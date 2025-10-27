'Giày robot' từ tương lai của Nike

Nike không hướng Project Amplify đến các vận động viên chuyên nghiệp hay vận động viên marathon. Thay vào đó, thiết bị được thiết kế để hỗ trợ người chạy bộ ở cấp độ trung bình. Hãng khẳng định Amplify cung cấp sự hỗ trợ cần thiết để người dùng cải thiện thể lực tổng thể hoặc duy trì quãng đường chạy dài hơn. Ngoài ra, sản phẩm còn hướng tới người đi bộ hàng ngày và những người phải đứng lâu, giúp họ duy trì khả năng di chuyển tối ưu với sự thoải mái tối đa. Ảnh: Mrwhosetheboss/Nike.