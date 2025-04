Giggs kể chuyện bị Van Gaal 'đấm' khi nhận việc ở MU

Giggs tiết lộ trên podcast Rio Ferdinand Presents: "Chúng tôi gặp Van Gaal trong một phòng khách sạn ở Hà Lan. Louis rất điên. Thực sự điên. Khi ông ấy mở cửa, tôi và Ed Woodward đứng ở đó. Louis nhìn tôi rồi đấm thẳng vào bụng tôi".

"Ông ấy nói: 'Anh vẫn giữ vóc dáng tốt đấy,' rồi đấm tôi một cú. Tôi nghĩ: 'Ông ấy đang làm cái quái gì vậy?'", huyền thoại MU chia sẻ.

Sau cú đấm ấy, Van Gaal tiếp tục khiến Giggs bất ngờ khi yêu cầu anh đánh giá về đội hình MU, cho ông ấy biết ai nên ở lại và ra đi. Giggs kể tiếp: "Tôi nói chúng tôi chỉ nên loại bỏ một cầu thủ duy nhất. Van Gaal liền đồng tình và bảo tôi có cùng suy nghĩ với ông ấy".

Giggs sau đó nhận vị trí trợ lý huấn luyện viên tại MU, cùng Van Gaal dẫn dắt đội bóng cho đến năm 2016. Mặc dù Van Gaal có những hành động bất ngờ, Giggs cho biết ông rất tốt và giúp anh học hỏi được nhiều điều.

Sau khi Ferguson nghỉ hưu năm 2013, David Moyes được bổ nhiệm làm HLV MU, nhưng chỉ tại vị 9 tháng. Khi Van Gaal đến vào năm 2014, ông được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng tìm lại ổn định sau giai đoạn khó khăn.

Van Gaal có sự nghiệp ấn tượng với Barcelona, Ajax, Bayern Munich và tuyển Hà Lan trước khi đến MU. Tuy nhiên, ông chỉ có thể giúp "Quỷ đỏ" giành duy nhất danh hiệu FA Cup và sớm ra đi với lối đá được cho là buồn tẻ.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.