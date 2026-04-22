Giải thưởng vinh danh giá trị thực từ giải pháp chuyển đổi số

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026 chuyển trọng tâm sang đo lường hiệu quả thực chất, đặt dữ liệu và kết quả cụ thể làm tiêu chí cốt lõi.

Đại diện Hội Truyền thông số Việt Nam, Tạp chí VietTimes và ban tổ chức chia sẻ về giải thưởng.

Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) và Tạp chí điện tử VietTimes vừa phát động Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam lần thứ 9 (Vietnam Digital Awards - VDA 2026) ngày 22/4 tại Hà Nội. Năm nay, giải thưởng không còn ghi nhận đơn thuần việc "có làm" chuyển đổi số, mà yêu cầu các đơn vị chứng minh kết quả bằng chỉ số cụ thể.

Theo ban tổ chức, tiêu chí "hiệu quả thực tiễn" được đặt ở vị trí trung tâm trong quy chế mới. Các mô hình tham dự sẽ được đánh giá dựa trên năng suất lao động, chi phí vận hành, doanh thu và mức độ hài lòng của người dùng. Đây là thay đổi lớn nhất so với các mùa trước của giải thưởng.

"Chuyển đổi số đang mở đường cho sự hình thành và phát triển của kinh tế số, động lực tăng trưởng quan trọng trong giai đoạn phát triển tới của đất nước. Tuy nhiên, điều cốt lõi không nằm ở việc số hóa bao nhiêu, mà là tạo ra được bao nhiêu giá trị mới từ công nghệ và dữ liệu", Tiến sĩ Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch VDCA nhấn mạnh.

Một điểm mới đáng chú ý là VDA 2026 đưa vào đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số toàn diện, gồm hạ tầng số, dữ liệu, nền tảng công nghệ, quản trị và an toàn thông tin. Cách tiếp cận này giúp phân biệt rõ giữa ứng dụng công nghệ đơn lẻ và chuyển đổi số mang tính hệ thống, bền vững.

Với hạng mục dành cho cơ quan Nhà nước, lần đầu tiên giải thưởng nhấn mạnh tiêu chí tích hợp với các hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia. Mục tiêu là bảo đảm tính liên thông dữ liệu, tránh phân mảnh giữa các bộ, ngành, địa phương.

Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số Quốc gia (Bộ Khoa học & Công nghệ) Lê Anh Tuấn khẳng định giải thưởng là kênh quan trọng để lan tỏa sáng kiến tiêu biểu, đồng thời tạo động lực để các tổ chức làm chủ công nghệ và phát triển dịch vụ số phục vụ người dân. Ông cho biết Bộ KH&CN cam kết tiếp tục đồng hành cùng VDCA trong xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo số.

Ông Nguyễn Bá Kiên, Tổng biên tập VietTimes kiêm Trưởng ban tổ chức, cho biết điểm mới quan trọng nhất của quy chế năm nay là việc lượng hóa cụ thể từng hạng mục. Nhờ đó, các tổ chức và doanh nghiệp chỉ cần nghiên cứu kỹ quy chế là có thể tự đánh giá khả năng tham gia của mình, thay vì phụ thuộc vào các tiêu chí chung chung như trước.

Trong phần thảo luận, khi được hỏi về cơ chế thẩm định thực tế sẽ được triển khai ra sao, ông Vũ Kiêm Văn, Phó chủ tịch, Tổng thư ký VDCA cho biết hội đồng có thể kiểm tra trực tiếp trên hệ thống và tổ chức khảo sát thực tế với những nội dung khó đánh giá qua hồ sơ, từ đó bảo đảm kết quả phản ánh đúng thực tế triển khai.

Đối với những chỉ số quan trọng nhất để đánh giá một chương trình chuyển đổi số thành công, ông Văn cho rằng không có một chỉ số duy nhất áp dụng cho mọi lĩnh vực. Với cơ quan Nhà nước, tiêu chí cốt lõi là mức độ tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân; với doanh nghiệp, đó là hiệu quả kinh tế thể hiện qua doanh thu, lợi nhuận và thị phần.

Bổ sung quan điểm này, ông Nguyễn Thanh Tuyên, nguyên Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin (Bộ KH&CN) nhấn mạnh "hiệu quả" là yếu tố xuyên suốt toàn bộ hệ thống tiêu chí, từ phục vụ người dân của cơ quan Nhà nước đến tác động xã hội của sản phẩm số, đặc biệt với các nhóm yếu thế.

Giải thưởng năm 2026 giữ nguyên 5 hạng mục: cơ quan Nhà nước chuyển đổi số xuất sắc; doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc; sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc; sản phẩm và giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng; và tôn vinh cá nhân. Đối tượng tham gia được mở rộng, bao gồm cả các tổ chức nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Ban tổ chức nhận hồ sơ đến ngày 15/7, lễ vinh danh dự kiến tổ chức vào tháng 10.