha nổi tiếng tại các CLB hàng đầu như Real Madrid, Bayern Munich và Everton.

Vào ngày 30/9, Giroud sẽ bước sang tuổi 40. Tuy nhiên, với thể trạng ổn định cùng phong độ đáng nể, tiền đạo người Pháp cho thấy anh vẫn đủ khả năng tiếp tục chinh chiến trên sân cỏ ở cấp độ đỉnh cao.

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