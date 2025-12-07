Giới quốc phòng tư nhân Trung Quốc tìm 'sân chơi' mới

Một số người trong ngành nhận định xung đột toàn cầu đang tạo “sân chơi rộng mở” cho các công ty Trung Quốc khi khách hàng tìm kiếm thiết bị quân sự giá cả phải chăng và hiệu quả.

“Bối cảnh quốc tế tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tư nhân của chúng ta tham gia vào ngành công nghiệp quốc phòng”, chuyên gia Li Yi của Viện Nghiên cứu Thâm Quyến thuộc Đại học Hàng không Bắc Kinh (Trung Quốc) chia sẻ.

Ông Li đưa ra bình luận trên hôm 24/11 tại Triển lãm Công nghệ và Thiết bị lưỡng dụng Quân sự - Dân sự Trung Quốc lần thứ 13 ở thành phố Thâm Quyến. Triển lãm năm 2025 có sự góp mặt của 400 doanh nghiệp quốc phòng, gồm các công ty chuyên về linh kiện điện tử, hệ thống vũ khí thông minh và không người lái.

Ông Li, từng công tác tại Cục Vũ khí Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, cho rằng xung đột Nga - Ukraine và Ấn Độ - Pakistan hồi tháng 5 đã thúc đẩy phát triển các thiết bị và lực lượng mới.

“Những diễn biến này tạo ra sân chơi rộng mở và không gian rộng rãi cho các công ty tư nhân đóng góp vào lĩnh vực quân sự”, ông Li nói thêm.

Công ty hàng không vũ trụ tư nhân Trung Quốc ra mắt tên lửa siêu thanh YKJ-1000 hôm 25/11. Ảnh: Beijing Lingkong Tianxing Technology.

Theo South China Morning Post, mặc dù các tập đoàn quốc phòng lớn tiếp tục thống trị lĩnh vực phát triển vũ khí, các công ty tư nhân cũng dần gia nhập trong những năm qua theo chiến lược tăng cường hội nhập công nghiệp dân sự - quốc phòng. Chiến lược này là trụ cột cốt lõi trong tham vọng xây dựng quân đội hiện đại năm 2030 và lực lượng đẳng cấp thế giới năm 2049.

Xu hướng này cũng phổ biến ở các quốc gia khác. Tại Mỹ, các nhà thầu tư nhân đang lấp đầy khoảng trống công nghệ cho quân đội, gồm máy bay không người lái sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để nhận dạng mục tiêu tấn công. Đơn vị Đổi mới Quốc phòng, thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ, cũng tập trung hỗ trợ quân đội áp dụng các công nghệ thương mại nhanh hơn.

Gokce Kayalar, Tổng giám đốc Pacific Access Limited có trụ sở tại Hong Kong (Trung Quốc), cho biết ông tìm kiếm linh kiện công nghiệp quốc phòng cho khách hàng tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tại triển lãm, ông bày tỏ quan tâm đến pin.

"Bắc Kinh có rất nhiều lợi thế, xét về chất lượng, giá cả và tính sẵn có", ông nói. Tuy nhiên, ông cũng nói thêm thị trường sản phẩm quốc phòng của Trung Quốc ở nước ngoài còn khá nhỏ, và nhu cầu không giảm nhưng cũng không tăng.

Các công ty nước ngoài cũng hứng thú với máy bay không người lái. Milton Riano - Giám đốc kinh doanh quốc tế tại Seguridad Nueva Era có trụ sở tại Colombia - cho biết ông đặc biệt chú ý đến công nghệ chống máy bay không người lái và máy bay không người lái. Ông tin tưởng Trung Quốc là "quốc gia hàng đầu thế giới về công nghệ và tiến bộ công nghệ".

Các công ty tư nhân tham dự sự kiện lại tìm kiếm thị trường nước ngoài, trong bối cảnh nhu cầu về vũ khí giá rẻ ngày càng tăng. Một đại diện từ Shandong Xinxing Defence Manufacturing chia sẻ các sản phẩm xuất khẩu như mũ bảo hiểm, tấm chắn mặt và áo giáp có sức cạnh tranh nhờ chi phí tương đối thấp.

Bắc Kinh cũng tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu và phát triển lực lượng tác chiến mới trong chiến tranh hiện đại. Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026-2030 kêu gọi nhanh chóng thúc đẩy năng lực tác chiến tiên tiến, củng cố lực lượng răn đe chiến lược và đẩy nhanh năng lực tác chiến không người lái.

Mặc dù có đà phát triển, khu vực tư nhân vẫn gặp nhiều rào cản, gồm hạn chế từ Mỹ, cạnh tranh nội địa gay gắt và thủ tục hành chính rườm rà trong quy trình mua sắm. Một đại diện của Raysengine có trụ sở tại Hàng Châu, chuyên về công nghệ dựng hình đồ họa, cho biết công ty bị ảnh hưởng sau khi bị Mỹ đưa vào danh sách đen tháng 10/2023.