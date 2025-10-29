Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Gió mùa đông bắc sắp tràn về, Hà Nội mưa lạnh

  • Thứ tư, 29/10/2025 21:27 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Dự báo khoảng đêm 30/10, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta khiến trời chuyển mưa. Từ đêm 1/11, trời bắt đầu chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, một bộ phận không khí lạnh từ phương Bắc đang di chuyển xuống nước ta. Dự báo khoảng chiều tối và đêm 30/10, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó lan rộng xuống Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Không khí lạnh từ đêm 30/10 có thể gây mưa rải rác cho miền Bắc.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, kết hợp với nhiễu động gió đông, khu vực Đông Bắc Bộ từ ngày 30/10 đến 1/11 sẽ có mưa rào và dông rải rác.

Từ đêm 1/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-22 độ, vùng núi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất chỉ 23-25 độ, vùng núi dưới 23 độ. Thời gian lạnh nhất sẽ tập trung từ 1 tới 4/11.

Hà Nội từ đêm 30/10 đến ngày 1/11 có mưa rải rác, từ ngày 1-7/11, trời lạnh về đêm và sáng trời lạnh, thấp nhất nhiệt độ 20–22 độ, cao nhất 25-26 độ.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió đông trên cao, khu vực Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị từ đêm 31/10 đến ngày 01/11 có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, từ đêm 30/10, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc cấp 5-6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 1,5-2,5 m, phía Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-4 m, biển động.

Nguyễn Hoài/Tiền Phong

