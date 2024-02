Giờ lành, hướng tốt xuất hành đầu năm Giáp Thìn

Xuất hành đúng thời điểm, phương hướng có thể góp phần gia tăng may mắn và tài lộc cho chủ nhân trong năm 2024.

Xuất hành đầu năm là phong tục cổ truyền của Tết Việt, chỉ hành động bước chân ra khỏi cổng nhà, rộng hơn là ra khỏi đất làng xã nơi mình đang ở, bất luận điểm đến hay mục đích công việc là gì.

Thời xưa, ông cha ta thường nhân cơ hội xuất hành để chiêm nghiệm thời tiết, từ đó dự báo năm mới may mắn hay xui xẻo. Ví dụ, gió thổi hướng Nam thì sẽ có hạn hán, gió thổi hướng Bắc thì kết quả sản xuất mùa vụ bình ổn, còn gió theo hướng Tây Bắc thì mùa vụ đỗ, đậu sẽ bội thu v.v.

Ngày nay, một chuyến xuất hành thường tuân theo trình tự, gồm: ra khỏi nhà, đi đến một nơi khác và làm các công việc cần thiết như thăm hỏi, chúc Tết, thắp hương v.v, rồi cuối cùng là trở về nhà.

Xuất hành đầu năm là phong tục được người Việt coi trọng. Ảnh: Unsplash.

Hoạt động này tưởng chừng đơn giản nhưng lại được người Việt thực hiện nghiêm túc, cẩn thận vì ai ai cũng quan niệm “đầu xuôi đuôi lọt”, có nghĩa là ngày đầu năm bước chân ra đường mà mọi việc thuận lợi thì cả năm theo đó sẽ hanh thông.

Do đó, mọi người thường ấn định thời gian và phương hướng cụ thể để xuất hành, đảm bảo hai yếu tố này hợp tuổi hoặc cung mệnh người xuất hành và gia đình. Ngược lại, xuất hành sai thời điểm, vị trí có thể ảnh hưởng đáng kể đến vận mệnh mỗi nhà trong năm mới.

Ngày đẹp xuất hành năm Giáp Thìn 2024

Theo chuyên gia tử vi, chúng ta nên chọn ngày mùng 1, mùng 2 hoặc mùng 4 Tết Âm lịch để xuất hành.

Trong đó, mùng 1 (tức 10/2/2024) được coi là ngày đại cát bởi đây chính là thời điểm trời đất giao hòa. Theo lịch vạn niên, mùng 1 tết là ngày Giáp Thìn (hành Hỏa), tháng Bính Dần (hành Hỏa), gia chủ có thể xuất hành để cầu tài lộc, sức khỏe cho mình và gia đình.

Nếu xuất hành vào mùng 1, bạn có thể chọn các khung giờ may mắn như sau: giờ Đại An [Tí (23h-1h)], giờ Tốc Hỷ [Sửu (1-3h)], giờ Tiểu Các [Thìn (7h-9h)], giờ Đại An [Ngọ (11h-13h)] hoặc giờ Tốc Hỷ [Mùi (13h-15h)].

Các khung giờ này nhìn chung khiến mọi việc tốt lành, thuận buồm xuôi gió, đồng thời mang lại nhiều tin vui về các vấn đề nhà cửa, sức khỏe, thành viên trong gia đình v.v. Người xuất hành cũng sẽ bình an trở về nhà.

Mùng 1, mùng 2 và mùng 4 là ba ngày đẹp để xuất hành. Ảnh: Unsplash.

Mùng 2 Tết Nguyên đán (tức 11/02/2024) là ngày Ất Tỵ (hành Hỏa), tháng Bính Dần (hành Hỏa), thích hợp xuất hành để cầu buôn may bán đắt, phụ nữ có tin mừng, nhà cửa yên lành.

Các khung giờ xuất hành lý tưởng vào ngày này là giờ Tiểu Các [Mão (05h-07h)], giờ Đại An [Tị (09h-11h)] hoặc giờ Tốc Hỷ [Ngọ (11h-13h)].

Cuối cùng, mùng 4 Tết (tức 13/02/2024) là ngày Đinh Mùi (hành Thủy), tháng Bính Dần (hành Hỏa). Nếu xuất hành vào giờ Đại An [Mão (05h-07h)], giờ Tốc Hỷ [Thìn (07h-09h)] hoặc giờ Tiểu Các [Mùi (13h-15h)] trong ngày này thì mọi việc đều hòa hợp, thuận lợi, người nhà khỏe mạnh và gặp nhiều may mắn.

Sở dĩ không có mùng 3 là bởi dân gian có câu “chớ đi ngày 7, chớ về ngày 3” nhằm nhắc nhở lẫn nhau về chuyện xuất hành đầu năm để tránh gặp dữ.

Theo tín ngưỡng dân gian Trung Quốc, mùng 3 Âm lịch là một trong các ngày tam nương (tam nương nhật - 三娘), chỉ một ngày rất xấu cho đại sự, bao gồm xuất hành, cưới hỏi, khai trương, sửa chữa nhà cửa v.v.

Nguyên nhân là ngày này gắn liền với câu chuyện dân gian về “ba người đàn bà”, gồm Muội Hỉ (妺喜), Đát Kỷ (妲己) và Bao Tự (褒姒) bị kết tội làm sụp đổ ba triều đại Hạ, Thương, Tây Chu trước Công nguyên.

Tương tự, mùng 5 tuy sát mùng 4 nhưng cũng là ngày đại kỵ để xuất hành.

Hướng đẹp xuất hành năm Giáp Thìn 2024

Ngoài yếu tố thời gian, phương hướng xuất hành cũng là điều được các gia đình Việt chú trọng. Khái niệm hướng xuất hành được hiểu là hướng của địa điểm đầu tiên đi đến trong năm so với nơi xuất phát (ví dụ: một ngôi chùa nằm ở hướng Tây Bắc so với nhà của người xuất hành).

Ứng với mùng 1, mùng 2 và mùng 4, chúng ta có các hướng như sau:

Đền, chùa là những địa điểm lý tưởng để xuất hành đầu năm. Ảnh: Unsplash.

Mùng 1: Hỷ Thần: Đông Bắc - Tài Thần: Đông Nam

Mùng 2: Hỷ Thần: Tây Bắc - Tài Thần: Đông Nam

Mùng 4: Hỷ Thần: Chính Nam - Tài Thần: Chính Bắc

Trong đó, Hỷ Thần là sao chủ về may mắn nên sở hữu các đặc tính vui vẻ, dồi dào tài lộc, thuận lợi trong các sự kiện trọng đại như cưới hỏi, sinh con, thi cử v.v.

Còn Tài Thần (hay Thần Tài) là vị thần trong tín ngưỡng ở Đông Á và một số nước khác, chuyên quản lý tiền bạc trên trời, có thể đem lại tiền tài đề huề cho chủ nhân.

Bên cạnh chọn giờ và hướng xuất hành, người xuất hành cũng cần lưu ý một số điều để chuyến đi thuận lợi và đem về nhiều tin vui cho gia đình. Chẳng hạn, người xuất hành không được mặc áo đen hoặc trắng bởi đây là những màu sắc tượng trưng cho điềm gở trong năm mới.

Khi xuất hành vào mùng 1 hoặc mùng 4, con rể và con gái đừng chọn địa điểm ghé thăm là nhà ngoại. Nếu muốn, hãy về vào mùng 2 để mang lại may mắn cho gia đình bên vợ.

Một địa điểm được khuyến khích ghé đến khi xuất hành đầu năm là đền, chùa. Việc cầu phúc tại những nơi chốn linh thiêng này sẽ tác động tích cực đến vận mệnh năm mới của cả gia đình.

Tuy nhiên, lễ vật đi chùa, đền chủ yếu xuất phát từ lòng thành, không cần bày vẽ mâm to, cỗ lớn, tránh thủ lợn, thịt trâu, giò chả v.v. Đặc biệt, người xuất hành không được ngắt hoa bẻ cành ở chốn tâm linh.

