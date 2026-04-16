Giao dịch dầu bất thường gây chấn động thị trường Mỹ

Các giao dịch dầu “đúng nhịp” trước khi Mỹ đổi hướng với Iran đang bị điều tra, sau khi giới đầu tư rót 950 triệu USD chỉ vài giờ trước thông báo ngừng bắn gây chấn động thị trường.

Một khoản cược gần 1 tỷ USD vào giá dầu ngay trước khi Mỹ - Iran công bố ngừng bắn khiến nhà chức trách vào cuộc. Ảnh: Reuters.

Giới chức Mỹ đang mở cuộc điều tra các giao dịch dầu mỏ bất thường diễn ra ngay trước khi chính quyền Donald Trump thay đổi lập trường về xung đột Iran, sau khi xuất hiện dấu hiệu nhà đầu tư “đi trước thông tin” và thu lợi lớn, một nguồn tin thân cận tiết lộ với Reuters ngày 15/4.

Theo nguồn tin am hiểu, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) đang rà soát một loạt giao dịch hợp đồng tương lai dầu được thực hiện ngay trước các bước ngoặt quan trọng trong chính sách Iran của Washington. Đáng chú ý, các nhà đầu tư đã đặt cược tới khoảng 950 triệu USD vào giá dầu chỉ vài giờ trước khi Mỹ và Iran công bố thỏa thuận ngừng bắn vào tuần trước.

Chủ tịch CFTC Michael Selig khẳng định cơ quan này sẽ mạnh tay xử lý mọi hành vi gian lận, thao túng hay giao dịch nội gián trên thị trường. “Chúng tôi sẽ tìm ra và xử lý nghiêm minh bất kỳ ai vi phạm pháp luật”, ông nhấn mạnh trong bài phát biểu chuẩn bị trình Quốc hội, dù không đề cập cụ thể đến cuộc điều tra đang diễn ra.

Trọng tâm của cuộc điều tra là các giao dịch hợp đồng tương lai dầu trên nền tảng của CME Group và Intercontinental Exchange (ICE). Các nhà điều tra đang xem xét ít nhất hai thời điểm đáng chú ý: ngày 23/3 và 7/4 - đều là những thời điểm xuất hiện các lệnh giao dịch được đánh giá là “đúng nhịp” bất thường.

Theo đánh giá ban đầu, các giao dịch này có thể đã mang lại lợi nhuận hàng triệu USD, làm dấy lên lo ngại trong giới lập pháp và chuyên gia pháp lý rằng các quyết định liên quan đến chiến tranh và ngoại giao có thể bị lợi dụng để trục lợi trên những thị trường phái sinh vốn biến động mạnh và thiếu minh bạch.

Dữ liệu mà cơ quan quản lý yêu cầu từ các sàn giao dịch bao gồm cả mã định danh “Tag 50” - giúp truy vết các tổ chức đứng sau các lệnh giao dịch.

Đại diện CME cho biết sàn này luôn giám sát chặt chẽ hoạt động thị trường và phối hợp với CFTC trong công tác quản lý, đồng thời lưu ý việc đánh giá hành vi thị trường cần bao quát toàn bộ các nền tảng, bao gồm cả những thị trường dự báo có mức độ minh bạch thấp. Trong khi đó, ICE từ chối bình luận.

Trong bối cảnh chiến sự Iran còn diễn biến phức tạp, Nhà Trắng đã cảnh báo các quan chức không được lợi dụng vị trí để tham gia giao dịch trên thị trường hợp đồng tương lai. Trước đó, cơ quan thực thi của CFTC cũng cho biết đang theo dõi sát các dấu hiệu nghi vấn giao dịch nội bộ.

Thượng nghị sĩ Dân chủ Elizabeth Warren nhận định cuộc điều tra mới chỉ là bước khởi đầu, đồng thời kêu gọi mở rộng rà soát để làm rõ khả năng các quan chức trong chính quyền có liên quan đến hoạt động giao dịch nội gián. Nhà Trắng hiện chưa đưa ra phản hồi về phát biểu này.