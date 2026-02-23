Giao thông TP.HCM 'dễ thở' trong ngày làm việc đầu tiên sau Tết

Sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ kéo dài, nhiều "điểm đen" ùn tắc tại TP.HCM thông thoáng trong ngày đầu đi làm, người dân di chuyển thuận lợi vào trung tâm.

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 kéo dài, giao thông tại TP.HCM trong ngày đầu người dân trở lại làm việc bất ngờ thông thoáng. Nhiều khu vực vốn thường xuyên ùn ứ, đặc biệt vào khung giờ cao điểm buổi sáng, nay không còn cảnh dòng xe chen chúc, nhích từng chút một.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News sáng 23/2 (mùng 7 Tết), tại các điểm nóng giao thông như cầu Bình Triệu 1, khu dân cư Trung Sơn (xã Bình Hưng), đường Dương Bá Trạc, đường Hai Bà Trưng, đường Lê Duẩn, đường Tôn Đức Thắng và đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Sài Gòn), phương tiện lưu thông ổn định, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng.

Khoảng 7h10, tại vòng xoay khu dân cư Trung Sơn - khu vực được xem là một trong những “điểm đen” ùn tắc ở cửa ngõ phía Nam TP.HCM - tình hình giao thông khá thuận lợi.

Các phương tiện di chuyển liên tục theo hướng ra vào trung tâm, không còn cảnh hàng dài xe máy, ô tô nối đuôi nhau kéo dài hàng trăm mét như thường thấy.

Thực tế cho thấy người tham gia giao thông dễ dàng di chuyển qua khu vực này mà không gặp trở ngại đáng kể. Thời gian lưu thông qua vòng xoay cũng được rút ngắn rõ rệt so với những ngày làm việc trước kỳ nghỉ Tết.

Cách đó không xa, tuyến đường Dương Bá Trạc - nơi thường xuyên ùn tắc do mật độ phương tiện cao theo hướng vào trung tâm cũng ghi nhận tình trạng thông thoáng tương tự. Vào ngày thường, lực lượng Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM phải bố trí cán bộ túc trực điều tiết để hạn chế ùn ứ. Tuy nhiên, sáng 23/2, khu vực này không xuất hiện cảnh kẹt xe kéo dài, lực lượng chức năng cũng không phải căng mình phân luồng như trước.

Bà Nguyễn Thị Tú Trâm (ngụ xã Bình Hưng), người có hơn 10 năm buôn bán trên tuyến đường này, cho biết bà bất ngờ trước sự thay đổi của tình hình giao thông. “Tôi bán bún ở đây nhiều năm, hầu như sáng nào cũng chứng kiến cảnh kẹt xe kéo dài từ khu Trung Sơn đến hết cầu Nguyễn Văn Cừ hướng về trung tâm. Có hôm xe đứng yên rất lâu. Nay đường thông thoáng như vậy khiến tôi khá bất ngờ”, bà Trâm chia sẻ.

Lượng phương tiện giảm rõ rệt so với trước kỳ nghỉ Tết, giúp việc buôn bán buổi sáng cũng thuận lợi hơn khi khách hàng di chuyển dễ dàng.

Không chỉ tại khu vực cửa ngõ phía Nam, tình hình giao thông ở khu vực trung tâm TP.HCM cũng ghi nhận sự thông thoáng hiếm thấy. Khoảng 7h35, trên các tuyến đường Hai Bà Trưng, đường Tôn Đức Thắng, đường Lê Duẩn và đường Nguyễn Thị Minh Khai, dòng phương tiện lưu thông ổn định.

Các giao lộ lớn không xuất hiện tình trạng ùn ứ kéo dài, phương tiện có thể di chuyển qua các ngã tư trong thời gian ngắn.

Trong khi đó, vào những ngày làm việc bình thường trước Tết, các tuyến đường này thường xuyên chịu áp lực giao thông lớn do mật độ phương tiện cao, đặc biệt là vào giờ cao điểm khi người dân từ nhiều hướng đổ về khu vực trung tâm để làm việc.

Một số người dân cho biết việc di chuyển trong sáng đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết diễn ra thuận lợi hơn dự kiến. Anh Trần Minh Hoàng (xã Bình Hưng) cho biết anh rời nhà lúc gần 7h để đến cơ quan tại phường Sài Gòn nhưng không gặp tình trạng kẹt xe như lo ngại trước đó.

Theo quan sát, nguyên nhân khiến giao thông trở nên thông thoáng do một bộ phận sinh viên và người dân chưa quay lại TP.HCM sau kỳ nghỉ dài.

Ngoài ra, việc người dân chủ động lựa chọn thời gian di chuyển hợp lý cũng góp phần giảm áp lực giao thông trong khung giờ cao điểm buổi sáng.

Ngày đầu làm việc sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ, hình ảnh các tuyến đường thông thoáng, không còn cảnh ùn tắc kéo dài mang đến sự thuận lợi cho người dân khi di chuyển. Đây cũng là khoảng thời gian hiếm hoi trong năm mà nhiều “điểm đen” giao thông tại TP.HCM trở nên “dễ thở” hơn thường ngày.





