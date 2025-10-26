Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ có nơi dưới 17 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An đêm và sáng trời tiếp tục lạnh, có nơi dưới 17 độ C.

Không khí lạnh tăng cường ảnh hưởng thời tiết trên đất liền và trên biển

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện bộ phận không khí lạnh tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Trong 24 giờ đến 48 giờ tới (khoảng gần sáng ngày 26/10), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ảnh hưởng của không khí lạnh khiến nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An phổ biến từ 19-22 độ C.

Khu vực Hà Nội, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 19-21 độ C.Trên biển từ gần sáng ngày 26/10, vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 1,5-3m; vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 3-5m; vùng biển từ Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao từ 2-4m.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác. Thời tiết chuyển lạnh về đêm và sáng có thể tác động tới sức khỏe.

Mưa lớn ở nhiều khu vực

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều tối 25/10 đến ngày 27/10, ở khu vực thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100- 300 mm, cục bộ có nơi trên 450 mm.

Khu vực Nam Quảng Trị, phía Đông Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 60-120 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 150 mm/3h.

Ngoài ra, trong chiều tối và đêm 25/10, khu vực phía Tây các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hoà, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa 20-40 mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100 mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 80 mm/3h.

Đêm 27/10 và ngày 28/10, ở khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50-150 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300 mm. Mưa lớn ở khu vực này còn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10/2025. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

"Các khu vực đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh", Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Hữu Thành lưu ý.

Cảnh báo lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Khánh Hòa

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, từ ngày 25/10 đến 28/10, trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và ven biển các tỉnh từ Gia Lai đến Khánh Hòa sẽ xuất hiện một đợt lũ. Mực nước đỉnh lũ trên sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn (Quảng Trị), sông Bồ, sông Hương (thành phố Huế), sông Trà Khúc, sông Vệ (Quảng Ngãi) lên mức báo động 1-báo động 2, có nơi trên báo động 2; sông Vu Gia-Thu Bồn (thành phố Đà Nẵng), sông Kôn (Gia Lai), sông Ba (Đắk Lắk) lên mức trên báo động 1; sông Kỳ Lộ (Đắk Lắk), sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) khả năng lên mức báo động 2-báo động 3.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1-2. Lũ trên các sông, suối có thể gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.

Hiện mực nước trên các sông từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có dao động. Mực nước lúc 13 giờ ngày 25/10 trên sông Kiến Giang (Quảng Trị) tại trạm Lệ Thủy là 1,73 m, dưới báo động 2 là 0,47 m; trên sông Bồ (thành phố Huế) tại trạm Phú Ốc là 2,74 m, dưới báo động 2 là 0,26 m; trên sông Hương (thành phố Huế) tại trạm Kim Long 1,37 m, trên báo động 1 là 0,37 m.

Nguy cơ ngập úng vùng trũng, thấp ven biển Đông Nam Bộ

Theo bản tin lúc 15h30 phút của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo trong 24 giờ tới, mực nước cao nhất tại trạm Vũng Tàu cao 4 - 4,1 m.

Trong 24 - 72 giờ tới, mực nước tại ven biển phía Đông của Nam Bộ tiếp tục có xu hướng biến đổi chậm. Mực nước cao nhất tại trạm Vũng Tàu có khả năng đạt 3,95 - 4,05 m.Dự báo, do ảnh hưởng của triều cường, khu ven biển phía Đông của Nam Bộ cần lưu ý đề phòng nguy cơ cao gây ngập úng, tràn đê bao ở các khu vực trũng, thấp ven biển, ven sông, ngoài đê bao ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, ô nhiễm nguồn nước và sinh hoạt của người dân ở khu vực ven biển phía Đông của Nam Bộ.

Nhiều vùng biển có gió mạnh, sóng cao

Trên biển, trong đêm 25/10 và ngày 26/10, ở vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2m

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Thời tiết các khu vực đêm 25/10, ngày 26/10

Phía Tây Bắc Bộ:

-Có mưa vài nơi; trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời rét. Gió nhẹ. \

-Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ:

-Có mưa vài nơi; trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

-Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Thành phố Hà Nội:

-Không mưa; trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời lạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

-Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế:

-Phía Bắc có mưa vài nơi, trời lạnh; phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

-Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ:

-Có mưa to đến rất to và dông; phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

-Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27 độ C; phía Nam 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ:

-Có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

-Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Nam Bộ:

-Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

-Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh:

-Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

-Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.