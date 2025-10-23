Giao kèo bí ẩn của Tonali

Tiền vệ Sandro Tonali được cho là âm thầm gia hạn hợp đồng với Newcastle đến năm 2030.

Tonali là trụ cột của Newcastle. Ảnh: Reuters.

Theo Daily Mail, hợp đồng trước đó của Tonali dự kiến hết hạn vào năm 2028. Tuy nhiên, cựu Giám đốc Thể thao Dan Ashworth âm thầm đàm phán và thống nhất mọi thỏa thuận. Ban lãnh đạo Newcastle xem đây là động thái thể hiện niềm tin và sự ủng hộ dành cho tiền vệ người Italy trong giai đoạn anh bị cấm thi đấu do dính đến cá cược.

Quyết định này được đánh giá là nước đi khôn ngoan của Newcastle. Kể từ khi trở lại sau án phạt vào tháng 8/2024, Tonali nhanh chóng lấy lại phong độ đỉnh cao và trở thành một trong những tiền vệ hay nhất Premier League. Nhờ bản hợp đồng dài hạn, Newcastle tránh được nguy cơ bị các đội bóng lớn khác tiếp cận, đồng thời đảm bảo tương lai của một trụ cột quan trọng.

Dù vậy, theo nguồn tin nội bộ, ban lãnh đạo Newcastle vẫn đang xem xét trao cho Tonali một bản hợp đồng mới để tăng lương, nhằm ghi nhận phong độ ấn tượng của anh.

Tân Giám đốc Thể thao Ross Wilson không muốn lặp lại sai lầm của người tiền nhiệm, khi Paul Mitchell từng khiến CLB mất Alexander Isak vào tay Liverpool vì chậm trễ trong việc gia hạn.

Tonali hiện không có ý định trở lại Serie A và đang hạnh phúc tại sân St James’ Park. Anh đánh giá cao môi trường bóng đá Anh và thể hiện lòng tin vào HLV Eddie Howe, người từng kiên quyết giữ anh lại ngay cả khi án phạt cá cược được công bố hồi tháng 10/2023.

