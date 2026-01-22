Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Giáo hoàng Leo cân nhắc lời mời vào Hội đồng Hòa bình của ông Trump

  • Thứ năm, 22/1/2026 15:29 (GMT+7)
  • 18 phút trước

Lời mời Giáo hoàng Leo tham gia “Hội đồng Hòa bình” của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang được Vatican xem xét kỹ lưỡng, trong bối cảnh sáng kiến này gây nhiều lo ngại quốc tế.

Giáo hoàng Leo. Ảnh: Reuters.

Giáo hoàng Leo đang xem xét lời mời tham gia “Hội đồng Hòa bình” do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng, theo xác nhận của Quốc vụ khanh Tòa Thánh Vatican, Hồng y Pietro Parolin, ngày 21/1

Vị Giáo hoàng đầu tiên mang quốc tịch Mỹ - người trước đây từng lên tiếng chỉ trích một số chính sách của ông Trump - hiện cân nhắc các phương án trước khi đưa ra quyết định. Hồng y Parolin cho biết: “Đức Giáo hoàng đã nhận được lời mời và chúng tôi đang cân nhắc nên làm gì. Tôi tin rằng đây là vấn đề cần thêm thời gian suy xét trước khi đưa ra phản hồi”.

Sáng kiến này ban đầu được ông Trump đề xuất nhằm giải quyết xung đột tại Gaza, song sau đó đã được mở rộng với tham vọng lớn hơn, hướng tới xử lý các điểm nóng xung đột trên toàn cầu.

Một số quốc gia, trong đó có IsraelAi Cập, đã chấp nhận lời mời, trong khi nhiều nước khác tỏ ra thận trọng. Các nhà ngoại giao cảnh báo rằng hoạt động của hội đồng có thể làm suy yếu vai trò và nỗ lực của Liên Hợp Quốc.

Văn phòng báo chí Vatican hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về phát biểu của Hồng y Parolin.

Kể từ khi được bầu vào tháng 5 năm ngoái, Giáo hoàng Leo được biết đến với phong cách ngoại giao cứng rắn nhưng kín đáo. Ngài nhiều lần lên án tình cảnh của người Palestine tại Gaza, đặc biệt từng có bài giảng mạnh mẽ vào đêm Giáng sinh xoay quanh vấn đề này. Là lãnh đạo tinh thần của khoảng 1,4 tỷ tín đồ Công giáo trên toàn thế giới, Giáo hoàng hiếm khi tham gia các hội đồng quốc tế.

Vatican hiện duy trì một mạng lưới ngoại giao rộng khắp, đồng thời giữ quy chế quan sát viên thường trực tại Liên Hợp Quốc và thường xuyên tham gia các cuộc thảo luận của tổ chức này.

Dù điều lệ chính thức của “Hội đồng Hòa bình” chưa được công bố, một bản dự thảo mà Hãng tin AP tiếp cận cho thấy quyền lực đáng kể sẽ tập trung vào tay ông Trump. Dự thảo cũng nêu rõ, khoản đóng góp 1 tỷ USD sẽ bảo đảm tư cách thành viên thường trực.

Chính quyền ông Trump dường như đang hình dung “Hội đồng Hòa bình” với phạm vi hoạt động vượt xa Gaza. Trong các bức thư gửi tới nhiều lãnh đạo thế giới vào cuối tuần trước để mời tham gia hội đồng, ông Trump cho biết cơ chế này sẽ “khởi động một cách tiếp cận táo bạo mới nhằm giải quyết xung đột toàn cầu”, thậm chí gợi ý rằng hội đồng có thể đóng vai trò đối trọng với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc - cơ quan quyền lực nhất của tổ chức toàn cầu được thành lập sau Thế chiến II.

Giáo hoàng xót xa vì xung đột Nga - Ukraine, Thái Lan - Campuchia

Trong thông điệp Giáng sinh, Giáo hoàng Leo XIV kêu gọi Nga và Ukraine "can đảm" tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp, Thái Lan và Campuchia khôi phục “tình hữu nghị lâu đời”.

07:34 26/12/2025

Giáo hoàng Leo XIV kêu gọi đình chiến toàn cầu trong ngày Giáng sinh

Ngày 23/12, Giáo hoàng Leo XIV đã kêu gọi các bên liên quan trên thế giới cân nhắc và tôn trọng một lệnh đình chiến toàn cầu trong dịp lễ Giáng sinh, nhằm tạo điều kiện cho hòa bình và đối thoại.

15:02 24/12/2025

Giáo hoàng Leo kêu gọi Mỹ không lật đổ TT Venezuela bằng vũ lực

Giáo hoàng Leo hôm 2/12 đã kêu gọi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump không tìm cách lật đổ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bằng vũ lực.

09:08 3/12/2025

Đọc để hiểu rõ hơn lịch sử nước Mỹ

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Lẽ thường" - cuốn sách của tác giả Thomas Paine được xuất bản lần đầu vào năm 1776 và đã có vai trò quan trọng trong thời kỳ lập quốc của Mỹ. Cho đến hôm nay, cuốn sách vẫn còn nguyên giá trị lịch sử đối với những ai quan tâm đến lịch sử nước Mỹ.

Phương Linh

Giáo hoàng Leo Donald Trump Ai Cập Israel Palestine Mỹ Liên Hợp Quốc Trung Đông Đức Hội đồng Bảo an ông Trump Mỹ Hội đồng Hòa bình Gaza Vatican

  • Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc là một tổ chức quốc tế có mục đích duy trì hòa bình và an ninh trên thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.

    • Thành lập: 26/6/1945
    • Thành viên: 193
    • Ngôn ngữ hành chính: 6 ngôn ngữ
    • Trụ sở chính: New York, Mỹ

    Website

  • Hội đồng Bảo an LHQ

    Hội đồng Bảo an là một trong 6 cơ quan chính của Liên Hợp Quốc được quy định trong Hiến chương Liên Hợp Quốc. Trách nhiệm chính của Hội đồng Bảo an là duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Các thành viên sẽ nhóm họp bất kỳ khi nào hòa bình bị đe dọa.

    • Thành lập: 1946
    • Thành viên: 15
    • Trụ sở: New York, Mỹ

  • Ai Cập

    Ai Cập
    • Diện tích: 1.010.407 km2
    • Dân số: 97,55 triệu (World Bank, 2017)
    • GDP: 235,37 tỷ USD (World Bank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Bảng Ai Cập
    • Mã điện thoại: +20
    • Thủ đô: Cairo
    • Ngôn ngữ: Tiếng Ả Rập

  • Israel

    Israel
    • Diện tích: 22.100 km2
    • Dân số: 8.71 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Do Thái, tiếng Arab
    • Tôn giáo: Do Thái (đa số), Hồi, Cơ đốc,...
    • GDP: 350,85 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Thành phố lớn nhất: Tev Aviv

  • Palestine

    Palestine
    • Diện tích: 6.220 km2
    • Thủ đô (theo Hiến pháp): Đông Jerusalem
    • Trung tâm hành chính: Ramallah
    • Dân số: 4.790.705 người (năm 2016)

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Đọc tiếp

Cuoc gap song con cua Ukraine o Davos hinh anh

Cuộc gặp sống còn của Ukraine ở Davos

54 phút trước 14:53 22/1/2026

0

Khi Tổng thống Volodymyr Zelensky vội vã tới Davos, các nhà vận động cảnh báo về một “cuộc phục kích ngoại giao”, trong đó Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể dùng viện trợ làm đòn bẩy để buộc Ukraine phải đầu hàng.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý