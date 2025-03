MU sẽ đá ở đâu trong lúc xây sân mới?

Vào đầu tháng này, Manchester United bố kế hoạch xây dựng sân vận động hiện đại với sức chứa lên tới 100.000 người, ngay tại vị trí của Old Trafford, nơi gắn liền với lịch sử của CLB suốt 115 năm. Công trình này không chỉ mang tầm vóc mới mẻ mà còn hiện thực hóa ước mơ của Sir Jim Ratcliffe về một "Wembley của miền Bắc".

Dù có ý định tái phát triển sân cũ, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, ban lãnh đạo câu lạc bộ quyết định xây dựng một sân vận động hoàn toàn mới thay vì mở rộng Old Trafford. Một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự thay đổi này là vấn đề kỹ thuật và chi phí phát sinh do vị trí của sân vận động nằm gần với tuyến đường sắt hoạt động phía sau khán đài phía Nam.

Mặc dù sân vận động mới sẽ đem lại một diện mạo hiện đại và đẳng cấp, việc phải chia tay với một công trình giàu truyền thống như Old Trafford không phải là điều dễ dàng. Sau các lần tái thiết vào những năm 1990 và 2000, sân nhà của "Quỷ đỏ" mất đi nhiều phần so với hình ảnh ban đầu. Tuy nhiên, những kỷ vật lịch sử, như đồng hồ Munich và các tượng đài, vẫn luôn hiện diện tại sân vận động, khắc ghi những dấu ấn không thể phai mờ.

Patrick Campbell nhấn mạnh: "Chúng tôi rất tôn trọng và trân trọng lịch sử của Old Trafford. Sự hiện diện của những di tích như đồng hồ Munich và các bức tượng là điều không thể thiếu trong thiết kế của sân vận động mới. Chúng tôi sẽ làm việc với người hâm mộ để tìm ra cách tốt nhất để tiếp tục tôn vinh lịch sử đó và giữ lại những kỷ niệm thiêng liêng".

Sân vận động mới hứa hẹn sẽ không chỉ là một công trình thể thao đẳng cấp, mà còn là một biểu tượng văn hóa, kết nối quá khứ huy hoàng với tương lai phát triển của Manchester United.

