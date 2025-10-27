'Giày robot' từ tương lai của Nike

|
Trong khi việc tập luyện truyền thống đòi hỏi sự nỗ lực, thay đổi chế độ ăn uống để xây dựng sức bền, người dùng giờ đây có thể lựa chọn một giải pháp tức thời: mang đôi giày robot mới của Nike. Cụ thể, "gã khổng lồ" thể thao đã giới thiệu Project Amplify, một thiết kế ban đầu cho hệ thống giày dép có động cơ. Thiết bị này được kỳ vọng sẽ tăng cường tốc độ, sức bền và hiệu suất chạy bộ tổng thể. Ảnh: Nike.
Hệ thống Amplify bao gồm một vòng đàn hồi chứa pin, được cố định ở bắp chân người dùng. Từ đây, một cánh tay cơ học hướng xuống, với phần động cơ được đặt tập trung ở vị trí dày nhất bên ngoài mắt cá chân. Động cơ này sau đó điều khiển một bộ phận bản lề, kết nối trực tiếp với gót giày. Ảnh: Nike.
Ngay cả khi tháo rời hệ thống động cơ, bản thân đôi giày vẫn là một sản phẩm thể thao đủ tốt dành cho chạy và đi bộ. Đôi giày tích hợp tấm sợi carbon cùng phong cách hiện đại đặc trưng của Nike. Tính năng này cho phép người dùng sử dụng giày một cách độc lập, đặc biệt hữu ích khi thiết bị động cơ cần được sạc lại. Ảnh: Mrwhosetheboss/Nike.
Cơ chế hoạt động cốt lõi của Amplify là việc động cơ sẽ kéo gót giày lên vào cuối mỗi bước chân. Thiết bị được hiệu chỉnh tinh vi nhằm đồng bộ hóa chuyển động cơ học với chuyển động tự nhiên của mắt cá chân và cẳng chân. Quá trình này tạo ra một lực bật bổ sung, từ đó tăng cường sức đẩy và hiệu suất cho mỗi bước đi của người dùng. Ảnh: Nike.
Nike không hướng Project Amplify đến các vận động viên chuyên nghiệp hay vận động viên marathon. Thay vào đó, thiết bị được thiết kế để hỗ trợ người chạy bộ ở cấp độ trung bình. Hãng khẳng định Amplify cung cấp sự hỗ trợ cần thiết để người dùng cải thiện thể lực tổng thể hoặc duy trì quãng đường chạy dài hơn. Ngoài ra, sản phẩm còn hướng tới người đi bộ hàng ngày và những người phải đứng lâu, giúp họ duy trì khả năng di chuyển tối ưu với sự thoải mái tối đa. Ảnh: Mrwhosetheboss/Nike.
Tương tự các thiết bị hỗ trợ hiệu suất và khả năng tiếp cận khác như bộ xương ngoài (Exo-skeleton) cho vận động viên hay nẹp có động cơ cho quân nhân, Project Amplify tập trung vào việc tăng cường khả năng tự nhiên của cơ thể con người, thay vì thay thế kỹ năng đã đạt được qua quá trình tập luyện. Thiết bị này sẽ giúp người dùng duy trì hoạt động trong công việc, chạy bộ hay thi đấu với thời gian lâu hơn so với khả năng sinh học thông thường. Ảnh: Nike.
Nike đang đẩy mạnh phát triển Project Amplify với đối tác công ty robot Dephy (Massachusetts), đồng thời tiến hành thử nghiệm tại phòng thí nghiệm đổi mới của hãng ở Beaverton, Oregon. Mặc dù giày robot còn cần vài năm nữa để thương mại hóa, Nike đã công bố sớm nhiều sản phẩm đột phá khác. Ảnh: Mrwhosetheboss/Nike.
Trong đó, đáng chú ý nhất là dòng giày MIND ứng dụng khoa học thần kinh, nhằm hỗ trợ người dùng đạt trạng thái tĩnh tâm và tập trung. Cùng với dòng trang phục hiệu suất cao AERO-FIT, có khả năng làm mát bằng không khí vượt trội thông qua hệ thống bơm và được sản xuất hoàn toàn từ chất thải dệt may tái chế hóa học. Những sản phẩm này sẽ sớm được thương mại hóa. Ảnh: Mrwhosetheboss/Nike.
