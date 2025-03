Giggs đóng cửa nhà hàng vì phá sản

Nhà hàng George’s Dining Room and Bar, thuộc sở hữu của cựu danh thủ Ryan Giggs, đột ngột đóng cửa sau tuyên bố phá sản. Theo báo cáo tài chính mới nhất, doanh nghiệp này mắc khoản nợ lên đến 563.600 bảng, bao gồm 129.357 bảng nợ nhà cung cấp, 75.616 bảng tiền thuế và 44.095 bảng vay ngân hàng.

Cựu tiền vệ MU khai trương George’s tại Worsley, Greater Manchester năm 2014 cùng hai người bạn thân thời đi học Kelvin Gregory và Bernie Taylor. Tuy nhiên, vào tháng trước, nhà hàng bất ngờ thông báo ngừng hoạt động với lý do “những tình huống bất khả kháng”.

Đến ngày 7/3, công ty RKB Ventures Ltd, được Giggs và các cộng sự thành lập để quản lý nhà hàng, chính thức bị thanh lý.

Theo The Sun, các nhân viên nhận được tin nhắn từ ban quản lý với nội dung: "Chúng tôi thật tiếc nuối khi phải thông báo rằng, với một trái tim nặng trĩu, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đóng cửa George’s ngay lập tức".

Thông báo cũng giải thích quyết định đến từ sự sụt giảm lượng khách trong khi chi phí vận hành không ngừng tăng cao do khủng hoảng kinh tế và chi phí sinh hoạt leo thang. Một nhân viên chia sẻ: "Mọi thứ quá đột ngột. Chúng tôi vẫn nghĩ đi làm như bình thường, cho đến khi nhận được tin nhắn. Ai cũng sốc".

Nhà hàng George’s từng thu hút sự chú ý khi khai trương với sự góp mặt của nhiều cựu danh thủ MaU như Bryan Robson, Nicky Butt và Gary Neville. Khi ấy, Giggs hào hứng chia sẻ về dự án: "Chúng tôi biết nhau 30 năm và luôn mong muốn làm điều gì đó cùng nhau. Cả ba đều là người địa phương, lớn lên ở khu vực này, nên muốn mang đến một điều gì đó đặc biệt cho Worsley".

Ngoài bóng đá, Giggs còn tham gia lĩnh vực bất động sản, nhà hàng, khách sạn và thời trang. Cuối năm ngoái, bạn gái anh Zara Charles hạ sinh bé gái đầu lòng tên Cora.

Việc nhà hàng đóng cửa đánh dấu một bước lùi trong sự nghiệp kinh doanh của Giggs. Dù từng rất thành công trên sân cỏ, anh gặp không ít khó khăn khi lấn sân sang lĩnh vực ẩm thực. Chưa rõ liệu Giggs có ý định tiếp tục theo đuổi ngành nhà hàng - khách sạn hay sẽ tập trung vào những dự án khác trong tương lai.

