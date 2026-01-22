Giáo hoàng Leo cân nhắc lời mời vào Hội đồng Hòa bình của ông Trump

Lời mời Giáo hoàng Leo tham gia “Hội đồng Hòa bình” của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang được Vatican xem xét kỹ lưỡng, trong bối cảnh sáng kiến này gây nhiều lo ngại quốc tế.

Giáo hoàng Leo. Ảnh: Reuters.

Giáo hoàng Leo đang xem xét lời mời tham gia “Hội đồng Hòa bình” do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng, theo xác nhận của Quốc vụ khanh Tòa Thánh Vatican, Hồng y Pietro Parolin, ngày 21/1

Vị Giáo hoàng đầu tiên mang quốc tịch Mỹ - người trước đây từng lên tiếng chỉ trích một số chính sách của ông Trump - hiện cân nhắc các phương án trước khi đưa ra quyết định. Hồng y Parolin cho biết: “Đức Giáo hoàng đã nhận được lời mời và chúng tôi đang cân nhắc nên làm gì. Tôi tin rằng đây là vấn đề cần thêm thời gian suy xét trước khi đưa ra phản hồi”.

Sáng kiến này ban đầu được ông Trump đề xuất nhằm giải quyết xung đột tại Gaza, song sau đó đã được mở rộng với tham vọng lớn hơn, hướng tới xử lý các điểm nóng xung đột trên toàn cầu.

Một số quốc gia, trong đó có Israel và Ai Cập, đã chấp nhận lời mời, trong khi nhiều nước khác tỏ ra thận trọng. Các nhà ngoại giao cảnh báo rằng hoạt động của hội đồng có thể làm suy yếu vai trò và nỗ lực của Liên Hợp Quốc.

Văn phòng báo chí Vatican hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về phát biểu của Hồng y Parolin.

Kể từ khi được bầu vào tháng 5 năm ngoái, Giáo hoàng Leo được biết đến với phong cách ngoại giao cứng rắn nhưng kín đáo. Ngài nhiều lần lên án tình cảnh của người Palestine tại Gaza, đặc biệt từng có bài giảng mạnh mẽ vào đêm Giáng sinh xoay quanh vấn đề này. Là lãnh đạo tinh thần của khoảng 1,4 tỷ tín đồ Công giáo trên toàn thế giới, Giáo hoàng hiếm khi tham gia các hội đồng quốc tế.

Vatican hiện duy trì một mạng lưới ngoại giao rộng khắp, đồng thời giữ quy chế quan sát viên thường trực tại Liên Hợp Quốc và thường xuyên tham gia các cuộc thảo luận của tổ chức này.

Dù điều lệ chính thức của “Hội đồng Hòa bình” chưa được công bố, một bản dự thảo mà Hãng tin AP tiếp cận cho thấy quyền lực đáng kể sẽ tập trung vào tay ông Trump. Dự thảo cũng nêu rõ, khoản đóng góp 1 tỷ USD sẽ bảo đảm tư cách thành viên thường trực.

Chính quyền ông Trump dường như đang hình dung “Hội đồng Hòa bình” với phạm vi hoạt động vượt xa Gaza. Trong các bức thư gửi tới nhiều lãnh đạo thế giới vào cuối tuần trước để mời tham gia hội đồng, ông Trump cho biết cơ chế này sẽ “khởi động một cách tiếp cận táo bạo mới nhằm giải quyết xung đột toàn cầu”, thậm chí gợi ý rằng hội đồng có thể đóng vai trò đối trọng với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc - cơ quan quyền lực nhất của tổ chức toàn cầu được thành lập sau Thế chiến II.