Giáo viên Nghệ An sắp được trả lương sau gần 6 tháng chờ đợi

Sau gần 6 tháng bị “treo” lương do vướng thay đổi chính sách, hơn 200 giáo viên, nhân viên hợp đồng ở Nghệ An sắp được chi trả hơn 8,7 tỷ đồng tiền lương.

Giáo viên tại Nghệ An được trả lương sau gần 6 tháng. Ảnh minh họa: Việt Linh.

Ngày 8/5, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Công văn số 4941/UBND-TH về việc chi trả tiền lương cho lao động hợp đồng do cấp huyện (cũ) ký. Theo đó, UBND tỉnh giao các xã, phường chủ động cân đối nguồn kinh phí cấp bù học phí đã được giao trong năm 2026 để chi trả lương cho số lao động hợp đồng theo mức hưởng của năm 2025.

Thời gian chi trả được tính từ ngày 1/1/2026 đến khi HĐND tỉnh giao chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP cho năm học 2026-2027 hoặc đến khi có chỉ đạo mới từ UBND tỉnh.

Trước đó, trên cơ sở báo cáo từ các xã, phường và các huyện (cũ), Sở GD&ĐT Nghệ An đã tổng hợp danh sách lao động hợp đồng do cấp huyện ký, đồng thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét thực trạng và nhu cầu sử dụng lao động.

Theo Sở GD&ĐT, từ tháng 1/2026 đến nay, ngoài một số trường chủ động tạm ứng hoặc hỗ trợ giáo viên, nhân viên hợp đồng từ 3-4 triệu đồng/tháng, phần lớn lao động vẫn chưa được thanh toán đầy đủ tiền lương.

Sau đợt tuyển dụng viên chức ngành giáo dục, đã có 30/234 giáo viên hợp đồng được tuyển vào biên chế. Hiện, còn 57 giáo viên và 147 nhân viên hợp đồng chưa được bố trí. Ước tính, kinh phí chi trả lương đến hết tháng 6/2026 là hơn 8,7 tỷ đồng .

Theo thống kê của tỉnh, giáo viên và nhân viên hợp đồng hiện phân bổ tại 40 xã, phường trên địa bàn. Trong đó, phường Cửa Lò là địa phương có kinh phí chi trả lớn nhất, hơn 2,8 tỷ đồng .

Một số địa phương khác cũng có mức chi đáng kể như phường Thành Vinh với hơn 640 triệu đồng, phường Trường Vinh là hơn 360 triệu đồng, xã Đô Lương hơn 523 triệu đồng, xã Bạch Ngọc hơn 220 triệu đồng. Các địa phương còn lại có mức chi từ vài chục đến hơn 100 triệu đồng.

Ngoài chỉ đạo chi trả lương, Sở GD&ĐT Nghệ An còn đề nghị các địa phương và nhà trường trình cấp có thẩm quyền giao chỉ tiêu hợp đồng cho 204 lao động để tiếp tục ký hợp đồng trong năm 2026, dự kiến từ tháng 7/2026, đồng thời chủ động cân đối nguồn kinh phí để thực hiện.