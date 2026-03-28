Những người kiếm 'triệu USD' từ chiến sự Iran

Chuỗi cược chính xác về các đợt tấn công nhằm vào Iran giúp mang về khoản lợi nhuận gần 1 triệu USD, đồng thời làm dấy lên nghi vấn về giao dịch nội gián trên các nền tảng dự đoán.

Kể từ năm 2024, một nhà giao dịch đã âm thầm kiếm gần 1 triệu USD trên Polymarket, nền tảng cho phép đặt cược vào các sự kiện ngoài đời thực, từ thể thao, bầu cử cho đến chiến tranh.

Theo CNN, điều khiến giới quan sát thực sự chú ý không nằm ở khoản lợi nhuận, mà ở việc nó được tạo ra từ những dự đoán gần như chính xác tuyệt đối về các động thái quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, ngay cả khi đó là những chiến dịch chưa từng được công bố.

Tỷ lệ chiến thắng của người này không chỉ cao, mà vượt xa mức thông thường: 93% với các cược lớn liên quan đến Iran. Đây không phải là vài lần đoán trúng, mà là một chuỗi giao dịch lặp lại với độ chính xác đến mức khó có thể giải thích bằng may mắn.

"Tỷ lệ thắng quá hoàn hảo để trở thành sự thật"

Vài giờ trước khi Israel không kích Iran vào tháng 10/2024, trong lúc căng thẳng đang leo thang, người này đã đặt cược đúng hướng. Kịch bản ấy lặp lại trước các cuộc tấn công của Mỹ vào cơ sở hạt nhân Iran tháng 6/2025. Và đến tháng 2, ngay trước cuộc tấn công bất ngờ phối hợp Mỹ - Israel, sự kiện châm ngòi cho cuộc xung đột hiện nay, họ một lần nữa “đi trước” thị trường.

Khi những lần dự đoán chính xác không còn xuất hiện riêng lẻ mà lặp lại theo một nhịp quen thuộc, chúng bắt đầu tạo thành một mô hình và chính mô hình đó làm dấy lên những nghi vấn.

Todd Phillips, giáo sư tài chính tại Đại học bang Georgia, nhận định ngay cả các nhà giao dịch tần suất cao cũng chỉ giữ được tỷ lệ thắng nhỉnh hơn 50%. Trái lại, người này đạt 83% tổng thể, và tới 93% với các cược trên 10.000 USD , mang về gần 967.000 USD lợi nhuận. “Hoặc là cực kỳ may mắn, hoặc là đang giao dịch nội gián”, ông nói. “Tỷ lệ thắng từ 80% đến 90% đơn giản là quá hoàn hảo để có thể là sự thật”.

Bubblemaps, công ty chuyên theo dõi giao dịch blockchain, cũng cho rằng chuỗi cược này mang nhiều dấu hiệu của giao dịch nội gián, nơi thông tin chưa được công bố có thể đã bị chuyển hóa thành lợi thế tài chính. “Xét về số tiền kiếm được, loại thị trường, thời điểm giao dịch và tỷ lệ thắng, tất cả đều là những tín hiệu rất mạnh. Theo tôi, điều này thực sự đáng ngờ”, CEO Nick Vaiman nhận định.

Dù vậy, không phải mọi giao dịch đều diễn ra sát giờ. Một số được đặt trước đó vài ngày hoặc vài tuần, yếu tố khiến bức tranh trở nên phức tạp hơn và không dễ đi đến kết luận dứt khoát. Đến tối thứ Hai, một số tài khoản liên quan vẫn còn vị thế mở trên Polymarket. Ngoài các cược về Iran, người này cũng thực hiện nhiều giao dịch nhỏ ở các sự kiện thể thao.

Ai đứng sau những 'phi vụ đi trước thời đại'?

Dù vậy, một câu hỏi then chốt vẫn chưa có lời đáp: Ai đứng sau những giao dịch này. Các tài khoản đều ẩn danh, không thể truy vết công khai, và cho đến nay chưa có bằng chứng trực tiếp cho thấy họ thực sự tiếp cận thông tin nội bộ.

Các cược được thực hiện trên phiên bản quốc tế của Polymarket, nền tảng nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của luật pháp Mỹ. Dù Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) đã cho phép Polymarket tiếp cận thị trường Mỹ từ năm ngoái, phiên bản dành riêng cho người dùng trong nước vẫn chưa hoàn thiện.

Thực tế, các chuyên gia cho rằng người dùng Mỹ vẫn có thể dễ dàng truy cập nền tảng quốc tế thông qua VPN, qua đó tham gia các thị trường nằm ngoài khung pháp lý trong nước.

Điểm đáng chú ý là các giao dịch này không xuất hiện ngẫu nhiên, mà liên tục lặp lại ngay trước những quyết định có khả năng làm rung chuyển thị trường của ông Trump, theo Axios.

Ở một khía cạnh khác, trong hai nhiệm kỳ, ông Trump đã ân xá cho hơn 70 cá nhân, trong đó có nhiều người từng bị kết án gian lận. Đơn vị Liêm chính Công của Bộ Tư pháp bị cắt giảm mạnh về nhân sự và quyền hạn.

Trong năm 2025, chính quyền cũng hủy bỏ nhiều vụ thực thi pháp luật liên bang đối với doanh nghiệp, trong đó có những công ty có liên hệ tài chính với các sự kiện của ông Trump. Ở góc độ rộng hơn, nhiệm kỳ của ông cũng đi kèm với các hoạt động kinh doanh và đầu tư liên quan đến người thân, nhà tài trợ và các đồng minh, với một số thương vụ mang lại lợi nhuận lớn.

Những diễn biến này khiến giới quan sát đặt câu hỏi về mức độ tách bạch giữa hoạt động chính trị, chính sách và các lợi ích kinh tế liên quan.

Phía Nhà Trắng bác bỏ các nghi ngờ. Người phát ngôn Kush Desai cho biết mọi nhân viên liên bang đều phải tuân thủ các quy định đạo đức nghiêm ngặt, trong đó cấm sử dụng thông tin chưa công bố để trục lợi tài chính, đồng thời cho rằng các cáo buộc hiện tại là thiếu căn cứ.

Luật sư Nhà Trắng David Warrington cũng khẳng định tổng thống không tham gia vào các hoạt động kinh doanh có thể ảnh hưởng đến trách nhiệm hiến định, và các quyết định được đưa ra theo đúng chuẩn mực.

Chiến tranh và những “thị trường tử thần”

Trước diễn biến chiến sự tại Iran, Polymarket và Kalshi - một nền tảng dự đoán khác - cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Các nhà lập pháp và cơ quan giám sát bày tỏ lo ngại về giao dịch nội gián, cũng như sự xuất hiện của những “thị trường tử thần”, nơi người ta đặt cược vào số phận của các nhân vật quyền lực, bao gồm cả lãnh tụ tối cao Iran.

Ngày 2/1, một nhà giao dịch đã biến 32.000 USD thành hơn 400.000 USD nhờ đặt cược vào việc Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro bị bắt trước khi thông tin này được công bố vào sáng hôm sau. Trước đó, tại Israel, hai cá nhân, trong đó có một quân nhân dự bị, đã bị truy tố vì bị cáo buộc sử dụng thông tin mật để đặt cược trên Polymarket trong thời gian chiến sự năm ngoái.

Trước xu hướng này, ngày càng nhiều nghị sĩ Mỹ thuộc cả hai đảng đã đề xuất luật mới nhằm cấm các quan chức liên bang sử dụng thông tin chưa công khai để tham gia các nền tảng dự đoán. CFTC cũng nhấn mạnh rằng giao dịch nội gián là bất hợp pháp và có thể bị điều tra, xử lý bằng các biện pháp dân sự.

Giữa áp lực ngày càng gia tăng, Polymarket gần đây cũng đã công bố các quy định mới nhằm siết chặt giao dịch nội gián. Nền tảng cấm các giao dịch dựa trên thông tin mật mà người dùng có nghĩa vụ pháp lý phải giữ kín, cấm sử dụng thông tin rò rỉ từ những người có cùng nghĩa vụ, đồng thời loại trừ những cá nhân có quyền lực hoặc khả năng tác động đến kết quả sự kiện khỏi các thị trường liên quan.

“Những điều chỉnh này giúp làm rõ kỳ vọng đối với tất cả người tham gia và phản ánh hệ thống tuân thủ mà chúng tôi đã xây dựng”, Giám đốc pháp lý Neal Kumar cho biết.

Dĩ nhiên, rủi ro nội gián không phải là câu chuyện mới. Và trong nhiều trường hợp, ranh giới giữa “lợi thế thông tin” và “thông tin mật” không hề rõ ràng.

Jason Trost, CEO của nền tảng đặt cược Smarkets, cho rằng có những loại thông tin mà “về lý thuyết ai cũng có thể tiếp cận”, nhưng trên thực tế lại rất khó tìm như những dữ liệu vệ tinh ít người để ý hay những mảnh thông tin rời rạc được ghép lại, không được xem là nội gián.

Nhưng ông cũng chỉ ra một ranh giới rõ ràng nơi mọi tranh cãi cuối cùng đều quay về: Khi một người biết trước một sự kiện sắp xảy ra, và đó là thông tin quan trọng chưa được công bố, thì đó không còn là lợi thế nữa. Đó là lúc thị trường bị vượt qua giới hạn.

